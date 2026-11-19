Il coreografo e direttore catanese Claudio Scalia riceverà il Premio al Merito “Nuovo Autore” nell’ambito del Premio internazionale per la Danza “Città di Foligno”, in programma il prossimo 7 dicembre 2026 presso l’Auditorium San Domenico di Foligno. Un riconoscimento che valorizza il percorso di crescita artistica del professionista siciliano e il suo contributo alla danza contemporanea italiana, attraverso un linguaggio coreografico personale, caratterizzato da una continua ricerca fisica ed espressiva. Nato a Catania, Scalia si è affermato sulla scena contemporanea grazie a un approccio creativo che unisce una scrittura coreografica raffinata all’esplorazione dei corpi in movimento, traducendo concetti complessi in geometrie fisiche di particolare intensità e freschezza. Il premio rappresenta un ulteriore riconoscimento per un artista che ha costruito la propria identità attraverso la sperimentazione, la ricerca e la partecipazione a importanti esperienze artistiche anche a livello internazionale.

Dalla Sicilia ai palcoscenici internazionali: il percorso artistico di Claudio Scalia

Co-direttore di ocram dance movement, Claudio Scalia è artista associato di Scenario Pubblico dal 2022 e, dal 2026, coreografo residente di ZappalàDanza2. Il suo percorso professionale è caratterizzato da riconoscimenti e partecipazioni a festival internazionali, che lo hanno portato a presentare il proprio lavoro in diverse città europee e del continente americano. Tra le tappe figurano Budapest, Berlino, Danzica, Città del Messico e Los Angeles, testimonianza di un’attività artistica sviluppata anche al di fuori dei confini italiani. La sua ricerca si concentra sulle possibilità espressive del movimento e sulla costruzione di un linguaggio identitario, nel quale il corpo diventa lo strumento attraverso cui rappresentare e interpretare concetti complessi. Una cifra stilistica che accompagna le sue creazioni e che contribuisce a definire il suo ruolo nel panorama della danza contemporanea.

Le creazioni “Trittongo”, “Finger food” e “Lif”

Tra i lavori più significativi del coreografo catanese figurano “Trittongo”, “Finger food” e “Lif”, produzioni che hanno accompagnato la sua crescita artistica. In particolare, “Finger food” è risultato vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea” nel 2024, mentre “Lif”, realizzato per CZD2, è stato selezionato per la NID Platform, la Piattaforma della Nuova Danza Italiana, nella sezione Open Studios, ed è arrivato tra i finalisti del Premio Twain_direzioniAltre. Riconoscimenti e selezioni che si inseriscono in un percorso di ricerca coreografica nel quale Scalia continua a esplorare nuove possibilità espressive, sviluppando creazioni caratterizzate dall’attenzione alla dimensione fisica del movimento e alla sua capacità di comunicare attraverso forme e geometrie corporee.

Il conferimento del Premio al Merito “Nuovo Autore”, previsto per il 7 dicembre a Foligno, riconosce dunque un percorso artistico in costante evoluzione e il contributo offerto da Claudio Scalia alla scena della danza contemporanea italiana. Per il coreografo originario di Catania si tratta di un nuovo traguardo professionale, che si aggiunge alle esperienze e ai riconoscimenti maturati nel corso della sua attività in Italia e all’estero.