Il Cremlino torna a criticare le scelte dell’Unione europea in materia di spesa militare. In occasione dei lavori del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha accusato i governi europei di destinare ingenti risorse economiche alla guerra a discapito delle esigenze dei cittadini. Secondo il portavoce del Cremlino, l’Unione europea starebbe per stanziare “un’altra ingente somma di denaro per la guerra” e “i cittadini di Francia, Italia, Germania avranno meno soldi nelle loro tasche, ne riceveranno meno”.

Russia, Peskov critica le spese militari dell’Unione europea

Nel mirino del portavoce del Cremlino ci sono le priorità economiche dei governi europei e le presunte ripercussioni dell’aumento della spesa militare sui servizi pubblici e sulle condizioni economiche delle famiglie.

“Invece di riparare le scuole, costruire nuovi ospedali, istituzioni sociali, pagare sussidi, aumentare gli stipendi ai loro insegnanti e medici”, i Paesi europei “spendono questi soldi in munizioni”, ha aggiunto Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Interfax.

Le dichiarazioni del portavoce del Cremlino si inseriscono nel confronto tra Mosca e Bruxelles sulle politiche europee in materia di difesa, con la Russia che contesta la destinazione delle risorse economiche al settore militare.