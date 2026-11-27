Sui social circola in questi giorni un’immagine ben fatta: un torace, un cuore in trasparenza, un piccolo dispositivo metallico sotto la clavicola sinistra collegato al cuore da due fili. Il titolo dice “Pacemaker in azione – supporto elettrico al cuore”, e tre riquadri spiegano che cos’è, come funziona e a cosa serve. Tutto corretto, ma inevitabilmente in poche righe. Proviamo allora a raccontarlo per intero, perché il pacemaker è uno dei dispositivi più diffusi della medicina moderna e quasi ogni famiglia ha, o avrà, qualcuno che lo porta.

Il cuore ha già il suo pacemaker

Pochi lo sanno, ma il cuore nasce con un proprio pacemaker. Si chiama nodo del seno, è un piccolo gruppo di cellule nella parete dell’atrio destro che produce un impulso elettrico a ogni battito. L’impulso percorre gli atri, passa per una “stazione di smistamento”, il nodo atrioventricolare, e raggiunge i ventricoli, che si contraggono e spingono il sangue nel corpo. Con l’età, o per una malattia, questo impianto elettrico può guastarsi in due modi. O la centrale produce impulsi troppo lenti o irregolari (la cosiddetta malattia del nodo del seno), oppure gli impulsi partono ma si bloccano lungo la strada (i blocchi atrioventricolari). In entrambi i casi il cuore batte troppo piano, il cervello riceve meno sangue e il paziente avverte stanchezza, capogiri, fiato corto, fino agli svenimenti improvvisi, pericolosi soprattutto negli anziani per le cadute che provocano.

Come funziona il dispositivo

Il pacemaker artificiale è composto da una piccola scatola in titanio, che contiene batteria e circuito elettronico, e da uno o due elettrocateteri: sottili fili isolati che, attraverso una vena, arrivano dentro le camere del cuore. La parte più interessante è che il pacemaker moderno non “comanda” il cuore in modo cieco. Ascolta continuamente il battito spontaneo e interviene solo quando serve: se il cuore va per conto suo a una frequenza adeguata, il dispositivo resta in silenzio; se il ritmo rallenta sotto la soglia programmata, manda un impulso. Molti modelli, inoltre, aumentano la frequenza quando il paziente cammina o sale le scale, imitando quello che farebbe un cuore sano. L’impianto si esegue in anestesia locale, con una piccola incisione sotto la clavicola, e richiede in genere una breve degenza. La batteria dura diversi anni; quando si esaurisce si sostituisce la sola scatola, lasciando al loro posto i fili se funzionano bene.

I numeri in Italia

Secondo un’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità sulle schede di dimissione ospedaliera, i primi impianti di pacemaker in Italia sono passati da 36.752 nel 2001 a 54.552 nel 2023, con un aumento del 48,4%. Non è il segno di una malattia che dilaga, ma soprattutto dell’allungamento della vita: i disturbi della conduzione sono in gran parte legati all’invecchiamento. Lo confermano i dati del registro dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC): l’età mediana dei pazienti trattati è di 81 anni. Tra le indicazioni ai primi impianti, i disturbi della conduzione atrioventricolare pesano per il 39,8%, la malattia del nodo del seno per il 22,1% e la fibrillazione atriale con battito lento per il 14,1%.

La rivoluzione senza fili

Il punto debole del pacemaker tradizionale sono proprio i fili e la tasca sotto la pelle: possono spostarsi, rompersi o, più raramente, infettarsi. Un primario intervistato da La Nazione indica per i dispositivi con i fili un rischio di infezione tra l’1 e il 5%: basso, ma quando accade la gestione è complessa. Da qui l’idea dei pacemaker “leadless”, senza fili: un piccolo cilindro che contiene tutto, batteria compresa, e si ancora direttamente dentro il ventricolo. Si introduce dalla vena femorale, all’inguine, con un catetere, in anestesia locale. Pesa circa due grammi, è lungo un paio di centimetri e ha una durata media di circa dodici anni. In Italia il primo pacemaker senza fili fu impiantato nel 2013 al Centro Cardiologico Monzino di Milano, che nel 2022 è stato anche il primo nel nostro Paese a impiantare un modello bicamerale, capace di agire su entrambe le camere del cuore. Non è però la soluzione per tutti: la scelta tra pacemaker tradizionale e senza fili dipende dal tipo di disturbo, dall’anatomia e dalle condizioni del paziente, e spetta al cardiologo aritmologo.

Vivere con un pacemaker

La domanda che sento più spesso è: “E adesso cosa non posso più fare?” La risposta, nella grande maggioranza dei casi, è: quasi niente. Ci sono però alcune attenzioni di buon senso. Il cellulare va tenuto sull’orecchio opposto al dispositivo e non nel taschino sopra di esso; ai controlli di sicurezza degli aeroporti basta mostrare il tesserino del portatore; i magneti potenti e alcuni apparecchi industriali vanno tenuti a distanza. Per la risonanza magnetica oggi molti dispositivi sono compatibili a determinate condizioni, ma l’esame va sempre programmato avvisando prima il centro che segue il pacemaker. Restano indispensabili i controlli periodici, che sempre più spesso avvengono anche a distanza: il dispositivo trasmette i suoi dati all’ospedale, che può accorgersi di un problema prima ancora che il paziente lo avverta. E va ricordato che il pacemaker cura il battito lento, non tutto il cuore: pressione, colesterolo, diabete e stili di vita vanno seguiti come prima.

Una lezione che va oltre la cardiologia

Il pacemaker è forse l’esempio più bello di come la tecnologia, quando è ben pensata, si metta al servizio dell’uomo in silenzio: non sostituisce il cuore, lo affianca, e interviene solo quando il cuore non ce la fa da solo. È anche una buona regola per chi cura, e forse per chi vive accanto a una persona fragile. Le infografiche dei social hanno il merito di incuriosire. Ma davanti a capogiri, svenimenti o un polso che si fa lento, la strada resta una sola: parlarne con il proprio medico e fare un elettrocardiogramma. Spesso basta quello per capire se il cuore ha bisogno di un piccolo aiuto elettrico.