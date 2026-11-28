Gira in questi giorni su Facebook un breve video, etichettato dalla stessa piattaforma come “contenuto IA”, che su un modello anatomico in sezione del bacino maschile mostra come un catetere urinario rimanga in posizione dentro la vescica. Centinaia di “mi piace” e una didascalia che, tradotta in automatico, parla di “catetere di Foye”. Il nome giusto è catetere di Foley, dal chirurgo urologo statunitense Frederic Foley che lo mise a punto negli anni Trenta del Novecento. Il video è didatticamente efficace, ma merita qualche parola in più, perché quel tubicino riguarda ogni giorno migliaia di persone ricoverate, anziane o assistite a casa.

Come funziona

Il catetere di Foley è un tubo morbido, in lattice o silicone, con due canali interni. Il primo, più ampio, porta l’urina dalla vescica alla sacca di raccolta. Il secondo, sottilissimo, termina in un piccolo palloncino situato poco sotto la punta. Una volta introdotto il catetere attraverso l’uretra fino in vescica, l’operatore collega una siringa alla valvola laterale e gonfia il palloncino, di norma con acqua sterile, nella quantità indicata sulla confezione (spesso 10 millilitri). Il palloncino gonfio è più largo del collo della vescica: per questo il catetere non scivola fuori, pur lasciando defluire liberamente l’urina dai fori posti sulla punta.

È esattamente ciò che il modello del video mostra: la vescica aperta come un frutto tagliato a metà, la prostata che abbraccia l’uretra subito sotto, il tubo che la attraversa. Nell’uomo, infatti, il catetere deve superare la prostata, ed è proprio lì che, negli anziani con ipertrofia prostatica, la manovra può diventare difficile.

L’errore da non fare mai

La regola d’oro che il video non dice è semplice: il palloncino si gonfia solo quando si è certi che la punta sia in vescica, cioè quando l’urina comincia a uscire dal catetere. Gonfiarlo mentre è ancora nell’uretra provoca dolore intenso, sanguinamento e lesioni che possono lasciare restringimenti permanenti. Per lo stesso motivo il catetere non va mai tirato via con il palloncino ancora pieno: prima si aspira tutta l’acqua con la siringa, poi lo si sfila delicatamente. Purtroppo i casi di pazienti confusi o agitati che si strappano il catetere da soli sono tutt’altro che rari, ed è un’urgenza da segnalare subito al medico.

Quando serve davvero

Il catetere a permanenza è un presidio prezioso: risolve la ritenzione urinaria acuta, consente di misurare con precisione la diuresi nei pazienti critici, accompagna molti interventi chirurgici e il periodo post-operatorio, aiuta nell’assistenza di fine vita. Non è invece una soluzione di comodo per gestire l’incontinenza, né qualcosa da lasciare in sede “per sicurezza”.

Ogni giorno in più di catetere aumenta il rischio di infezione delle vie urinarie, che è tra le infezioni più frequenti legate all’assistenza sanitaria. Le raccomandazioni internazionali vanno tutte nella stessa direzione: metterlo solo quando c’è un’indicazione precisa, inserirlo con tecnica sterile, mantenere il sistema chiuso e toglierlo appena possibile. Dove è praticabile, esistono alternative meno invasive, come il cateterismo intermittente o i dispositivi esterni.

Qualche consiglio per chi assiste a casa

La sacca va tenuta sempre più in basso della vescica, senza appoggiarla a terra, e il tubo non deve presentare pieghe o strozzature. Bisogna lavarsi le mani prima e dopo ogni manipolazione, curare con acqua e sapone l’igiene della zona genitale e non scollegare la sacca dal catetere se non è indispensabile. Vanno segnalati senza attendere febbre, brividi, urine torbide o maleodoranti, sangue nelle urine, dolore sovrapubico o un catetere che smette di drenare: nell’anziano un’infezione può presentarsi anche soltanto con confusione o sonnolenza.

Social e salute: guardare con spirito critico

Il video, va detto, è un buon esempio di come un’immagine possa spiegare in pochi secondi ciò che le parole faticano a descrivere. Ma è anche un promemoria: i contenuti sanitari generati o rilanciati dall’intelligenza artificiale, con traduzioni automatiche che storpiano persino i nomi, vanno sempre presi come uno spunto e non come un’istruzione. Il catetere vescicale si mette e si gestisce con personale formato, e per ogni dubbio il riferimento resta il medico curante o l’infermiere.