Risvegliatosi dall’illusione social-comunista il mondo di sinistra non ha più trovato il modo di sostituirla e a poco a poco si è trasformato in una sorta di liberalismo annacquato e piuttosto sbiadito. Che poi per dimostrare di essere vivo non trova di meglio che rivolgere tutta la sua enfasi in battaglie per i diritti civili o per le guerre degli altri. La triste disamina, recentemente, è stata fatta anche da Massimo Cacciari che pure la tessera del partito negli anni ruggenti delle lotte contestatarie (quando c’erano le barricate e si lanciavano sassi e qualcuno pure sparava e l’Unione Sovietica era lì e faceva ancora paura) ce la aveva in tasca. Ma tant’è. Sassaiole che comunque fecero maturare in molti i galloni per scalare i ruoli istituzionali di uno Stato che volevano eliminare. Ed è forse questo che rimpiangono i nuovi barricadieri: il rimpianto per uno Stato che grida ma poi abbassa la testa.

Bisogna quindi vedere se, evaporati gli schiamazzi, esiste una strada nuova per questa sinistra. E bisogna riconoscere che l’unico teorico coerente, in tutto questo, è Diego Fusaro. Può piacere o meno, ma non gli si può negare la linearità della sua disamina filosofica. Questa sinistra che starnazza – osserva – non è che la copia sbiadita della destra, di cui condivide tutto il sistema di fondo, sia quello economico che quello sociale. Se si ha il coraggio di essere di sinistra bisogna proporne uno alternativo e dire che Stalin andava bene e il mondo sovietico non era per niente male: il nemico è l’Occidente e la sua civiltà individualista e liberale. Puoi condividere o meno, ma questa è e deve essere la sinistra. Ma Fusaro viene dalla filosofia e, ci piaccia o meno, è uno che i testi li studia con attenzione.

Ci sono poi un sacco di pseudo intellettuali che invece i testi li hanno letti a modo loro e adesso pretendono di spiegarci cosa è Marx e cosa è il comunismo. E poiché in un mondo di gente che non vuole essere istruita ma solo ammaliata ognuno ha ormai il suo ritaglio di spazio, c’è il rischio che vengano pure presi sul serio. C’è infatti, al di là di Fusaro, un tentativo di molti intellettuali à la page di ridare un volto alla sinistra, ma non trovandone uno che vada bene hanno pensato di ripartire proprio da Marx, ma presentandolo in una nuova veste. Come dire: se Marx non andava più bene, proviamo a rivenderlo ma rivestito a nuovo, magari da liberale, secondo la moda del momento. E quindi ecco risolto il problema della sinistra: non sostituire Marx, ma riciclarlo. Insomma, non era la teoria ad essere sbagliata, quella andava benissimo. Sono gli studiosi, questi birbaccioni, che non la hanno saputa comprendere e lo hanno tradito, o per ignoranza o per smanie di potere. E un secolo di sangue e di campi di concentramento sono solo errori interpretativi.

Il primo a tirare fuori una teoria simile sui mass media è stato lo storico medioevalista Alessandro Barbero, che ora fa il Marcuse de noartri nell’Università occupata, e dietro di lui subito Tomaso Montanari. Non si tratta di studiosi di filosofia, e neanche di storici del Novecento, ma di intellettuali di sinistra che godono di ampia visibilità televisiva. Per loro il marxismo è tutto meno che una teoria dittatoriale ma una teoria di liberazione. E sarebbero stati solo quelli che la hanno applicata (diverse decine di capi di Stato) che la hanno tradita e non la hanno saputa leggere trasformandola nel suo opposto. Insomma in quel bagno di sangue e in quelle distese di croci che è stata la storia recente i criminali veri erano solo quelli che stavano dall’altra parte. I “nostri” erano solo dei traditori.

Adesso l’ultimo di questa simpatica brigata di intellettuali che vuole riabilitare il marxismo per ridare un’anima alla sinistra è Luca Sommi

Adesso l’ultimo di questa simpatica brigata di intellettuali che vuole riabilitare il marxismo per ridare un’anima alla sinistra è Luca Sommi. Da tempo il giornalista si professava “marxista non comunista” e noi non comprendevamo il senso di questa espressione, poiché tutta la filosofia di Marx altro non è che una concezione della realtà intrisa di una precisa visione politica fuori dalla quale tutto si svuota di significato. Ci vedevamo una contraddizione interna. Ma ecco che finalmente a chiarire tutto esce la sua fatica letteraria: “Marx aveva ragione”. E Dio sa se c’era bisogno di un libro così. Qui alle decine di capi di Stato che non sono riusciti a capirlo si possono aggiungere alcune centinaia di studiosi (metà dei quali marxisti) che per oltre un secolo si sono messi a interpretare i testi del filosofo di Treviri. Tutto sbagliato: finalmente ci pensa Luca Sommi a farci capire cosa intendeva veramente Marx. Marx non voleva il comunismo né alcuna dittatura. In realtà, come dicono questi intellettuali della nuova sinistra italiana, non era che un povero liberale incompreso. Anche qui a tradire il suo pensiero sono stati quelli che sono venuti dopo.

Non perderemo tempo a commentare questi patetici tentativi di vestire Marx con l’abito buono nel tentativo di ridare una base al pensiero di una sinistra senza bussola

Non perderemo tempo a commentare questi patetici tentativi di vestire Marx con l’abito buono nel tentativo di ridare una base al pensiero di una sinistra senza bussola. Un qualsiasi studioso (serio) di filosofia se ne farebbe due risate. Né d’altronde crediamo che il filosofo tedesco perda il suo valore storico e culturale senza l’aiuto di un manipolo di intellettuali arruffoni dell’ultim’ora che credono di doverlo riscattare agli occhi del mondo. Lo stupore di questi intellettuali all’acqua di rose nel constatare come nessuno a parte loro abbia compreso davvero Marx assomiglia alla vecchia battuta dell’ubriaco che avendo preso l’autostrada in contromano si sorprendeva poi che tutti gli altri fossero in controsenso.

Basterebbe leggere, se si è troppo pigri a leggere seriamente i testi, solo un po’ della corrispondenza di Marx o delle critiche al marxismo di Kelsen o di Löwith (tra gli altri) per capire cosa Marx intendesse davvero. Si pensi solo, senza passare dai suoi critici, a questa lettera di Engels (che di marxismo ne capiva un po’ più di loro) ad August Bebel, uno dei primi di una lunghissima lista di dissenzienti schiacciati dall’accusa di perseguire il socialismo con altre vie (in Italia, per esempio, Rosselli, subito massacrato per avere parlato di un socialismo liberale): “… parlare di uno Stato popolare libero è pura assurdità: finché il proletariato ha ancora bisogno dello Stato, ne ha bisogno non nell’interesse della libertà, ma nell’interesse dello schiacciamento dei suoi avversari”.

Noi auspichiamo una politica seria e poiché crediamo che un sistema democratico debba avere una sua dialettica vogliamo sinceramente che la sinistra trovi una sua dimensione. E non che alla destra si contrapponga un’altra destra travestita alla bell’e meglio costretta a raccattare clientele nelle periferie e a gridare slogan vuoti per le strade e per le piazze per dimostrare a sé stessa che esiste. Ma non sarà con queste patacche e con questi imbrogli storici da quattro soldi che la sinistra troverà una sua dimensione. Altrimenti sulla maschera che ha addosso ne aggiungerà solo un’altra. E tutto questo manca di serietà e rischia di degenerare nel farsesco. I comunisti di una volta almeno erano gente autorevole. Pericolosi, ma almeno seri.