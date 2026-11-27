“Il 21 marzo 2026, a Rionero in Vulture, ho firmato il manifesto della Macroregione Sud, il cui punto sei riguarda proprio il Ponte sullo Stretto. In questo quadro, il Ponte avrebbe un ruolo strategico: non sarebbe soltanto un collegamento tra Sicilia e Calabria, ma anche un’infrastruttura capace di rafforzare l’integrazione delle regioni meridionali e di assumere una forte valenza turistica. Lo Stretto diventerebbe una porta d’accesso privilegiata e offrirebbe un nuovo punto di osservazione sul paesaggio siciliano e calabrese. Da qui nasce la mia proposta di valorizzazione attraverso il Belvedere dello Stretto”. Comincia così l’intervento dell’Ingegnere Giuseppe Palamara, ideatore del progetto del Belvedere sullo Stretto, relativamente al Ponte sullo Stretto di Messina. L’intervento è stato effettuato nel corso dell’evento “La Macroregione Sud e il Belvedere dello Stretto”, a Palazzo Miloro, a Messina

Un osservatorio panoramico a 374 metri di altezza

“Che cos’è il Belvedere dello Stretto? Quello che vedete nelle immagini è uno dei traversi delle torri del Ponte, una vera e propria trave che svolge una funzione statica. Il progetto prevede tre traversi per ciascuna torre, sia sul versante calabrese sia su quello siciliano. Il Belvedere più alto sarebbe collocato a 374 metri, mentre l’altezza complessiva delle torri raggiungerebbe i 399 metri. L’idea è quella di realizzare nella metà superiore del traverso una struttura con pareti vetrate, ottenendo un vero e proprio osservatorio panoramico, come quelli presenti nelle grandi strutture monumentali di tutto il mondo. Pensiamo, ad esempio, alla Torre Eiffel, che con i suoi 324 metri è più bassa delle torri del Ponte sullo Stretto.

Recentemente sono stato a Parigi e ho avuto modo di osservare anche tutto ciò che ruota attorno alla Torre Eiffel dal punto di vista turistico e commerciale. Ho immaginato che un giorno, accanto alle riproduzioni dei grandi monumenti e delle strutture più alte del mondo, possa esserci anche quella del Ponte sullo Stretto, con le sue torri alte circa 400 metri” ha aggiunto.

Un panorama dalla Calabria alle isole Eolie

“Abbiamo realizzato delle riprese con un drone per mostrare quello che potrebbe essere il panorama osservabile dal Belvedere, a 374 metri di altezza, in corrispondenza del punto in cui sorgerà la torre di Capo Peloro. Da quella posizione si possono ammirare il Lago Piccolo, il Lago Grande, la costa siciliana e quella calabrese. Alle spalle, in condizioni di buona visibilità, si potrebbero vedere anche le isole Eolie. Abbiamo riprodotto la stessa esperienza sul versante calabrese, mostrando la prospettiva che si avrebbe dall’altra torre. Immaginate quale straordinaria opportunità potrebbe rappresentare tutto questo dal punto di vista turistico. Si avrebbe la possibilità di osservare dall’alto non soltanto il paesaggio dello Stretto, ma anche l’intera infrastruttura. Siamo ancora in una fase di progettazione preliminare del Belvedere, ma possiamo parlare di un riconoscimento della proposta da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici”.

“Il progetto inizialmente parlava di un Belvedere, ma noi abbiamo pensato: perché non utilizzare tutti e tre i traversi di ciascuna torre? Non sappiamo se questa soluzione verrà effettivamente realizzata nella sua interezza, ma abbiamo immaginato una diversa destinazione per ciascun livello. Potremmo prevedere uno spazio commerciale dove acquistare prodotti di merchandising legati al Ponte sullo Stretto, come magliette, cappellini e tazze. Abbiamo ipotizzato anche la realizzazione di uno snack bar e naturalmente di un osservatorio panoramico all’ultimo livello, a 374 metri di altezza. Complessivamente avremmo quindi sei spazi, tre sul versante siciliano e tre su quello calabrese, con superfici differenti in relazione alle dimensioni dei traversi. Le pareti vetrate garantirebbero la visibilità del paesaggio circostante” ha detto ancora Palamara.

Il costo del Belvedere: circa 10 milioni di euro e l’ipotesi di recuperare l’investimento in un anno

“Abbiamo effettuato anche una valutazione economica dell’intervento. A fronte di un’opera dal costo complessivo di 13,5 miliardi di euro, la realizzazione dei Belvedere richiederebbe, secondo le nostre stime, un investimento di circa 10 milioni di euro. Una cifra estremamente contenuta rispetto al valore complessivo dell’infrastruttura. Abbiamo quindi provato a immaginare quali potrebbero essere i benefici economici derivanti dalla fruizione turistica. Come riferimento abbiamo preso gli 800mila crocieristi arrivati a Messina, ipotizzando un’affluenza complessiva di 500mila visitatori all’anno. Secondo questa simulazione, si potrebbe arrivare a un incasso annuo di 25 milioni di euro, recuperando l’investimento iniziale già nel primo anno.

Abbiamo ragionato anche sul prezzo dei biglietti, confrontandolo con quello applicato per visitare altri grandi monumenti internazionali. Recentemente, per salire sulla Torre Eiffel, ho pagato 64 euro. Nel nostro caso abbiamo immaginato biglietti con prezzi compresi tra 20 e 50 euro, differenziati in funzione del livello che si intende raggiungere. Da giugno abbiamo realizzato anche una pagina in lingua inglese dedicata al progetto. Abbiamo mantenuto il termine Belvedere perché, come altre parole italiane, è entrato anche nel vocabolario della lingua inglese”.

La pista ciclabile sul Ponte sullo Stretto

“Un’altra questione riguarda la possibilità di attraversare il Ponte in bicicletta. Si parla spesso della realizzazione di una pista ciclabile, ma raramente viene spiegato dove potrebbe essere collocata. Nella nostra simulazione abbiamo ipotizzato di ricavare uno spazio dedicato alle biciclette nell’ambito della corsia di emergenza, naturalmente attraverso una soluzione da approfondire sotto il profilo tecnico e della sicurezza.

Ho voluto concludere la presentazione mostrando una simulazione dell’attraversamento del Ponte, per rendere concretamente l’idea di quanto cambierebbe la mobilità nello Stretto. L’attraversamento della campata richiederebbe circa due minuti viaggiando a 100 chilometri orari. Il Ponte, quindi, non rappresenterebbe soltanto una grande attrazione turistica, ma anche un’infrastruttura al servizio dei pendolari. Si potrebbe arrivare da Messina a Reggio Calabria in nove minuti di treno. La possibilità di attraversare lo Stretto in tempi così ridotti restituisce la dimensione concreta del cambiamento che quest’opera potrebbe determinare nei collegamenti quotidiani tra le due sponde” ha concluso.



