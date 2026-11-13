Il Liceo Artistico “M. Preti- A. Frangipane” incontra la scrittrice Annarosa Macrì: il valore delle storie che lasciano il segno

La scrittura come strumento per comprendere la realtà, custodire la memoria e sviluppare un pensiero libero e consapevole. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina, venerdì 13 novembre, nella Sala Mostre del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con la giornalista e scrittrice Annarosa Macrì, autrice del romanzo “Sarti volanti”. L’appuntamento, iniziato alle ore 10:30 e promosso dal Rhegium Julii, ha rappresentato un’occasione di confronto sul significato della narrazione e sul ruolo che le parole possono assumere nella formazione personale e culturale delle nuove generazioni. Guidati dalla professoressa Barbara Princi, gli studenti hanno partecipato a un dialogo con l’autrice, che ha condiviso alcuni aspetti del proprio percorso umano e professionale, soffermandosi sull’importanza di ascoltare, conservare e raccontare le esperienze delle persone. Una riflessione che ha coinvolto anche il rapporto tra letteratura, arte e responsabilità individuale, invitando i ragazzi a interrogarsi sul proprio ruolo nella società e sulla possibilità di contribuire attivamente alla realtà che li circonda.

Annarosa Macrì racconta “Sarti volanti” e il valore delle storie agli studenti

Nel corso dell’incontro, Annarosa Macrì ha accompagnato gli studenti in una riflessione sul valore profondo della narrazione, partendo dalla propria esperienza di giornalista e scrittrice e dal percorso che l’ha portata alla realizzazione del romanzo “Sarti volanti”. Al centro del confronto è emersa la convinzione che ogni storia meriti attenzione, perché attraverso i racconti si esprimono esperienze, emozioni e identità che contribuiscono a definire la vita delle persone. La scrittura è stata così presentata come uno strumento capace di dare voce alle vicende individuali e di conservarne il significato, permettendo a chi legge di entrare in contatto con prospettive e sensibilità differenti. Gli studenti, accompagnati dalla professoressa Barbara Princi, hanno avuto l’occasione di confrontarsi direttamente con l’autrice, approfondendo il rapporto tra esperienza personale e racconto letterario. Il dialogo ha consentito di esplorare il potere delle parole e la loro capacità di trasformare la memoria e le emozioni in un patrimonio di conoscenza condiviso, valorizzando la letteratura come occasione di incontro e comprensione della realtà.

L’invito ai giovani: coltivare la curiosità e lasciare un segno nella società

Uno dei passaggi più significativi della mattinata ha riguardato il messaggio rivolto da Annarosa Macrì alle nuove generazioni. La scrittrice ha invitato i ragazzi a non limitarsi a osservare passivamente ciò che accade intorno a loro, ma a sviluppare uno sguardo critico e consapevole sulla società, coltivando la curiosità, il pensiero libero e l’impegno civile. Attraverso il racconto del proprio percorso umano e professionale, Macrì ha sottolineato l’importanza di lasciare un segno tangibile del proprio passaggio nel mondo, assumendo un ruolo attivo e responsabile nella comunità. Un messaggio particolarmente significativo per gli studenti di un liceo artistico, chiamati a confrontarsi quotidianamente con linguaggi espressivi nei quali la creatività e la capacità di interpretare la realtà rappresentano elementi fondamentali. La riflessione ha quindi messo in relazione il valore della narrazione con quello dell’arte, evidenziando come entrambe possano contribuire alla formazione di una coscienza critica e alla costruzione di una maggiore consapevolezza personale. L’incontro ha offerto ai ragazzi uno spazio di dialogo sul significato delle proprie scelte e sull’importanza di utilizzare conoscenze e sensibilità per partecipare alla vita della società.

Il Rhegium Julii porta la letteratura nelle scuole: l’incontro al Liceo Preti-Frangipane

L’iniziativa è stata promossa dal Rhegium Julii, associazione culturale presieduta dal dottor Pino Bova e rappresentata durante l’appuntamento dall’ingegner Costantino. La presenza di Annarosa Macrì al Liceo Artistico Preti-Frangipane si inserisce nell’impegno dedicato alla promozione della cultura e al confronto tra il mondo della letteratura e quello della scuola, offrendo agli studenti la possibilità di incontrare direttamente una protagonista del panorama giornalistico e letterario. La mattinata ha ribadito il ruolo dell’istituzione scolastica come luogo nel quale la formazione non si esaurisce nell’acquisizione delle conoscenze, ma comprende anche lo sviluppo della sensibilità, della capacità di giudizio e del senso di responsabilità. Attraverso il dialogo con l’autrice di “Sarti volanti”, gli studenti hanno potuto approfondire il valore delle storie e della parola scritta come strumenti di espressione, conoscenza e partecipazione. Un’esperienza culturale che ha messo al centro la crescita dei giovani e l’importanza di accompagnarli nella costruzione di una visione autonoma e consapevole del mondo, valorizzando il rapporto tra scuola, arte e letteratura.