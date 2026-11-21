Una giornata di celebrazione per il karate reggino e per i suoi protagonisti. Ieri, presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria, il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, ha consegnato personalmente tre importanti riconoscimenti ad altrettanti protagonisti del karate calabrese e italiano. Una cerimonia dedicata ai risultati sportivi, ai traguardi tecnici e ai percorsi di eccellenza che rappresentano motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo regionale.

Michael Mollica premiato per il titolo di campione italiano Juniores

Tra i protagonisti della cerimonia Michael Mollica, che ha ricevuto il riconoscimento per la conquista del titolo di campione italiano Juniores nella categoria -50 kg. Un risultato raggiunto al termine di un percorso agonistico di grande valore, che ha portato prestigio alla Calabria e confermato la qualità del lavoro svolto dalla società sportiva e dallo staff tecnico. La consegna personale del riconoscimento da parte del presidente Scopelliti ha voluto sottolineare proprio l’importanza del traguardo raggiunto dal giovane atleta, valorizzando il suo percorso sportivo e il contributo di chi lo ha accompagnato nella crescita agonistica.

Alessandra Benedetto conquista il VI Dan: è la più giovane in Calabria

Particolarmente significativo anche il riconoscimento conferito ad Alessandra Benedetto, alla quale è stata consegnata la cintura bianca-rossa per il conseguimento del VI Dan. Un traguardo prestigioso che la rende la più giovane in Calabria ad aver raggiunto questo grado. Benedetto vanta inoltre un altro importante primato: è l’atleta calabrese con il maggior numero di medaglie conquistate ai Campionati Italiani. Un palmarès che testimonia una carriera costruita attraverso talento, sacrificio e costanza, frutto di una vita interamente dedicata al karate e alla pratica sportiva.

Rossella Zoccali riceve il premio “Orgoglio reggino – Bergamotto d’Oro”

Il terzo riconoscimento è stato assegnato a Rossella Zoccali, destinataria del premio “Orgoglio reggino – Bergamotto d’Oro”, istituito dalla sezione di Reggio Calabria dell’ANOAI, Associazione Nazionale Olimpici e Azzurri d’Italia. Il premio celebra un percorso professionale caratterizzato da importanti risultati. Zoccali è infatti la prima calabrese a ricoprire il ruolo di tecnico della Nazionale italiana di karate e, a soli 28 anni, ha già formato un atleta capace di conquistare il titolo di campione italiano. A questi risultati si aggiunge il conseguimento del IV Dan. Il riconoscimento valorizza non soltanto le competenze tecniche, ma anche la capacità di formare i giovani, trasmettere i valori dello sport e accompagnare gli atleti verso importanti traguardi agonistici.

L’orgoglio della Fortitudo 1903 nelle parole del presidente Riccardo Partinico

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale di Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, entrambe insegnanti e tecniche della società. “Alessandra e Rossella sono due professoresse che dedicano la loro vita alla formazione dei giovani. Alessandra ha 40 anni, insegna Educazione fisica e ha dedicato la sua vita allo sport. La sua carriera, i risultati raggiunti e anche il suo fisico statuario sono la dimostrazione concreta di una vita vissuta all’insegna dell’attività sportiva, della disciplina e della cura del proprio corpo. Rossella, professoressa di Lettere, a soli 28 anni, ha già raggiunto un traguardo importante entrando nello staff tecnico della Nazionale giovanile U14 e formando un atleta capace di conquistare il titolo italiano. Sono risultati che mi rendono particolarmente orgoglioso, perché rappresentano il frutto di un lavoro quotidiano, di passione e di una precisa scelta educativa”. La cerimonia al Centro Sportivo Matteo Pellicone ha così rappresentato un momento di valorizzazione delle eccellenze del karate calabrese, mettendo in evidenza non soltanto i successi agonistici e i riconoscimenti tecnici, ma anche l’importanza della formazione e dell’impegno educativo nella crescita delle nuove generazioni di atleti.