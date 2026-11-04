“Il medico delle cause perse”, il romanzo di Fedele Stranges tra Aspromonte e Napoli che racconta la Calabria, la memoria e il coraggio delle scelte

Pubblicato da Indilab, il libro ripercorre la storia di Ignazio Melandro, medico vissuto tra Settecento e Ottocento, attraverso vicende familiari, sentimenti e trasformazioni sociali

il medico delle cause perse

Un viaggio tra Aspromonte e Napoli, attraverso epoche, famiglie e vicende umane che intrecciano storia, sentimenti e memoria. È questo il cuore de “Il medico delle cause perse”, il romanzo di Fedele Stranges pubblicato da Indilab, un’opera che racconta la Calabria attraverso le storie delle persone, le loro scelte e le difficoltà che ne segnano l’esistenza. Al centro della narrazione si trova Ignazio Melandro, un medico vissuto tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, chiamato ad affrontare non soltanto la malattia e le responsabilità legate alla propria professione, ma anche i doveri familiari e le decisioni capaci di cambiare il corso di una vita. La sua vicenda attraversa paesi, famiglie e trasformazioni sociali, dando spazio soprattutto alle relazioni umane, agli affetti, alle paure e ai conflitti interiori. Nel racconto trovano posto anche i cavalli, la cura e i legami con il passato, elementi che contribuiscono a ricostruire un mondo nel quale le esperienze individuali si intrecciano con la storia collettiva.

La storia di Ignazio Melandro tra medicina, famiglia e responsabilità

La figura di Ignazio Melandro rappresenta il punto di riferimento di una narrazione che si sviluppa attraverso le difficoltà della vita, le responsabilità personali e la complessità dei rapporti familiari. Ambientata tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX, la vicenda segue un uomo che deve confrontarsi con la sofferenza, con le esigenze della propria professione e con scelte dalle conseguenze profonde. Il romanzo non si limita tuttavia a ricostruire il percorso del protagonista, ma allarga lo sguardo alle persone che lo circondano e ai cambiamenti sociali che accompagnano la sua esistenza. Sullo sfondo emerge inoltre la memoria di un sacerdote calabrese del Seicento, legata a un episodio storico che assume nel racconto un significato particolare. Attraverso questa vicenda, l’autore introduce una riflessione sul coraggio e sulla responsabilità individuale, interrogandosi su quanto possa costare scegliere di non voltarsi dall’altra parte. Un tema che attraversa il romanzo e si lega alle decisioni dei personaggi, alle loro paure e alla possibilità di affrontare ciò che appare ormai perduto.

Una Calabria raccontata attraverso la memoria, le ferite e il riscatto

Nel libro di Fedele Stranges, la Calabria non è soltanto lo scenario geografico nel quale si sviluppano le vicende, ma un territorio che custodisce storie, relazioni e memorie familiari. L’Aspromonte e Napoli diventano i luoghi di un percorso narrativo nel quale si incontrano uomini e donne, sentimenti, difficoltà e possibilità di riscatto. Ne emerge il racconto di una terra che conserva il proprio passato senza essere definita esclusivamente dalle sue ombre, attraverso personaggi chiamati a confrontarsi con ferite personali e collettive. Alla base dell’opera c’è un lungo lavoro di ricerca storica e genealogica, che l’autore ha trasformato in materia narrativa senza attribuire al romanzo la struttura di un saggio. I documenti e le testimonianze del passato diventano così strumenti per ricostruire luoghi, atmosfere, conflitti e legami familiari, restituendo centralità alle esperienze umane. È proprio il rapporto tra storia e narrazione a caratterizzare “Il medico delle cause perse”, nel quale la ricostruzione del passato lascia spazio alle emozioni e alle decisioni dei protagonisti. Al centro rimangono le persone, il loro modo di affrontare le difficoltà e la capacità di cercare una possibilità di riscatto anche nelle situazioni che sembrano non offrire più alcuna speranza.

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