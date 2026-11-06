Il caso Messina fa infuriare un tifoso amaranto: “ma quale Reggina scippata, senza vergogna”

La lettera di un tifoso della Reggina che è tornato a scrivere alla redazione di StrettoWeb

Messina Reggina
Foto di Stefania Giuffrida / StrettoWeb

Un tifoso della Reggina, Antonio da Roma, è tornato a scrivere alla redazione di StrettoWeb per commentare le ultime vicende di campo e non solo, che si intrecciano tra il mondo amaranto e quello del Messina, il quale di recente si è visto comminare ben 20 punti di penalizzazione in classifica. “Sono Antonio da Roma, vi riscrivo dopo un po’ e stavolta ne ho un po’ per tutti, anche se, la causa scatenante di questa mia è l’insistenza e la pervicacia dei soggetti nostrani che ancora si ostinano a parlare (scrivere) di ‘Reggina scippata’ per la questione Messina!!” scrive il tifoso.

“Qualcuno mi può spiegare di cosa potrebbe essere stato scippato chi primo non è mai stato??? Non solo l’anno scorso con la vicenda Messina, ma per ben 3 anni, mai primi in D, senza vergogna!!! L’unica scippata sarebbe stata il Savoia qualora il Messina fosse stato squalificato con l’annullamento ex tunc di tutti i suoi incontri… Savoia meritatamente vincitore dello scorso torneo! Ma i soggetti nostrani preferiscono nascondere i fallimenti miserabili dei loro beniamini dietro il Commino tal dei tali dell’Articolo chissenefrega del Codice di non so cosa…..e vabbè….la storia li ha già puniti abbastanza, è inutile infierire” aggiunge.

“Ma anche mi piace poco l’ottimismo eccessivo di chi come voi e il mister si trincera dietro i freddi numeri: è sbagliato approvare tutto a prescindere solo perché ora la Reggina è nelle mani di una proprietà solida e ‘politicamente gradita’; il 5-2 col Ragusa è emblematico di come la Reggina abbia delle qualità straordinarie ma al contempo conceda troppo dietro e i difetti vanno corretti, non nascosti sotto il tappeto come la polvere. Per il bene della Reggina….e di tutti” conclude.

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