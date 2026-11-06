Il giornalista reggino Emilio Buttaro premiato a Monaco di Baviera: un ponte culturale tra l’Italia e le comunità all’estero

Un importante riconoscimento internazionale per il giornalista reggino Emilio Buttaro, premiato a Monaco di Baviera per il suo costante impegno a favore degli italiani che vivono all’estero. La cerimonia si è svolta durante la tappa tedesca del suo progetto itinerante “Incontri Speciali in 40 anni di Bel Paese”, un appuntamento dedicato al racconto di oltre quattro decenni di attività giornalistica e al legame culturale che unisce l’Italia alle sue comunità nel mondo. Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione: “per il costante e appassionato impegno a favore degli italiani all’estero. Attraverso l’attività giornalistica e il format itinerante ‘Incontri Speciali’ ha dato vita ad uno straordinario ponte culturale capace di annullare le distanze tra l’Italia e le sue comunità nel mondo”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale italiana rinascita e.V., ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno seguito con interesse il racconto di Buttaro, tra aneddoti, retroscena, sorrisi ed emozioni legati ai suoi incontri con grandi personalità dello spettacolo e dello sport.

Quarant’anni di giornalismo raccontati agli italiani di Monaco di Baviera

La serata si è svolta presso il centro culturale EineWeltHaus, a poca distanza da Marienplatz, la piazza principale di Monaco di Baviera. In questa cornice, Buttaro ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, condividendo con il pubblico esperienze e ricordi maturati in oltre quarant’anni di professione. “Per la prima volta racconto le mie interviste ai grandi dello spettacolo e dello sport in Germania – ha detto Buttaro in apertura – e in questa straordinaria città definita ‘La Metropoli con il cuore’ cercherò di raccontare i miei incontri speciali con la stessa passione con cui li ho vissuti”. Particolarmente emozionante è stato il passaggio dedicato ad Alice ed Hellen Kessler, protagoniste di un incontro che il giornalista avrebbe voluto realizzare per approfondire il loro rapporto con l’Italia. “E’ quella l’intervista che non potrò mia fare” – ha detto Buttaro – “tra l’altro alle gemelle più amate della televisione italiana che vivevano proprio da queste parti, avrei voluto chiedere del loro straordinario rapporto col Bel Paese ma purtroppo non è possibile perché da quasi anno sono andate via come hanno vissuto, allo stesso passo”.

Il premio a Emilio Buttaro e l’emozione degli italiani all’estero

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stato quello della consegna del riconoscimento al giornalista reggino, premiato dalla presidente dell’associazione culturale italiana rinascita e.V., Valentina Fazio, e dal tesoriere Enrico Bianco. Ricevendo il premio, Buttaro ha espresso la propria emozione e ha ribadito il significato del progetto itinerante, nato anche con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto tra l’Italia e i connazionali residenti all’estero. “Attraverso questa mia iniziativa itinerante sto davvero cercando di accorciare le distanze, di far sentire agli italiani che vivono all’estero l’abbraccio del nostro Bel Paese. In più di quaranta anni di attività giornalistica ho incontrato e intervistato tanti miti dello spettacolo e dello sport ma una delle emozioni più grandi resta sempre quella di incontrare voi, connazionali sparsi per il mondo e di dare voce a questa meravigliosa Italia che vive fuori dall’Italia”. Parole che hanno sintetizzato lo spirito di “Incontri Speciali”, un’iniziativa attraverso la quale il giornalista porta le proprie esperienze professionali nelle comunità italiane, trasformando il racconto di personaggi e avvenimenti in un’occasione di condivisione e vicinanza.

Valentina Fazio: “una serata che non dimenticheremo”

A moderare l’incontro è stata la presidente dell’associazione, Valentina Fazio, che al termine della serata ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per il valore dell’iniziativa. “E’ stato per noi un grandissimo onore ospitare Emilio in una serata che non dimenticheremo e che ci ha permesso di tornare indietro nel tempo”. La tappa di Monaco di Baviera si è così conclusa con un riconoscimento al percorso professionale di Emilio Buttaro e al suo impegno nel mantenere vivo il legame con gli italiani nel mondo. Una serata nella quale i ricordi di quarant’anni di giornalismo sono diventati anche un’occasione per celebrare l’identità culturale e il senso di appartenenza al Bel Paese.