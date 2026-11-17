Il Governo ha deciso di ridurre i finanziamenti pubblici alle associazioni combattentistiche e della memoria storica, comprese quelle legate all’antifascismo e alla deportazione nei campi nazisti. La decisione, contenuta in uno schema di decreto del Ministero dell’Interno trasmesso il 9 novembre alle commissioni parlamentari competenti, ha aperto un nuovo confronto politico sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sul ruolo delle organizzazioni che custodiscono la memoria della Resistenza e delle persecuzioni del Novecento. Il provvedimento prevede una riduzione del 14,7% dei fondi ordinari rispetto al 2025, con uno stanziamento che passa da circa 1,765 milioni a 1,505 milioni di euro.

Mentre le associazioni interessate denunciano possibili difficoltà nel proseguimento delle proprie attività, dalla Lega arriva una posizione nettamente diversa. A intervenire è Isabella Tovaglieri, europarlamentare del Carroccio, che attraverso i social contesta il sostegno economico pubblico all’antifascismo militante, sollevando una questione più generale sull’opportunità di continuare a finanziare determinate realtà associative a oltre ottant’anni dalla fine del regime fascista. Il riferimento di Tovaglieri è ad alcune dichiarazioni degli antifascisti, i quali rivelano che – a causa di queste riduzioni – rischiano di non sopravvivere.

Le parole dell’europarlamentare della Lega arrivano nel pieno delle polemiche sulle riduzioni e rappresentano una critica diretta al finanziamento con denaro pubblico delle attività riconducibili all’antifascismo. “Gli antifascisti militanti piangono perché riceveranno meno soldi pubblici dai contribuenti italiani. A quanto pare per fare la rivoluzione anticapitalista contro i “padroni”, e per occupare interi palazzi sono necessari milioni in soldi pubblici. Lo sapevate?”.

Quanto valgono i tagli e quali associazioni sono coinvolte

Nel dettaglio, lo schema di decreto riguarda tre organizzazioni sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’Interno: l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), l’Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA) e l’Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED). Il riparto ordinario delle risorse prevede che il 78% dei contributi sia destinato alla prima associazione, il 12% alla seconda e il restante 10% alla terza. Applicando queste proporzioni alla riduzione complessiva, il taglio ammonta a circa 202mila euro per l’ANVCG, 31mila euro per l’ANPPIA e 26mila euro per l’ANED. La parte più consistente della riduzione riguarda quindi l’organizzazione che rappresenta le vittime civili di guerra, mentre una quota inferiore interessa direttamente le due associazioni legate alla memoria delle persecuzioni politiche e della deportazione nazista.

Le proteste delle associazioni e la richiesta di ripristinare le risorse

Il Partito Democratico ha annunciato un emendamento alla legge di Bilancio attraverso i deputati Andrea De Maria e Silvia Roggiani, con l’obiettivo di stabilizzare i contributi destinati alle organizzazioni vigilate dal Ministero dell’Interno. La questione ha suscitato attenzione anche all’interno della maggioranza, dove l’esponente di Forza Italia Paolo Emilio Russo ha prospettato la possibilità di intervenire per ripristinare le risorse, pur richiamando la necessità di valutare l’evoluzione delle esigenze assistenziali delle associazioni. Il confronto riguarda quindi sia l’entità degli stanziamenti sia le finalità che il sostegno pubblico dovrebbe perseguire, in un contesto nel quale le attività di assistenza e conservazione della memoria si affiancano alla discussione politica sul ruolo dell’antifascismo nella società contemporanea.

Le dichiarazioni di Tovaglieri introducono nel dibattito anche una questione di carattere politico e culturale: l’opportunità di continuare a destinare finanziamenti pubblici ad associazioni nate nel contesto della lotta al fascismo, a oltre ottant’anni dalla caduta del regime e dalla conclusione della Seconda guerra mondiale. La critica dell’europarlamentare si concentra sull’utilizzo del denaro dei contribuenti e sull’antifascismo militante contemporaneo, mentre le organizzazioni destinatarie dei contributi rivendicano il valore delle proprie attività di documentazione storica, assistenza e trasmissione della memoria alle nuove generazioni.