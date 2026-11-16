Il Ponte sullo Stretto e l’affascinante belvedere: osservatorio panoramico, bar e spazi commerciali, la nuova presentazione del progetto

Un Belvedere dello Stretto con un osservatorio panoramico, uno snack bar e uno spazio commerciale, nell’ambito di una visione più ampia di valorizzazione del territorio legata al Ponte sullo Stretto di Messina. È il tema dell’incontro pubblico dal titolo “La Macroregione Sud e il Belvedere dello Stretto”, in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:00, a Palazzo Miloro, nei Saloni della Seta, in via Argentieri 30 a Messina. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Messina Peloro, presieduto da Agata Maria Bubak, e vedrà la partecipazione di esperti, progettisti e rappresentanti istituzionali per approfondire le potenzialità di un progetto che guarda al futuro dello Stretto e alle opportunità di sviluppo della Macroregione Sud.

Il progetto del Belvedere dello Stretto: osservatorio panoramico, snack bar e negozio

Al centro dell’appuntamento ci sarà il progetto del Belvedere dello Stretto, sviluppato dall’ingegnere Giuseppe Palamara, che figura tra i relatori della conferenza. Le immagini progettuali illustrano una struttura moderna, caratterizzata da grandi superfici vetrate e spazi destinati all’osservazione del panorama. In particolare, vengono rappresentati un Observatory Deck di 374 metri quadrati, uno snack bar di 249 metri quadrati e un gift shop di 123 metri quadrati. Una proposta che associa la funzione panoramica a servizi destinati ai visitatori, inserendosi nel dibattito sulle infrastrutture e sulla valorizzazione turistica dell’area dello Stretto. L’incontro consentirà di approfondire le caratteristiche dell’iniziativa e il suo rapporto con le prospettive territoriali connesse alla realizzazione del Ponte, senza che dalla locandina emergano indicazioni su un eventuale cronoprogramma di costruzione o sull’avvio dei lavori.

La Macroregione Sud e il Ponte sullo Stretto: gli esperti a confronto

La conferenza affronterà anche il tema della Macroregione Sud, attraverso un confronto dedicato alla gestione del territorio, alle infrastrutture e alle strategie di sviluppo. Tra i relatori figurano il professor Pasquale Tucciarello, ideatore della Macroregione Sud e autore del volume “Macroregione Sud e Gestione del Territorio”, e il professor architetto Francesca Moraci, già consulente di Parsons Corporation. Interverranno inoltre il professor Antonio Romano, economista e stratega d’impresa, l’ingegnere Giuseppe Palamara, sviluppatore del Belvedere dello Stretto, il professor Marcello Viola, esperto di dinamiche sociali ed ex governatore Lions, e il professor architetto Marcello Panzarella, esperto di progettazione strategica. Sono previsti anche due interventi da remoto: quello del professor ingegnere Claudio Borri, membro del Comitato Scientifico Ponte, e quello del professor ingegnere Enzo Siviero, esperto internazionale di ponti.

Gli interventi istituzionali e il programma dell’incontro a Messina

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali della presidente del Lions Club Messina Peloro, Agata Maria Bubak, del sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, e del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo. Prevista anche la partecipazione dell’avvocato Giuseppa Marabello, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, dell’ingegnere Nunzio Santoro, referente del Service Insularità e continuità territoriale, dell’avvocato Giovambattista Gagliani, presidente della Zona 1 Messina Ionica, e del notaio Rosa Torre, presidente della III Circoscrizione. A introdurre e moderare i lavori sarà l’ingegnere Antonio Rizzo, del Lions Club Messina Peloro, mentre le conclusioni saranno affidate alle autorità lionistiche.