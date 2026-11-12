Il progetto “Patto Europa” sbarca nel vibonese, l’eurodeputato Nesci coinvolge i sindaci: “portiamo le esigenze dei territori a Bruxelles”

Dopo il lancio nella provincia di Reggio Calabria, Patto Europa continua il suo viaggio e approda nel Vibonese. Il progetto promosso dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci prosegue il suo percorso di ampliamento territoriale, con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra Comuni, amministratori locali e istituzioni europee. Si apre così una nuova fase dell’iniziativa, che punta a coinvolgere i sindaci della provincia di Vibo Valentia attraverso la raccolta delle priorità strategiche dei singoli territori, per individuare criticità, progettualità e possibili strumenti di intervento a livello regionale, nazionale ed europeo.

“Dopo aver avviato Patto Europa nella provincia di Reggio Calabria, estendiamo questo percorso al Vibonese, un territorio che presenta grandi potenzialità ma anche esigenze strutturali sulle quali è necessario costruire un confronto istituzionale concreto- dichiara Nesci – e vogliamo mettere a disposizione degli amministratori locali un canale di dialogo diretto con le istituzioni europee, partendo dalle necessità che i sindaci affrontano quotidianamente”.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali attraverso apposite schede di adesione

L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali attraverso apposite schede di adesione e rilevazione che sono state inviate nelle scorse ore e nelle quali ogni Comune potrà indicare le proprie priorità, i progetti già avviati e le principali criticità. Particolare attenzione sarà dedicata alle specificità della provincia di Vibo Valentia: dal potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti alla valorizzazione del turismo e delle filiere produttive, dal rilancio delle aree interne e dei borghi delle Serre alla tutela del territorio, fino ai temi dello spopolamento, dell’occupazione giovanile e dei servizi essenziali:

“Il Vibonese – spiega Nesci – racchiude realtà molto diverse, dalla costa all’entroterra. Proprio per questo non possiamo immaginare soluzioni uguali per tutti. Le esigenze di un Comune turistico sono differenti da quelle di un piccolo borgo che combatte contro lo spopolamento. Patto Europa vuole partire da queste differenze trasformandole in un’agenda di priorità sulla quale lavorare insieme”.

Le indicazioni raccolte contribuiranno alla costruzione dell’Agenda Patto Europa, il documento che riunirà le principali esigenze emerse dal confronto con gli amministratori e che costituirà la base per successivi incontri territoriali, tavoli tematici e interlocuzioni con le istituzioni competenti, anche a Bruxelles: “non vogliamo limitarci a presentare le opportunità di finanziamento esistenti. Il nostro obiettivo è compiere il percorso inverso: partire dalle necessità dei territori, individuare gli strumenti disponibili e contribuire a portare le istanze dei Comuni nei luoghi in cui si definiscono le politiche e le risorse europee”.