Il cardinale Angelo Bagnasco all’Università della Calabria: lectio su Ragione e Fede e accordo per la formazione delle donne africane

Il cardinale Angelo Bagnasco sarà all’Università della Calabria lunedì 23 novembre 2026 per tenere una lectio dedicata al rapporto tra Ragione e Fede, uno dei temi centrali della tradizione filosofica e teologica cristiana. L’appuntamento, organizzato dall’Accademia dei Fiumi, è in programma alle ore 15 nella sala University Club dell’ateneo calabrese e rappresenterà un’occasione di confronto sul significato della conoscenza, sul ruolo della formazione e sul dialogo tra differenti prospettive culturali. L’iniziativa avrà anche un importante risvolto sul piano della cooperazione internazionale: al termine dell’incontro sarà infatti sottoscritto un Memorandum of Understanding tra l’Università della Calabria e Harambee Africa International, fondazione impegnata nella promozione della formazione e dello sviluppo delle competenze nell’Africa subsahariana. Un’intesa che si inserisce nel percorso di valorizzazione della ricerca scientifica e delle opportunità formative, con particolare attenzione alla crescita professionale e alla leadership delle donne africane.

Angelo Bagnasco all’Unical: la lectio sulla bellezza del rapporto tra Ragione e Fede

Al centro dell’incontro del 23 novembre ci sarà la lectio del cardinale Angelo Bagnasco, dal titolo “La Bellezza del rapporto tra Ragione e Fede”. Un argomento che attraversa la storia del pensiero cristiano e che continua a rappresentare un terreno di confronto tra filosofia, teologia e cultura contemporanea. Nella tradizione teologica cristiana, Ragione e Fede non vengono considerate realtà necessariamente contrapposte, ma dimensioni chiamate a confrontarsi nella comune ricerca della verità. La Ragione, pur mantenendo il rigore del proprio metodo, non limita il suo campo d’indagine alla sola conoscenza empirica, ma resta aperta agli interrogativi che riguardano il fondamento e il significato dell’esistenza. La Fede, a sua volta, riconosce nel Logos il fondamento della propria intelligibilità, in una prospettiva che invita a considerare la conoscenza nella sua ampiezza e nella sua unità. La riflessione proposta da Bagnasco si inserisce dunque in un dibattito che riguarda anche il ruolo dell’università come luogo di elaborazione del pensiero, di ricerca e di confronto tra differenti tradizioni culturali.

Il rettore Greco: “Il confronto tra prospettive culturali differenti è essenziale”

L’Università della Calabria accoglierà l’iniziativa come un’occasione per approfondire una questione che ha segnato profondamente la storia del pensiero europeo e che continua a interrogare i confini e le possibilità della conoscenza umana. Il rettore Gianluigi Greco ha sottolineato il significato culturale dell’appuntamento e il valore del dialogo tra prospettive differenti all’interno della missione universitaria. “L’Università della Calabria – dichiara il Rettore Gianluigi Greco – considera il confronto tra prospettive culturali differenti una componente essenziale della propria missione. Il rapporto tra Ragione e Fede ha segnato profondamente la storia del pensiero europeo e continua a offrire importanti occasioni di riflessione. Ospitare la lectio del Cardinale Bagnasco significa contribuire a un dialogo che appartiene alla tradizione universitaria e che riconosce nel libero esercizio del pensiero una condizione fondamentale della conoscenza”. L’incontro si propone quindi di valorizzare la funzione dell’ateneo come spazio aperto alla discussione e all’approfondimento delle grandi questioni culturali, attraverso un confronto che coinvolge il pensiero filosofico, la riflessione teologica e il significato stesso della formazione universitaria.

L’Accademia dei Fiumi: una riflessione sul significato della conoscenza e della formazione

La scelta di organizzare l’iniziativa all’Università della Calabria nasce dalla volontà dell’Accademia dei Fiumi di contribuire al dibattito culturale su temi che riguardano non soltanto l’acquisizione delle conoscenze, ma anche la maturazione personale e la capacità di sviluppare un pensiero critico e responsabile. La formazione, secondo la prospettiva proposta dagli organizzatori, non può essere ricondotta esclusivamente all’apprendimento di competenze tecniche e professionali, ma deve contribuire anche alla crescita della persona, alla sua capacità di giudizio e alla consapevolezza delle proprie responsabilità. Su questi aspetti si è soffermato il presidente dell’Accademia dei Fiumi, il professore Giuseppe Chidichimo, spiegando le ragioni che hanno portato alla promozione dell’appuntamento. “Abbiamo voluto promuovere questo incontro – afferma il professore Giuseppe Chidichimo, Presidente dell’Accademia dei Fiumi – nella convinzione che la formazione debba coltivare anche la capacità di interrogarsi sul senso della realtà e dell’esistenza. Il rapporto tra Ragione e Fede appartiene a questa ricerca e richiama il valore di una conoscenza che coinvolge l’intera persona. La presenza del Cardinale Bagnasco offre un’occasione particolarmente significativa per approfondire una questione che conserva intatta la propria attualità”.

Il programma dell’incontro del 23 novembre all’Università della Calabria

L’appuntamento si terrà lunedì 23 novembre 2026, alle ore 15, nella sala University Club dell’Università della Calabria. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore dell’ateneo, il professore Gianluigi Greco, del presidente dell’Accademia dei Fiumi, il professore Giuseppe Chidichimo, e del presidente di Harambee Africa International, il professore Piero Sandulli. Seguirà la lectio del cardinale Angelo Bagnasco, dedicata al tema “La Bellezza del rapporto tra Ragione e Fede”. L’iniziativa metterà così in relazione il mondo accademico, la riflessione filosofica e teologica e le attività di cooperazione internazionale, in un percorso che collega il significato della conoscenza alle opportunità di formazione e sviluppo. La presenza di Harambee Africa International consentirà inoltre di affrontare il tema della valorizzazione delle competenze attraverso progetti rivolti ai giovani e, in particolare, alle donne impegnate nei percorsi di ricerca scientifica.

Accordo tra Unical e Harambee Africa International: opportunità per le ricercatrici africane

La giornata si concluderà con la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding tra l’Università della Calabria e Harambee Africa International, una fondazione ETS nata nel 2002, con sede a Roma, che opera per valorizzare le potenzialità dell’Africa subsahariana attraverso il sostegno alla formazione e allo sviluppo delle competenze locali. Tra le iniziative promosse dalla fondazione figura il programma di borse di studio Guadalupe, finalizzato a favorire la formazione e la leadership delle donne africane nella ricerca scientifica. Il programma prevede anche la possibilità di svolgere periodi di formazione presso centri di ricerca internazionali e, nell’ambito della collaborazione presentata in occasione dell’incontro, presso l’Università della Calabria. L’intesa rappresenta quindi un ulteriore elemento di interesse della visita del cardinale Bagnasco, affiancando alla riflessione culturale sul rapporto tra Ragione e Fede un’iniziativa concreta di collaborazione accademica internazionale. Formazione, ricerca e valorizzazione delle competenze diventano così i punti di collegamento tra il confronto proposto dall’Accademia dei Fiumi e le attività di cooperazione sostenute da Harambee Africa International, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di crescita e di qualificazione scientifica delle donne dell’Africa subsahariana.