Un tour nei quartieri e nelle contrade di Siderno per ascoltare direttamente i cittadini, raccogliere proposte e costruire un programma amministrativo condiviso. È l’obiettivo di “Siderno Insieme”, l’iniziativa promossa dal candidato sindaco Mimmo Sorace, che vedrà coinvolti anche i candidati al Consiglio comunale in una serie di incontri con la popolazione, in programma da dicembre a marzo. Il percorso nasce con l’intento di individuare le priorità del territorio attraverso il confronto con chi vive quotidianamente la città, partendo dalle problematiche legate alle strade, ai servizi e al decoro urbano, oltre che dalle criticità che da tempo attendono risposte. Particolare attenzione sarà riservata alle esigenze delle nuove generazioni, attraverso il confronto sui temi del lavoro, della formazione, dello sport e della cultura, con l’obiettivo dichiarato di creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere di rimanere a Siderno. Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre, alle ore 16:30, a Vennarello.

Siderno Insieme, le proposte dei cittadini per il programma amministrativo

Durante ciascun incontro sarà riproposta la tela delle idee, uno strumento partecipativo già conosciuto da parte della cittadinanza, attraverso il quale saranno raccolti suggerimenti e proposte destinati a confluire nel Laboratorio delle Idee per Siderno. Gli appuntamenti saranno aperti a tutti, mentre associazioni, comitati, condomìni e gruppi di cittadini interessati a organizzare ulteriori momenti di confronto o a sottoporre specifiche questioni potranno contattare il candidato sindaco attraverso i suoi canali social o il sito internet. L’iniziativa intende favorire un percorso di partecipazione fondato sul rapporto diretto con i residenti, affinché il dibattito sul futuro della città non rimanga circoscritto al confronto tra candidati, ma coinvolga quanti ne conoscono da vicino problemi e potenzialità. “Non si decide chiusi in una stanza”, sottolinea Sorace. “Si costruisce insieme: nelle nostre strade, nei nostri quartieri, con la nostra gente.”

Siderno, il calendario completo degli incontri nei quartieri e nelle contrade

Il tour prenderà il via sabato 5 dicembre alle ore 16:30 a Vennarello, per poi proseguire sabato 12 dicembre, alla stessa ora, a Siderno Superiore e sabato 19 dicembre a Pellegrina, Feudo e San Leo, sempre alle 16:30. Dopo la pausa delle festività, gli appuntamenti riprenderanno sabato 9 gennaio alle ore 16:30 a Donisi, in piazza Berlinguer, e domenica 10 gennaio, alla stessa ora, sempre a Donisi, in piazza Emigrante. Sabato 16 gennaio sarà la volta di Lamia, mentre sabato 23 gennaio gli incontri interesseranno Zammariti, Campo e Oliveto. Sabato 30 gennaio l’appuntamento sarà a Salvi. Tutti gli incontri di gennaio sono previsti alle ore 16:30. Il calendario proseguirà sabato 6 febbraio a Mirto e Ferraro e sabato 13 febbraio a Sbarre, in entrambi i casi alle ore 16:30. Le ultime tappe sono previste sabato 20 febbraio a Garino, sabato 27 febbraio nella zona di Santa Caterina e sabato 6 marzo a Siderno Centro, dove si concluderà il percorso di ascolto promosso dalla squadra di Sorace.