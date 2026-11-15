Il futuro dei porti con il Ponte sullo Stretto, Rizzo: “più diporto e turismo. A Reggio arriverà il crocierismo luxury” | INTERVISTA

Il Ponte sullo Stretto di Messina cambierà radicalmente il sistema dei trasporti tra Calabria e Sicilia, ma rappresenterà anche una straordinaria occasione per ripensare il futuro dei porti dello Stretto, trasformandone funzioni, infrastrutture e prospettive di sviluppo. Non soltanto collegamenti marittimi per passeggeri e merci, ma un sistema portuale sempre più integrato, capace di puntare sulla logistica, sulla nautica da diporto, sul turismo, sul crocierismo e sulla futura Metropolitana dello Stretto. È lo scenario delineato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, che ai microfoni di StrettoWeb ha illustrato le trasformazioni attese con la realizzazione del collegamento stabile tra le due sponde e le opportunità che si apriranno per le infrastrutture marittime del territorio.

“Immaginiamo sempre che l’infrastruttura portuale sia potenziata al massimo in attesa del Ponte sullo Stretto, quindi il sistema di navigazione e di attraversamento dello Stretto, il traffico delle merci sarà certamente rimodulato e rivisto, anche in considerazione dei nuovi trasporti aerei che nel frattempo andranno a maturare. – ha dichiarato Rizzo – Tuttavia, nel frattempo abbiamo l’obbligo di fornire il più alto numero di porti possibile al sistema e che tutti i porti che al momento sono impegnati nel trasporto dei passeggeri e nella navigazione merci siano riconvertiti in attività collaterali, quindi a servizio logistico come nel caso di Saline Joniche, oppure che possano essere utilizzati come infrastrutture per il famoso tema della metropolitana dello Stretto, dei porticcioli di nautica da diporto e un porto che diventa porto diffuso con strutture ricettive turistiche intorno, secondo anche i nuovi disegni di legge in materia di ricettività alberghiera“.

Al centro di questa trasformazione ci sarà anche il porto di Reggio Calabria, destinato, secondo la visione illustrata da Rizzo, a rafforzare il proprio ruolo turistico, commerciale e di collegamento con Messina. Le prospettive sono particolarmente interessanti: dall’arrivo di navi da crociera, anche nel segmento luxury, alla rettifica della banchina di Ponente, dal potenziamento dei moli per incrementare gli attracchi e migliorare i collegamenti marittimi fino a una progressiva apertura del porto alla città. Un processo che si intreccia con la realizzazione del nuovo Museo del Mare progettato da Zaha Hadid, destinato a rivoluzionare il rapporto tra Reggio Calabria e il suo waterfront.

“C’è molto fermento, anche perché c’è un piano infrastrutturale determinante: il Museo del Mare cambia l’ottica totale di tutto lo Stretto, quindi Zaha Hadid con questa struttura realizza una totale rivoluzione a Reggio Calabria e nello Stretto. – ha spiegato Rizzo – Il crocierismo può arrivare a Reggio Calabria con dei numeri importanti anche sul segmento luxury. Si deve rettificare senza dubbio la banchina di Ponente. Vanno potenziati i moli che garantiscono il collegamento fra Reggio e Messina in maniera tale da non creare interferenze e più attracchi. Il porto di Reggio si inizia ad aprire anche alla città, proprio secondo anche le richieste della cittadinanza, e diventa spazio più accogliente dal punto di vista nautico diportistico e anche in parte commerciale“.