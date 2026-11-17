Un simbolo di comunità, prevenzione e speranza ha preso vita presso la delegazione comunale di Saline Ioniche. Con il claim “Il primo gesto d’amore è verso se stessi”, è stata ufficialmente inaugurata la nuova Panchina Rosa, un’iniziativa che punta a trasformare un semplice elemento di arredo urbano in un messaggio quotidiano di attenzione, cura e vicinanza alle donne nella lotta contro il tumore al seno.

L’installazione si inserisce in un percorso virtuoso già avviato sul territorio, che ha visto precedentemente la nascita di altre due panchine rosa davanti all’ospedale di Melito Porto Salvo. Un progetto concreto che esce dalle corsie degli ambulatori per entrare direttamente nel cuore della vita cittadina.

Un taglio del nastro ricco di emozione

Il momento più significativo dell’inaugurazione è stato il taglio del nastro rosa, affidato a una ex paziente montebellese che ha vinto la sua battaglia contro la malattia. Un gesto dal profondo valore simbolico, che ha rappresentato la vittoria della vita e della speranza. La donna, insieme a tutti i cittadini e ai rappresentanti presenti, ha assistito con visibile commozione alle testimonianze della giornata, rendendo il momento un unicum di condivisione e vicinanza collettiva.

La relazione sulla prevenzione e le sinergie con il Rotary

La parte scientifica e divulgativa dell’incontro è stata affidata alla dottoressa Paola Infortuna. L’ostetrica, che da anni promuove con dedizione sul territorio montebellese fondamentali momenti di prevenzione, ha tenuto una dettagliata relazione sul tema. Il suo costante intervento sul campo è il frutto di una collaborazione consolidata nel tempo che unisce le forze del tessuto associativo locale a quelle del Rotary Club di Melito di Porto Salvo – area Grecanica Capo. A testimoniare la forte vicinanza del club service, è intervenuta Santina Carbonaro, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente Zavettieri, ribadendo il pieno supporto del Rotary a queste cruciali iniziative di screening e sensibilizzazione sul territorio.

La scuola protagonista: il messaggio dei giovani

A testimonianza della stretta e fondamentale collaborazione tra le associazioni e il mondo della scuola, l’evento ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti del territorio. La Dirigente Scolastica, Margherita Sergi, impossibilitata a partecipare, ha tenuto a inviare i suoi più calorosi saluti istituzionali per sostenere l’iniziativa. Durante la giornata sono stati esposti i bellissimi lavori realizzati dai ragazzi, che hanno approfondito e sviluppato il tema della prevenzione in classe, dimostrando grande sensibilità e offrendo il proprio punto di vista su un messaggio così importante.

Il valore del simbolo e della diagnosi precoce

A esprimere grande soddisfazione per il traguardo raggiunto è Romina Palamara, presidente dell’associazione Terra Mia e della Pro Loco Montebello Jonico: “l’inaugurazione di questa panchina dà concretezza a un impegno condiviso per la prevenzione del tumore al seno e la sensibilizzazione sull’importanza della diagnosi precoce. La panchina rosa non è soltanto arredo urbano, ma un simbolo capace di parlare alle persone, richiamare l’attenzione e ricordarci ogni giorno quanto la prevenzione possa fare la differenza. Dietro questo colore ci sono storie di donne, percorsi di cura, famiglie e comunità che meritano ascolto, sostegno e vicinanza“.

Il valore del territorio: l’abbraccio delle istituzioni locali

L’iniziativa ha raccolto una grandissima partecipazione e il pieno sostegno delle istituzioni. Il Comune di Montebello Jonico ha accolto con forte entusiasmo il progetto nelle persone dell’Assessore alle Associazioni, Antonietta Zaccuri, e del Vicesindaco, dottor Cilea. Entrambi hanno espresso profonda vicinanza alle associazioni, elogiando il valore sociale e sanitario dell’evento e rimarcando l’importanza di fare rete tra enti pubblici e terzo settore. Presenti anche le consigliere di minoranza Maria Foti e Francesca Mangiola.

La forza di questo percorso si è estesa oltre i confini comunali grazie alla sinergia del “nocciolo duro” dell’associazionismo montebellese — composto dall ‘Associazione Terra Mia Pro loco Montebellum e Ass. Dal Astretica Organizzatrici in collaborazione con Kartè, Associazione Demetra Fossatesi nel mondo, Vincerò , e alla presenza della Vicesindaca Daniela Demetrio del Comune di Melito Porto Salvo, che ha visto nascere il progetto fin dall’inizio e ha confermato il sostegno della propria amministrazione.

Particolarmente toccante è stata, infine, la testimonianza di Nicla Romeo, vicepresidente dell’Associazione Kartè, che ha condiviso la propria esperienza personale, ricordando a tutti che una diagnosi precoce le avrebbe permesso di conoscere prima il problema e di intervenire in modo decisamente meno invasivo.