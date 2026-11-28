Prosegue il cammino di “Fuori Aula”, la scuola-laboratorio del collettivo La Strada. Lunedì 30 novembre alle 19:00 presso la Casa del Popolo “Ruggero Condò” andrà in scena “Santu Nicola prega pe’ nui”, spettacolo teatrale di e con Marco Mittica. Una preghiera in calabrese al santo di Myra. Da San Nicola, viaggiatore, difensore dei deboli e ponte tra Occidente e Oriente, nasce un racconto che attraversa il Mediterraneo, toccando le rotte migratorie e i conflitti che ancora affliggono il mondo.

Una serata di teatro di narrazione per riscoprire la figura di San Nicola attraverso una storia che parla di terre vicine e lontane, cullati dalla musicalità della nostra lingua vernacolare.