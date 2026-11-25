I numeri arrivano da Torino, ma potrebbero essere i nostri. Nel primo semestre del 2026 i pronto soccorso della città hanno registrato 256.402 accessi. Di questi, circa 123 mila erano codici minori e quasi 49 mila codici bianchi. In pratica un paziente su due non aveva un’urgenza vera. Un medico di un DEA torinese l’ha detto con una frase che andrebbe appesa in ogni assessorato: «Se sei un codice verde e finisci in pronto soccorso, significa che qualcosa non ha funzionato». Ha ragione. Il codice verde in corridoio non è un abuso del cittadino. È il sintomo di una rete che si è rotta a monte.

Chi riempie i corridoi

Il codice verde, ricordiamolo, indica un paziente stabile, senza rischio di peggioramento immediato, che ha bisogno di prestazioni semplici. Viene dopo il rosso, l’arancione e l’azzurro. Eppure riempie le sale d’attesa. Chi è questo paziente? Spesso è un anziano con due o tre malattie croniche. Ha la febbre da due giorni, il medico di famiglia non risponde o ha l’ambulatorio pieno, la guardia medica è lontana. Il figlio lavora. Allora si chiama il 118, o si prende un taxi, e si va dove la porta è sempre aperta. A Torino gli accessi tramite 118 sono cresciuti di quasi il 5% in un anno. Gli infermieri del Nursind denunciano barelle nei corridoi e pazienti che restano in pronto soccorso fino a sei giorni, in attesa di un posto letto che non si libera. Lo chiamano boarding. Noi in Sicilia lo conosciamo bene, anche senza la parola inglese.

Messina non è diversa

Chi ha passato una sera al Pronto Soccorso del Piemonte, come è capitato a me, sa di cosa parlo. Le ore di attesa non sono colpa di chi lavora lì dentro. Medici e infermieri reggono turni impossibili. La colpa è di un sistema che ha scaricato sull’ospedale tutto ciò che il territorio non riesce più a fare. Le Case della comunità dovevano essere la risposta. In Piemonte ne sono previste 91 e sono operative da giugno, ma per ora non sembrano fare la differenza. E a Messina? Sarebbe utile che l’ASP dicesse ai cittadini quante sono aperte, dove e con quali orari.

Tre cose da fare prima dell’influenza

L’ondata dei virus stagionali è alle porte. Con questi numeri, il rischio di collasso non è un’esagerazione giornalistica. Ecco cosa servirebbe subito:

Ambulatori aperti la sera e nei festivi, con medici di famiglia a turno, per vedere la febbre e la tosse senza passare dal triage. Un numero unico che risponda davvero, capace di indirizzare il paziente al posto giusto prima che salga in ambulanza. Posti letto di continuità per gli anziani che hanno finito la fase acuta ma non possono tornare a casa da soli: sono loro che bloccano le barelle.

Il pronto soccorso deve tornare a essere quello che dice il suo nome: un luogo per chi ha bisogno di un intervento pronto. Tutto il resto deve trovare una porta prima. Finché quella porta resterà chiusa, il codice verde continuerà a dormire in corridoio. E con lui, i nostri anziani.