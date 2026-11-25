Inverno chiama Gambarie. Un binomio amatissimo dai reggini che hanno la fortuna di avere mare e montagna a pochi minuti di macchina, soprattutto con la nuova Gallico-Gambarie che rende la salita più agevole. E quindi, con le temperature che iniziano lentamente ad abbassarsi, Reggio Calabria guarda alla sua montagna per trascorrere un weekend di relax che, soprattutto in vista del Natale, rende tutto più scenografico. Chiunque abbia mai sostato nella mitica piazza di Gambarie avrà preso almeno un caffè all’Hotel Centrale, struttura alberghiera fra le più gettonate dai reggini per trascorrere le proprie vacanze montane. Anche grazie a una spa che rende il soggiorno caldo e confortevole. E che si alimenta grazie a un innovativo sistema green progettato da Domotek S.r.l.

Una spa (e non solo) alimentata dal solare termico

L’idea è nata da un sistema di riscaldamento a pavimento radiante già esistente presso la struttura. Domotek è intervenuta confrontandosi con la committenza per trovare un sistema che potesse abbassare i costi e sostituire la fonte di energia non rinnovabile in uso ovvero il gas. La soluzione scelta è stata un sistema solare termico che produce energia termica dai raggi del sole, la immagazzina nell’accumulatore da 850 litri, per poi distribuirla per provvedere a tre diverse esigenze della struttura:

Acqua calda sanitaria (ACS): copertura del fabbisogno quotidiano di acqua calda per le camere e i servizi della struttura

copertura del fabbisogno quotidiano di acqua calda per le camere e i servizi della struttura Integrazione al riscaldamento: supporto diretto all’impianto radiante a pavimento dell’albergo.

supporto diretto all’impianto radiante a pavimento dell’albergo. Riscaldamento piscina: mantenimento termico della piscina da 1000 litri.

Che succede in caso di neve?

Una soluzione interessante… ma che succede in caso di neve? Trattandosi di una località montana, l’eventualità è tutt’altro che remota. L’albergo è stato dotato di un impianto solare termico composto da 6 collettori a tubi sottovuoto Sunwood HP CPC 21 (per un totale di 126 tubi), collegati a un accumulatore termico da 850 litri: una scelta tecnologica che risponde alle specifiche condizioni climatiche di Gambarie, garantendo rese elevate durante tutto l’anno e massime prestazioni nei mesi invernali.

La spiegazione la fornisce ai microfoni di StrettoWeb Giuseppe Di Stefano, fondatore di Domotek: “abbiamo progettato un sistema che sfruttando i raggi del sole ci consentisse di produrre gratuitamente acqua calda da fruire sia per quello che riguarda l’impianto di riscaldamento sia per il riscaldamento anche dell’acqua calda sanitaria e di una vasca idromassaggio di 1000 litri che era una fonte di costi abbastanza importanti per la struttura. Quindi abbiamo sfruttato le potenzialità del sole per riscaldare gratuitamente e migliorare anche le condizioni di comfort di un ambiente che viene vissuto dalla clientela.

Abbiamo progettato questi pannelli solari termici che hanno un brevetto progettato appositamente per essere utilizzati anche in ambienti con climi molto rigidi. Non è il classico pannello piano, ma è un pannello fatto a forma di tubo all’interno del quale si crea del vuoto, questo vuoto ovviamente è un altissimo isolante dal punto di vista termico. Quella che è la funzionalità del pannello non viene intaccata dalla temperatura esterna, quindi riusciamo a captare e a sfruttare al massimo delle sue potenzialità il raggio del sole senza che esso venga compromesso dalla temperatura ambiente”.

La consulenza di Domotek e un impianto fatto su misura del cliente

Domotek ha progettato un impianto diverso dal solito solare termico, guardando non soltanto alle esigenze del cliente, ma anche alle condizioni climatiche del luogo in cui il sistema opera giornalmente. Un lavoro di consulenza su misura che attraversa le varie fasi di progettazione, installazione, monitoraggio e manutenzione programmata, accompagnando il cliente anche dopo la conclusione dei lavori.

“Cerchiamo sempre di trovare quella che è la soluzione che dal punto di vista tecnico è quella più efficace, ma che sia anche sostenibile per la committenza. – spiega Di Stefano – Anche per questo noi siamo strutturati come azienda per intercettare tutte quelle che possono essere delle forme di incentivazione che consentano al cliente di risparmiare sia nell’acquisto, sia nella messa in opera, che poi si ripercuote anche in un risparmio sui costi di gestione.

Quindi la fase preliminare è ovviamente quella principale perché dobbiamo cercare di bilanciare il costo iniziale dell’impianto al beneficio e ovviamente a quelli che sono i meccanismi di incentivazione e devo dire che la proprietà ci ha dato molta fiducia e con grande soddisfazione, ormai l’impianto è funzionante da un po’ di tempo e stiamo trovando davvero ottimi risultati”.

Un’attenzione molto apprezzata dal cliente. “Non si tratta di una semplice pompa di calore o di un condizionatore che metti in una stanza; sono sistemi complessi dove ti sovrapponi a un sistema esistente e lo devi integrare o sostituire in maniera parziale piano piano, anche per via dei costi. – spiega Luca Lombardi, referente della struttura alberghiere nel progetto – Per fare questo serve necessariamente un partner come Domotek che ti segue dall’inizio alla fine. Non solo ti vende il prodotto, ma te lo installa, ti segue nell’incentivo e ti aiuta in tutto il processo. Questo fa la differenza tra poter fare questo tipo di impianto e non poterlo fare, o farlo male“.

Accesso agli incentivi e attenzione al pianeta

Giova ricordare, inoltre, che Domotek è una società ESCO, certificata dal Ministero dell’Ambiente. “Questo ci consente di applicare degli sconti quando ci sono comunque dei benefici a livello ministeriale direttamente al cliente. – aggiunge Di Stefano – Quello che una volta veniva definito lo sconto in fattura, noi riusciamo ad applicarlo sia al privato che alle imprese, ovviamente se sono in possesso di determinati requisiti, quindi prima facciamo un’analisi di fattibilità, cerchiamo di capire se la società o il privato è in condizione di usufruire di questi sconti e poi lo sconto lo anticipiamo noi come società quindi se il lavoro è 1000 il cliente pagherà 1000 meno l’incentivo che poi noi gli scontiamo direttamente in fattura questo ovviamente comporta un aggravio molto inferiore per il committente che gli consentirà magari di fare un impianto un po’ più articolato rispetto al classico sistema tradizionale.

A noi consente di sperimentare tecnologie che, come stiamo vedendo, portano notevoli risultati, ma consentono anche di portare avanti quello che è un tema che per noi è particolarmente sensibile, quello di sfruttare energie green, perché la cosa che molto spesso viene trascurata è che gli incentivi spesso nascono con la necessità di voler eliminare fonti non rinnovabili, Quindi, diciamo, oltre all’aspetto economico che diamo alla committenza, oltre ovviamente al miglioramento del comfort all’interno degli ambienti, cerchiamo anche di proteggere il pianeta, tematica che per noi è molto molto importante”.

Per richiedere una consulenza o ricevere semplicemente più informazioni al riguardo, basta contattare Domotek S.r.l. al numero 09651892268, compilare un rapido form sul sito, recarsi presso la sede situata in via Ravagnese n° 156 a Reggio Calabria.