Il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria tra le 6 scuole selezionate in Italia: studenti a Roma per incontrare i Premi Nobel per la Pace

Il liceo classico “T. Campanella” è tra le sei istituzioni scolastiche selezionate come scuole di riferimento nazionale nell’ambito del progetto “Competenze STEM e linguistiche per l’integrazione professionale”. Un riconoscimento che consentirà a una delegazione dell’istituto di partecipare a un importante appuntamento internazionale dedicato alla pace, all’innovazione e al futuro delle nuove generazioni. Gli studenti selezionati prenderanno parte all’evento formativo “Scuola Futura and World Summit of Nobel Peace Laureates”, in programma a Roma dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, nell’ambito del quale si svolgerà anche la ventesima edizione del Summit mondiale dei Premi Nobel per la Pace. L’iniziativa riunirà personalità insignite del Nobel, leader e rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi, imprese e società civile per affrontare alcune delle principali sfide globali. La partecipazione degli studenti sarà interamente finanziata, senza alcun costo per le famiglie, offrendo ai ragazzi un’esperienza di formazione e confronto in un contesto internazionale.

Il liceo Campanella tra le sei scuole di riferimento nazionale

La selezione del liceo classico “T. Campanella” rientra nel progetto “Competenze STEM e linguistiche per l’integrazione professionale”, finalizzato a promuovere percorsi di orientamento e formazione scuola-lavoro attraverso esperienze di mobilità in Italia e all’estero. L’istituto farà parte del gruppo delle sei scuole individuate a livello nazionale per partecipare alle attività previste dall’iniziativa, che punta ad ampliare le opportunità formative degli studenti attraverso il contatto diretto con realtà e contesti di rilievo internazionale. La delegazione scolastica sarà coinvolta nell’evento “Scuola Futura and World Summit of Nobel Peace Laureates”, che si terrà nella Capitale dal 30 novembre al 5 dicembre. Il percorso permetterà agli studenti di approfondire tematiche di particolare attualità, confrontandosi con esperienze e prospettive provenienti da differenti ambiti culturali e istituzionali. La partecipazione rappresenta inoltre un’occasione per collegare le competenze sviluppate durante il percorso scolastico alle grandi questioni che interessano la società contemporanea, valorizzando il ruolo della formazione nella preparazione delle nuove generazioni.

Roma ospita il Summit mondiale dei Premi Nobel per la Pace dal 2 al 4 dicembre

Il momento centrale dell’iniziativa sarà rappresentato dalla 20ª edizione del World Summit of Nobel Peace Laureates, in programma a Roma dal 2 al 4 dicembre 2026. Si tratta di un appuntamento internazionale che si svolge annualmente in diverse città del mondo e che riunisce Premi Nobel per la Pace, leader e rappresentanti di organizzazioni internazionali, istituzioni governative, imprese e società civile. Il confronto sarà dedicato a questioni globali come la nonviolenza, la giustizia sociale ed economica, lo Stato di diritto, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La ventesima edizione avrà inoltre un focus specifico sull’intelligenza artificiale e sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione della pace, temi che assumono particolare rilevanza nell’attuale contesto internazionale. La presenza degli studenti offrirà loro l’opportunità di confrontarsi con riflessioni e testimonianze legate alla promozione della pace e alla responsabilità delle nuove generazioni nell’affrontare le trasformazioni tecnologiche e sociali.

Intelligenza artificiale, pace e sostenibilità: le sfide al centro dell’incontro

Uno degli elementi caratterizzanti dell’edizione romana del Summit sarà l’attenzione rivolta al rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e costruzione della pace. Il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresenterà un tema centrale del confronto, con l’obiettivo di riflettere sul contributo che i giovani possono offrire nell’affrontare le principali questioni globali. Accanto alle opportunità e alle trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie, il programma internazionale dedicherà spazio alla nonviolenza, alla giustizia sociale, alla sostenibilità ambientale e alla promozione dei diritti. Per gli studenti del liceo Campanella, la partecipazione sarà quindi un’occasione per approfondire argomenti che collegano la formazione scolastica alle responsabilità civiche e sociali, attraverso un’esperienza capace di superare i confini tradizionali dell’aula. L’iniziativa si inserisce nella progettualità dedicata allo sviluppo delle competenze STEM e linguistiche, favorendo il confronto con contesti internazionali e valorizzando l’importanza dell’orientamento e della formazione attraverso esperienze dirette.

Viaggio e soggiorno gratuiti per gli studenti selezionati

Un aspetto significativo del progetto riguarda la copertura economica della partecipazione degli studenti all’evento di Roma. Tutte le spese previste saranno infatti interamente finanziate nell’ambito dell’iniziativa e sostenute dalla scuola polo, senza alcun onere a carico delle famiglie. Il finanziamento comprenderà i costi di viaggio, vitto, alloggio e organizzazione, consentendo agli studenti selezionati di prendere parte alle attività formative indipendentemente dalla disponibilità economica familiare. La partecipazione al World Summit of Nobel Peace Laureates si inserisce in un percorso più ampio di orientamento e formazione scuola-lavoro, che prevede esperienze di mobilità sul territorio nazionale e all’estero. L’obiettivo è offrire opportunità di apprendimento attraverso il contatto con ambienti differenti, favorendo lo sviluppo di competenze linguistiche, scientifiche e trasversali. Per il liceo classico “T. Campanella”, la selezione tra le sei scuole di riferimento nazionale rappresenta dunque un’opportunità formativa di particolare rilievo, che porterà gli studenti a Roma per partecipare a un confronto internazionale sulle grandi sfide contemporanee e sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro fondato sulla pace e sulla sostenibilità.