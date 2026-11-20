Ci sono segreti che impiegano quasi sessant’anni a trovare la via della luce, non perché nascondano un delitto, ma perché custodiscono il paradosso più divertente e surreale che sia mai capitato sotto il cielo di Reggio Calabria. È la storia di come una burla nata per gioco tra un gruppo di studenti liceali sia riuscita a mandare in visibilio i più illustri accademici dello Stato, finendo esposta con tutti gli onori nelle vetrine del Museo e, per un meraviglioso contrappasso civile, salvando un autentico tesoro millenario.

Tutto ebbe inizio tra il 1968 e il 1969. Erano gli anni in cui il cemento avanzava senza tregua e le ruspe sventravano ogni giorno la città. Su una collina che sorge in prossimità di un antico quartiere chiamato “Mati” — un nome che a noi ragazzi richiamava subito il il termine dialettale “matu”, il fango argilloso locale, derivato dal termine greco antico “mattòs”, che vuol dire “ciò che viene impastato a mano” — un cantiere aveva squarciato il terreno.

Tra la terra smossa erano affiorate prima alcune pietre disposte a semicerchio verso oriente (che sembravano la fondazione dell’abside di una chiesetta bizantina) e poi una muraglia colossale: alta cinque o sei metri, spessa circa quattro, per una lunghezza di una decina di metri, fatta di grandi mattoni di fango crudi e legati tra loro con strati di sabbia fine.

Convinti di avere davanti le storiche mura orientali di cinta dell’antica Rhegion, avvisammo subito chi di dovere. La risposta ufficiale fu il silenzio assoluto: per gli esperti, lì non c’era nulla di rilevante e le ruspe potevano continuare. Noi non ci arrendemmo. Ogni fine settimana tornavamo su quella scarpata a zappettare tra le zolle, recuperando cocci del IV-V secolo a.C. e discutendo con ardore se quel muro somigliasse più ad alcune tracce di fortificazioni di Gela o a quelle di Siracusa.

Fu allora che in me, il più giovane della compagnia, scattò la scintilla goliardica. Se i “cervelloni” non volevano vedere la storia, gliel’avrei fabbricata io. Durante la settimana portai a casa un blocco di quei mattoni crudi snobbati dagli uffici, lo sbriciolai e lo rimpastai con l’acqua in cucina. Ispirandomi a una foto della mia antologia di greco, plasmai a mano una piccola edicola votiva con un volto al centro: nelle mie intenzioni doveva essere un soldato con un alto elmo. Il tocco da maestro arrivò dal vocabolario Rocci: incisi sopra e sotto la figura, in caratteri arcaici, l’espressione TRIS NIKE — tre volte vittoria — un antico grido di guerra celebrativo. Una rapida asciugatura con il phon di casa, una rottura studiata in tre pezzi per simulare l’ingiuria dei secoli, e il sabato pomeriggio seppellii i frammenti nella sabbia del cantiere.

La domenica mattina, durante i nostri scavi, uno dei miei compagni rinvenne l’edicoletta e lanciò un urlo che risuonò per tutta la collina: «EUREKA!». Da quel momento la situazione sfuggì completamente di mano. In meno di un’ora il cantiere si riempì di autorità, studiosi di storia dell’arte, cultori di patrie memorie e notabili cittadini richiamati dal passaparola. L’edicola, spezzata com’era in tre parti, venne solennemente ricomposta su una lastra di vetro trovata sul posto e portata in corteo fino al vicino studio di un anziano e stimatissimo professore.

Davanti al vocabolario Rocci aperto sul tavolo, i dotti si abbandonarono all’esegesi: l’elmo del mio soldato venne interpretato come la folta capigliatura della dea Nike, e il manufatto fu catalogato come un rarissimo omaggio votivo, plasmato da un soldato, per celebrare una grande vittoria bellica. L’opera di un quindicenne superò ogni filtro scientifico: venne restaurata a spese dello Stato, schedata con tanto di numero di catalogo e riferimenti del luogo di rinvenimento, nonché inserita nel percorso espositivo del Museo.

Di quel memorabile cortocircuito conservo ancora le prove inconfutabili: la scheda fotografica in bianco e nero dell’epoca e la pagina di un autorevole catalogo scientifico in cui il reperto figura con tutti gli onori, celebrato per la sua “singolare” fattura. Nei corridoi del Museo, davanti alla vetrina, dovevo trattenermi per non scoppiare a ridere nel sentire gli esperti commentare estasiati la miracolosa conservazione di quel “nasino” perfetto, che io avevo semplicemente dimenticato di scheggiare prima di uscire di casa.

Il vento della Rivolta e il mare invisibile (1970)

La spensieratezza di quella beffa stava per essere travolta dalla grande Storia. Nel 1970 Reggio Calabria esplose. Furono i mesi della Rivolta, delle barricate nei quartieri, del coprifuoco, delle molotov e dei carri armati. In quel clima sospeso e infuocato, il bisogno di cercare rifugio nell’arte divenne per me vitale. Fu proprio allora che iniziai a frequentare un piccolo cenacolo di pittori irregolari che avevano i loro studi tra la zona sud ed il centro della città.

Il primo che conobbi fu Lorenzo, un uomo dalla personalità eccentrica e totalmente bohémien. Nel suo grande studio-abitazione, dove la vita e i colori erano fusi insieme, aveva autocostruito una sorta di palafitta in legno: dormiva lassù, sospeso sopra le tele e i barattoli di vernice. Un giorno lo presentai a mio padre, che desiderava commissionargli una marina da regalare a un parente che viveva a Roma. Lorenzo accettò di buon grado e intascò l’anticipo, ma fedele alla sua natura anarchica e slegata dagli orologi del mondo reale, non consegnava mai.

Dopo settimane di telefonate di sollecito, finalmente annunciò: «Il quadro è pronto!». Mio padre corse allo studio, si guardò intorno, ma non vedendo alcuna onda o scogliera colare di vernice fresca, chiese dove fosse l’opera attesa. Lorenzo, con un gesto teatrale, indicò una tela che raffigurava semplicemente un ragazzo seduto a cavalcioni su un muretto posto al margine di una strada che si snodava lungo una parete rocciosa. Mio padre, letteralmente attonito, chiese: «Lorenzo, ma dov’è il mare!?». E lui, fissandolo con un sorriso sornione: «Come non lo vede? Si sforzi. È proprio lì, dove guarda il ragazzo, sotto il muretto!».

Davanti a quel capolavoro di ironia concettuale, mio padre si fece una grande risata, pagò l’opera e la spedì a Roma: chissà se quel nostro parente ha mai colto la poesia di quel ragazzo sul muretto o se ha passato gli anni a cercare le onde tra le pennellate.

I codici segreti del cenacolo reggino

Frequentando quello studio, la mia cerchia si allargò ad altri due protagonisti indimenticabili di quella stagione: Nino e Sandro. Se Lorenzo rappresentava l’ironia pura, loro incarnavano la dottrina silenziosa e l’inquietudine del tempo.

Nino viveva in pieno centro storico, in una casa d’altri tempi accudito da un’anziana zia. Era un uomo di immensa cultura umanistica e un restauratore straordinario di icone e tele antiche, che curava con precisione sacrale. Quando si dedicava alla sua pittura personale, prediligeva le nature morte classiche, ma nascondeva in ogni quadro un “marchio di fabbrica” che si riferiva ad un aspetto molto personale che pochissimi intimi individuavano conoscendo il significato: inseriva sempre tre frutti tondi, simili e accostati l’uno all’altro: tre mele, tre pesche, tre arance, tre noci… Era una firma goliardica, un codice segreto e un po’ irriverente che faceva sorridere chiunque conoscesse il suo essere e la sua autoironia.

Sandro, invece, arrivava dalla costa ionica ed aveva un carattere ombroso, complesso, tanto che nel giro lo chiamavamo “il pittore maledetto“. Amava fondere le linee dell’arte classica con le tensioni del moderno, e la sua vera ossessione era il nascondimento. In molte tele celava messaggi provocatori che nessuno avrebbe mai scorto senza la sua guida. Ricordo un suo quadro che raffigurava una candida colomba con un ramoscello d’ulivo, emblema universale di pace; eppure, seguendo i contorni geometrici del disegno secondo le sue istruzioni, negli spazi negativi della figura affiorava una perfetta svastica. In quegli anni così carichi di scontri ideologici, inserire l’ombra del male dentro il simbolo della concordia era il suo modo per scuotere chi guardava.

La terra grassa e lo Yod

La nostra frequentazione non era fatta solo di pennelli. Eravamo tutti legati da una passione viscerale per l’archeologia militante e pattugliavamo i cantieri edili per strappare alle ruspe ciò che restava del passato. In quei mesi sviluppai una sensibilità quasi dolorosa: in prossimità degli scavi avvertivo la presenza di un sito d’interesse archeologico attraverso l’odore emanato dalla terra smossa — quella terra scura, umida, pesante, sigillata per secoli che gli archeologi definiscono come “terra grassa” — ancor prima di vederne il colore.

Un pomeriggio, nei pressi di un cantiere, avvertendo immediatamente quel forte odore di antico che veniva sprigionato dallo sbancamento in atto, ebbi come un flash improvviso, una visione nitida: un bambino con una tunica arancione che giocava con un cavalluccio in terracotta. Per timore, non dissi nulla. Il giorno dopo, in quello stesso identico cantiere nel cuore della città, Nino scavò delicatamente nel terreno squarciato dalle ruspe, portando alla luce la tomba di un bambino con alcuni vasetti e la testina di un cavalluccio fittile. Lo stesso cavallo che io avevo immaginato intero il giorno prima tra le mani del banino che giocava, ma restituito solo in parte dalla terra.

Quell’episodio coincise con la grande onda dell’esoterismo che attraversò gli anni Settanta. Partecipai ad alcune sedute spiritiche non particolarmente complesse e poi, una sola sera, ad una seduta molto impegnativa per la presenza di un medium: un uomo di circa cinquant’anni di età che Nino, approfittando dell’assenza della sua anziana zia, aveva in quell’occasione invitato a casa sua. Nel buio della stanza, una voce si rivolse direttamente a me pronunciando una parola precisa: disse che ero uno Yod. Alla mia domanda tesa a comprendere cosa volesse dire, rispose in modo criptico dicendo che col tempo lo avrei scoperto da solo. Seppi poi, a distanza di diversi anni, che nella tradizione cabalistica lo Yod è la decima lettera dell’alfabeto ebraico, la scintilla originaria, l’intuito puro. Ma l’atmosfera morbosa di quella sera e il peso di quelle suggestioni mi misero addosso una paura indescrivibile. Decisi di porre un confine netto, di spegnere immediatamente quell’interruttore e non volli mai più sapere nulla di spiritismo ed esoterismo. Alcuni dei miei amici che decisero di continuare su quella strada finirono purtroppo per sviluppare gravi problemi psichiatrici; la mia decisione di ritirarmi e di ancorarmi alla realtà concreta fu la mia salvezza. Tutto ciò che ho desiderato nella vita, l’ho realizzato grazie alla mia volontà e solo con le mie forze.

L’ippocampo d’oro e il riscatto del fango

La mia grande avventura sul campo si consumò vicino al lungomare, nel cantiere aperto per le fondamenta di un grande albergo. Lo scavo aveva determinato, sul lato est e verso monte, una parete di terra altissima e franosa, tra gli strati della quale era emerso un lastrone di una tomba. Con l’incoscienza dei leggeri miei diciassette anni — atteso che, appena dopo un paio d’ore, la parete collassò seppellendo tutto — mi arrampicai con alcuni compagni fino in cima, raggiungendo il lastrone che avevamo notato emergere, nonché un adiacente piccolo cunicolo che si rivelò una sepoltura intatta.

La tomba era orientata sull’asse Est-Ovest (nella cultura greca ed ellenistica, il sorgere del sole ad est simboleggiava la vita, la luce e il rinnovamento; posizionare il corpo con la testa ad est permetteva al defunto di essere idealmente collegato alla fonte della luce nascente e all’inizio di un nuovo ciclo esistenziale). Strisciai, pertanto, verso est nella speranza di trovare, alla base del teschio, l’obolo di Caronte per il viaggio nell’aldilà (una moneta d’argento o di bronzo che secondo gli usi veniva messa nella bocca del defunto). Muovendo la terra fine, invece della moneta, le mie dita toccarono qualcosa di straordinario: un orecchino d’oro di raffinatissima manifattura ellenistica, cesellato a forma di cavalluccio marino — un ippocampo — con un minuscolo rubino incastonato a fare da occhio.

Quando consegnammo il reperto, si consumò l’ultimo cortocircuito con la burocrazia del tempo. Chi mesi prima aveva ignorato le nostre segnalazioni sulle mura orientali antiche della città, prima sostenne che in quel cantiere non potesse esserci nulla e poi, davanti allo splendore dell’oro, pretese con durezza che consegnassimo anche il secondo orecchino, sospettando che lo avessimo trattenuto. Fu una discussione assurda, finché l’evidenza non prevalse e arrivarono le scuse. Non ci fu mai alcun premio di rinvenimento, ma la soddisfazione resta intatta: quel cavalluccio marino d’oro, strappato alle ruspe un attimo prima della frana che avrebbe potuto seppellirmi vivo, brilla ancora oggi nelle bacheche del Museo.

Epilogo: la sigaretta in Tribunale

Gli anni passarono veloci. Noi ragazzi diventammo adulti, affrontammo l’università e le nostre professioni. Io diventai avvocato. La beffa dell’edicola della dea Nike rimase sepolta sotto i corridoi del tempo, mentre il manufatto continuava a fare bella mostra di sé nel Museo cittadino, ammirato da generazioni di visitatori.

Un giorno di molti anni dopo, camminando nei corridoi del Tribunale di Reggio Calabria, incrociai davanti al suo ufficio un mio vecchio compagno di quegli scavi giovanili, diventato nel frattempo un autorevole magistrato. Se ne stava rilassato sulla soglia a fumare una sigaretta. Non avendo l’accendino, gli chiesi di farmi accendere la mia dalla sua. Tra una tirata e l’altra, un flash improvviso mi attraversò la mente. Lo guardai e dissi: «Devo confidarti un segreto». Lui cambiò espressione, mi fece entrare nella stanza e, ponendosi immediatamente dietro la scrivania, che vidi interporre come una vera e propria barriera tra noi, mi chiese: «Cosa devi confidarmi?».

«Ti ricordi quando da ragazzi scoprimmo il muro greco e poi l’edicola con la scritta Tris Nike sulla collina di Mati?». «Sì» rispose «e allora?».

«Quell’edicola è un falso. L’ho fatta io a quindici anni con il fango ricavato da un mattone del muro e il phon di casa».

Il mio amico crollò letteralmente sulla poltrona. Rimase in silenzio, sbigottito, vedendo l’intero castello delle interpretazioni accademiche sgretolarsi in un secondo. Poi disse: «E allora la storia del soldato… della vittoria… della dea Nike?». «Furono esclusivamente vostre fantasie e sovrainterpretazioni dei professori» risposi.

«Ma perché lo dici soltanto ora?» proseguì lui. «Perché allora ebbi paura. Faceste venire tutti sul posto, le autorità, i luminari… come potevo confessarlo a quindici anni?».

«E adesso non hai più paura? Perché me lo confessi proprio ora?». Sorrisi, guardandolo da avvocato: «Fai un po’ i conti sul calendario, caro mio, e vedrai che qualunque eventuale e fantasiosa ipotesi di reato è ampiamente e storicamente prescritta».

Lui mi guardò, tra il serio e il divertito, dicendo con tono perentorio «Adesso vieni con me al Museo e racconti tutto al direttore». «Sei matto» conclusi «così domani i giornali titolano: Avvocato reggino mitomane o falsario».

Non so cosa fece il mio amico muovendosi dietro le quinte delle Istituzioni, ma sta di fatto che, qualche tempo dopo quel nostro incontro, la piccola edicola sparì silenziosamente dalle bacheche del Museo, per non farvi più ritorno.

Oggi, a distanza di quasi sessant’anni, guardo la foto in bianco e nero di quel manufatto e sorrido. La mia burla goliardica da adolescente ottenne ciò che nessuna relazione formale era riuscita a fare: il clamore della “dea Nike” costrinse lo Stato a decretare l’esproprio d’urgenza di tutta l’area interessata. Grazie a un pezzo di fango rimpastato in cucina, le autentiche mura ellenistiche di Reggio furono salvate per sempre dalle ruspe e dal cemento. Un paradosso meraviglioso, tipico di questa nostra terra. Perché, dopotutto, stine Rhegion eimaste ellines: a Reggio siamo greci, e l’ingegno, l’ironia e la bellezza corrono da sempre nelle nostre vene.

Uno strettese di Rhegion