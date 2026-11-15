Il Messina Volley vince al tie-break in casa del Pizzo

Il Messina Volley torna con una vittoria dalla trsferta di Pizzo contro la Radioxstore Lory. Nella 5ª giornata del campionato di Serie B2 femminile, le ragazze dirette da Marcela Nielsen vanno avanti nei primi due set, subiscono il ritorno delle atlete di coach Davide Monopoli, per poi aggiudicarsi due punti importanti nel quinto set. Primo parziale con le locali avanti per 4-0 con Alessia Marcello e Anna Salimbeni. Il Messina Volley reagisce e, dopo un batti e ribatti trova il pari (10-10). Si viaggia punto a punto con il muro di Rebecca La Spadara a piazzare il doppio vantaggio ospite (19-21). Monopoli chiama la pausa e Nielsen firma il +3 e set-point (19-23), inducendo il tecnico di casa al secondo discrezionale. Marcello ne annulla due (23-24) ed è adesso la panchina di casa a chiedere la pausa. Al rientro Marta Radicella chiude il parziale a favore del Messina Volley.

Barbora Basile e Nielsen aprono il secondo con il +3 (1-4) per le peloritane. Monopoli va subito in time-out, ma la musica non cambia e il Messina Volley vola a +8 (1-9) con Nielsen, Basile e La Spada. Sul 13-4 ospite, la squadra calabrese usufruisce del suo secondo parziale con Radicella e Nielsen a firmare il +11 (4-15). Basile e Claudia Puglisi timbrano il +13 (10-23). Le locali tornano a -10 (14-24), annullando 3 set point. Il punto di Puglisi chiude il parziale a favore del Messina Volley. Any Milano, Alessandra Lopez Y Royo e Marcello aprono il terzo (+4; 5-1) in favore delle calabresi. Il pallonetto all’indietro di Milly Apruti materializza il pareggio per il Messina Volley (7-7), ma le locali tornano a +3 (10-7) con Milano. Si viaggia più o meno con questo elastico fra le due squadre con il muro di Lopez Y Royo a piazzare il +5 (16-11). Il Messina Volley chiama la pausa, che però non sortisce gli effetti desiderati visto che il Lory Pizzo vola a +8 (19-11) con Lopez Y Royo, Federica Santaguida e Marcello. Puglisi riporta le ospiti a -5 (20-15), ma la squadra di casa realizza il break decisivo che gli consente di accorciare il computo dei set (25-16).

Quarto con le calabresi ancora avanti (+3; 4-1) trascinate da Milano. Tre spunti di Nielsen rappresentano il pari (7-7) e sull’11-11 Monopoli va in time-out. Lauretta Okoma e Salimbeni allungano per le padrone di casa (+3; 15-12) con le peloritane in pausa. Okoma firma il +5 (20-15) e la stessa centrale realizza il set-point (+6; 24-18). Il Messina Volley ne annulla due, ma sempre il centrale di casa trascina la partita al tie-break (25-20). Quinto punto a punto con la palla a terra di Nielsen a determinare il cambio campo (7-8). Time-out per il Lory Pizzo e vantaggio ospite con Basile e Nielsen (+3; 9-12). Secondo discrezionale per la squadra di casa che accorcia a -1 (11-13). Puglisi e Radicella concretizzano il match-point, con l’ace di Basile a materializzarlo (11-15).

“Rispetto alle prime partite le ragazze stanno prendendo fiducia”

“Facciamo fatica a rimanere concentrate – commenta coach Nielsen a fine gara – e lucide soprattutto nei momenti di difficoltà e li trasciniamo fino a fine set. Stiamo lavorando per correggere queste situazioni. Rispetto alle prime partite le ragazze stanno prendendo fiducia, stanno iniziando a prendere le loro responsabilità e capire le loro capacità, soprattutto chi ha giocato sempre in serie C e dunque ci stiamo adattando a una categoria più veloce e con altezze diverse”. “Sapevamo di affrontare un Messina con una classifica bugiarda – dichiara mister Monopoli – visto che nelle prime quattro giornate ha affrontato le squadre più forti. E’ una squadra molto organizzata con un ottimo muro-difesa e nei primi due set hanno messo questo in evidenza. Piano piano abbiamo limitato gli errori e siamo stati bravi a recuperare la partita. Il tie-break è un terno al lotto. Abbiamo una squadra molto giovane ed il nostro scopo è valorizzare il settore giovanile”.

Radioxstore Lory Pizzo – Messina Volley 2–3 (23-25; 14-25; 25-16; 25-20; 11-15)

Radioxstore Lory Pizzo : Biankina, Lopez Y Royo 10, Marcello 16, Milano 20, Okoma 10, Oksyuk, Sabato, Salimbeni 6, Santaguida 4, Sarlo, Shpak, La Rocca (Lib. 1), Giordano (Lb. 2). All. Monopoli, 2° All. Amerato.

Messina Volley: Ignoto, Romeo, Radicella 11, Mondello, Apruti 3, Basile 14, Nielsen 23, Puglisi 14, Arena, De Luca, La Spada 9, Colombrita (Lib. 1), Scalisi (Lib. 2). All. Gugliandolo.