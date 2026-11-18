Lo Stretto di Messina unisce, non divide. E lo fa soprattutto attraverso l’arte, la cultura, la storia e le radici comuni di due territori che, pur separati dal mare, condividono da millenni un’identità profondamente intrecciata. È questo il messaggio emerso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove è andata in scena la terza edizione di “Stretto che unisce”, l’iniziativa organizzata in partenariato tra il MArRC e l’Associazione Calabria-Spagna.

Una giornata dedicata alla bellezza e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle due sponde, con una mostra pittorico-scultorea di artisti reggini e una conferenza sull’opera del grande archeologo Paolo Orsi tra Calabria e Sicilia. Un’occasione per ribadire come Reggio e Messina siano legate da un rapporto che attraversa i secoli e che trova proprio nell’arte e nella cultura uno dei suoi elementi più autentici e significativi.

Reggio Calabria e Messina, lo Stretto diventa un ponte di arte e cultura

La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra artisti, studiosi e associazioni culturali, mettendo al centro una visione dello Stretto come spazio di dialogo, contaminazione e condivisione. Non soltanto due città che si guardano da una costa all’altra, ma due realtà che custodiscono una storia comune, fatta di miti, tradizioni, testimonianze archeologiche e sensibilità artistiche.

La mostra, curata dal maestro Giuseppe Iaria, ha riunito opere di pittura e scultura realizzate da artisti di Reggio Calabria e della sua provincia, ciascuno chiamato a interpretare attraverso il proprio linguaggio creativo il rapporto con lo Stretto. Un racconto collettivo che ha restituito, attraverso differenti espressioni artistiche, il fascino di un territorio unico.

All’iniziativa hanno preso parte il direttore del Museo Fabrizio Sudano, la presidente dell’Associazione Calabria-Spagna Rosa Italia Fontana, il presidente dell’Associazione Amici del Museo “Franz Boscobono” di Messina Guglielmo Labruto, il presidente dell’Associazione Amici del Museo di Reggio Calabria Renato Laganà e il curatore della mostra Giuseppe Iaria.

Sudano: “Le due città gemelle nell’antichità erano sicuramente più unite di ora sotto l’aspetto culturale”

A sottolineare il significato profondo della manifestazione è stato il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, che ai microfoni di StrettoWeb, a margine dell’evento, ha evidenziato il valore della collaborazione culturale tra le due sponde. “Abbiamo accolto l’invito dell’Associazione Calabria Spagna, che ha voluto deliziarci questo pomeriggio insieme a tantissimi artisti reggini, con un tema unico, quello dello Stretto che unisce due sponde. Noi lavoriamo tantissimo sulla sponda siciliana, siamo legati a questo tema, perché le due città gemelle nell’antichità erano sicuramente più unite di ora sotto l’aspetto culturale. Ora vedo che c’è anche un’unione politica, con le due amministrazioni, e questo non può che fare bene. Non si può non parlare di Paolo Orsi, colui che più di tutti a livello culturale ha voluto pensare a questa unione”.

Il mito di Scilla e Cariddi e i ponti culturali tra le due sponde

Il mare dello Stretto, prima ancora di diventare una questione geografica o infrastrutturale, è stato uno dei grandi protagonisti dell’immaginario mitologico del Mediterraneo. Un elemento ricordato da Guglielmo Labruto, presidente dell’Associazione Amici del Museo di Messina, che nell’intervista rilasciata a StrettoWeb ha individuato proprio nel mito il primo simbolico collegamento tra Calabria e Sicilia. “Lo Stretto unito nel nome dell’arte e della cultura. Il primo ponte, visto che parliamo di Stretto, è quello del mito, tra Scilla e Cariddi. E ponti sono anche quelli legati ai rapporti culturali tra le due sponde”.

Un’immagine suggestiva, quella del ponte del mito, che racconta la continuità culturale tra le due coste. Scilla e Cariddi, figure leggendarie profondamente legate all’identità dello Stretto, diventano così il simbolo di un patrimonio narrativo condiviso, capace di attraversare il tempo e di continuare a ispirare la produzione artistica e il confronto culturale. Il collegamento tra Reggio e Messina, in questa prospettiva, esiste già nella memoria collettiva, nelle opere d’arte, nei percorsi di ricerca e nelle relazioni tra le istituzioni culturali.

Giuseppe Iaria: circa 19 artisti reggini raccontano lo Stretto attraverso le loro opere

Grande protagonista del pomeriggio è stata la mostra pittorico-scultorea, che ha offerto agli artisti del territorio l’opportunità di raccontare il mare, il paesaggio, le suggestioni e le radici storiche dello Stretto attraverso le proprie opere. Il curatore Giuseppe Iaria, intervistato da StrettoWeb, ha spiegato il senso dell’esposizione e il lavoro che ha portato al coinvolgimento di circa 19 artisti tra pittori e scultori. “Abbiamo raccolto circa 19 artisti tra scultori e pittori, tutti reggini. Vogliamo esaltare le condizioni belle dello Stretto di Messina. Che sì, è vero, unisce due realtà, uno Stretto in cui è stato raccontato di tutto, a partire dai Miti Greci da cui discendiamo. Ognuno di loro, dunque, con le loro opere racconta lo Stretto”.

Paolo Orsi, il grande archeologo che ha unito culturalmente Calabria e Sicilia

Accanto alla mostra, uno dei momenti centrali della giornata è stato dedicato alla figura di Paolo Orsi, protagonista della conferenza dal titolo “L’opera di Paolo Orsi tra Calabria e Sicilia”, curata dal direttore Fabrizio Sudano. La scelta di dedicare un approfondimento a Orsi ha assunto un significato particolarmente importante all’interno di una manifestazione costruita attorno al concetto di unione dello Stretto. L’archeologo, infatti, rappresenta una figura fondamentale per la conoscenza e la valorizzazione delle testimonianze antiche dei due territori.

Il suo lavoro costituisce uno dei riferimenti più significativi per comprendere quanto la storia della Calabria e quella della Sicilia siano strettamente connesse. Lo studio del patrimonio archeologico diventa così uno strumento per riscoprire relazioni che affondano le proprie radici nella Magna Grecia e nel mondo antico. Proprio il richiamo a Paolo Orsi, nelle parole di Sudano, ha rafforzato il messaggio della giornata: la cultura può costruire collegamenti duraturi tra le due sponde, recuperando la memoria di un passato comune e trasformandola in un’opportunità di crescita e collaborazione.

L’Associazione Calabria-Spagna e il percorso culturale di “Stretto che unisce”

Un ruolo centrale nell’organizzazione dell’iniziativa è stato svolto dall’Associazione Calabria-Spagna, presieduta da Rosa Italia Fontana, che ha contribuito a promuovere questo nuovo appuntamento con l’arte e la cultura nel Museo Archeologico reggino. A margine della manifestazione, Fontana è intervenuta ai microfoni di StrettoWeb per illustrare il ciclo di conferenze legato all’evento, un percorso di approfondimento culturale che accompagna il progetto “Stretto che unisce” e ne valorizza la vocazione al confronto e alla conoscenza. L’iniziativa ha confermato l’importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni museali nella promozione del patrimonio storico e artistico del territorio, offrendo occasioni di incontro che mettono in relazione esperienze, competenze e sensibilità differenti.

Lo Stretto che unisce davvero: la cultura come patrimonio comune di Reggio e Messina

La terza edizione di “Stretto che unisce” ha lasciato soprattutto un messaggio: Reggio Calabria e Messina non sono soltanto due città vicine, ma due comunità profondamente legate da una storia culturale condivisa. Un legame che precede i confini amministrativi e che si ritrova nella mitologia greca, nell’archeologia, nelle tradizioni e nelle tante forme di espressione artistica che continuano a raccontare l’identità dei territori affacciati sullo Stretto.

Il pomeriggio al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha dato concretezza a questa visione, facendo incontrare artisti e rappresentanti del mondo culturale delle due sponde nel segno della bellezza e della conoscenza. Perché lo Stretto, osservato attraverso gli occhi dell’arte e della storia, non è soltanto il tratto di mare che separa Calabria e Sicilia: è anche lo spazio che le mette in comunicazione, un luogo di incontro e un ponte culturale che esiste da millenni. Ed è proprio da questa consapevolezza che iniziative come “Stretto che unisce” possono contribuire a rafforzare un’identità comune, valorizzando ciò che rende Reggio e Messina due sponde di un unico, straordinario patrimonio culturale.