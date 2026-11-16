Il Premio Tony Boemi diventa annuale: la Calabria celebra 50 anni di libertà in onda con Agcom e i Corecom

La manifestazione del Corecom Calabria assume rilievo nazionale grazie alla partecipazione di AGCOM e dei presidenti dei Corecom italiani. Falbo e Ferrara annunciano l’istituzionalizzazione del Premio, che diventa annuale. Un nuovo progetto coinvolgerà gli oltre 150 professionisti che hanno fatto la storia di Telespazio. Cinquant’anni di libertà, informazione, innovazione e partecipazione democratica. La Calabria celebra la storia delle radio e delle televisioni locali, protagoniste di una stagione che ha rivoluzionato la comunicazione, dato voce ai territori e contribuito alla crescita culturale e civile della regione.

Dopo la giornata del 9 novembre a Reggio Calabria, dedicata alle radio libere, la manifestazione “50 anni di Libertà in Onda – Le Immagini Libere” si è svolta il 12 novembre alla Camera di Commercio di Catanzaro, con un particolare omaggio a Tony Boemi e alla straordinaria esperienza di Telespazio.

L’iniziativa, promossa dal Corecom Calabria, presieduto da Fulvio Scarpino, con il vicepresidente Mario Mazza e il segretario Pasquale Petrolo, e sostenuta dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, ha celebrato il cinquantesimo anniversario della storica sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, che aprì una nuova stagione per l’emittenza radiotelevisiva locale.

La manifestazione ha assunto una significativa dimensione nazionale grazie alla presenza di AGCOM e dei presidenti dei Corecom italiani, a testimonianza dell’importanza della storia dell’emittenza calabrese nel panorama dell’informazione italiana.

Particolarmente significativa la partecipazione di Nicola Sansalone, direttore dell’Ufficio ispettivo AGCOM, e dei presidenti dei Corecom di Lazio, Veneto, Lombardia e Basilicata: Eleonora Zazza, Tommaso Razzolini, Cesare Garimboldi e Assunta Mitidieri. I loro interventi hanno richiamato il valore costituzionale del pluralismo informativo e il ruolo fondamentale delle emittenti locali nella crescita democratica e culturale dei territori.

Il risultato più importante della giornata è stato l’annuncio dell’istituzionalizzazione del Premio Tony Boemi, formulato da Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria. Il Premio diventa così un appuntamento annuale, destinato a valorizzare l’informazione, l’innovazione, la cultura d’impresa e le nuove generazioni.

Un impegno di particolare significato istituzionale, che conferisce continuità a un riconoscimento nato per custodire la memoria di un protagonista dell’emittenza privata italiana e trasformarla in un’occasione permanente di crescita culturale e professionale.

Falbo ha sottolineato il profondo legame tra Telespazio e il territorio, mentre Ferrara ha ricordato la visione imprenditoriale di Tony Boemi, capace di anticipare i tempi, investire nei talenti e costruire una realtà che ha rappresentato una vera scuola di giornalismo e comunicazione.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, che ha annunciato l’intenzione di intitolare uno spazio cittadino a Tony Boemi, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri e il caporedattore della TGR Rai Calabria Riccardo Giacoia, che ha ricordato i propri esordi professionali a Telespazio e il valore formativo di quell’esperienza per intere generazioni di giornalisti e operatori dell’informazione.

Particolarmente intenso il ricordo di Tony Boemi affidato alla figlia Terry, testimonianza del valore umano e professionale di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia della comunicazione calabrese. Significativa anche la partecipazione degli studenti dell’Istituto “Ercolino Scalfaro”, nel segno di un ideale passaggio di testimone tra generazioni.

Ma la manifestazione non si conclude con la celebrazione. A breve sarà promosso un incontro per gettare le basi di un progetto condiviso che coinvolga, come protagonisti attivi, gli oltre 150 giornalisti, operatori di ripresa, tecnici, conduttori e professionisti che hanno lavorato a Telespazio.

L’obiettivo è costruire, attraverso il loro contributo diretto, un percorso di recupero della memoria, valorizzazione delle competenze e trasmissione delle esperienze alle nuove generazioni.

Un patrimonio umano e professionale straordinario, fatto di oltre 150 storie, talenti e competenze che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Celebrare Tony Boemi significa anche riconoscere il contributo delle donne e degli uomini che hanno condiviso e reso possibile quella grande esperienza collettiva, trasformando cinquant’anni dih storia in un progetto concreto per il futuro dell’informazione calabrese.