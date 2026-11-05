Il camper INAIL arriva a Reggio Calabria: visite mediche, consulenze e formazione gratuita per lavoratori, giovani e imprese | INTERVISTE

Due giornate dedicate alla salute e alla sicurezza sul lavoro a Reggio Calabria. Giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2026, il lungomare nei pressi della Stazione Reggio Calabria Lido ospita la settima tappa di SI.IN.PRE.SA. (SIcurezza, INformazione, PREvenzione, SAlute), il progetto itinerante dell’Inail che porta direttamente sul territorio servizi, consulenze, formazione e assistenza per lavoratori e imprese attraverso un’unità mobile attrezzata.

L’inaugurazione è avvenuta quest’oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 10:00. Il progetto è stato illustrato da Tommaso De Nicola, direttore centrale Prevenzione Inail, Marta Clemente della Sovrintendenza sanitaria centrale e Teresa Citraro, direttore regionale Inail Calabria.

Il programma prevede una sessione dedicata alla “Sicurezza che premia”, con informazioni sui contributi e gli incentivi Inail per gli investimenti delle imprese nella prevenzione. Durante entrambe le giornate saranno disponibili visite medico-legali e specialistiche, consulenze sulla prevenzione di infortuni e malattie professionali, informazioni sui servizi dell’Istituto e attività socioeducative per gli assistiti.

In programma anche dimostrazioni delle manovre di rianimazione BLSD, dell’utilizzo del defibrillatore DAE e delle tecniche di disostruzione delle vie aeree, oltre a una sessione teorico-pratica sui comportamenti posturali corretti attraverso attività di back school e neck school.

Gli incontri formativi approfondiranno inoltre gli effetti del cambiamento climatico sulla sicurezza dei lavoratori, la prevenzione per chi lavora all’aperto, la gestione digitale dei cantieri e i rischi legati alla mobilità lavorativa, con particolare attenzione agli incidenti stradali e agli infortuni in itinere. Alcune sessioni consentiranno di acquisire crediti formativi per RSPP, ASPP e formatori per la sicurezza. La manifestazione si concluderà venerdì 6 novembre alle ore 17:30.

Marcello Fiori: “avviciniamo INAIL a imprese e territorio”

Marcello Fiori, Direttore Generale INAIL, ha dichiarato: “l’INAIL sta cercando con tutti gli strumenti possibili, proprio con il dialogo nel territorio, di avvicinare le istituzioni locali e soprattutto il tessuto delle piccole e medie aziende, perché è lì che dobbiamo introdurre la cultura della sicurezza sul lavoro. In Italia, su 3 milioni e mezzo di aziende, più del 90% ha meno di 10 dipendenti: è lì che purtroppo si corrono i maggiori rischi ed è lì che accadono la maggior parte degli incidenti. Dobbiamo fare in modo di accompagnare la crescita di queste aziende con tutti gli strumenti che l’INAIL può mettere a disposizione.

Questa struttura mobile che vedete, che sta facendo il Giro d’Italia, li presentiamo soprattutto alle associazioni di categoria, alle istituzioni locali, ai sindacati e anche al mondo della scuola, perché è giusto che i nostri ragazzi si formino da subito con la cultura della salute e sicurezza del lavoro.

L’INAIL mette ogni anno a disposizione delle imprese circa 1 miliardo di incentivi in tutta Italia: 600 milioni di contributi per il cambio di tecnologie, oltre 300 milioni di sconti in tariffa per chi non ha incidenti sul lavoro, e in più una sessantina di milioni legati alla formazione professionale per i responsabili e gli addetti alla sicurezza dell’azienda. L’insieme di queste misure riteniamo che possa far fare un balzo di qualità importante alla riduzione degli incidenti sul lavoro“.

In merito ai servizi dell’area mobile, Fiori ha spiegato: “spiegare queste misure di incentivazione. L’altro è offrire servizi per gli assistiti: ci saranno visite mediche, la possibilità di avere informazioni sulla propria malattia professionale e sul percorso con l’INAIL. E poi c’è un’attività di formazione con gli ordini professionali: rilasceremo crediti formativi a favore di ingegneri, architetti e delle altre categorie che vorranno partecipare a questa due giorni.

Infine, come vedete anche dalla presenza degli studenti di alcuni licei di Reggio Calabria, un’attività di formazione e informazione per il mondo della scuola. Da quest’anno, grazie all’iniziativa dell’INAIL e del governo, la materia della salute e sicurezza del lavoro è diventata materia obbligatoria nel corso curricolare (un’ora a settimana), perché è bene che i lavoratori, le lavoratrici e gli imprenditori di domani si abituino da subito a comprendere le ragioni della salute e sicurezza sul lavoro“.

Citraro: “due giorni in cui INAIL incontra cittadini, giovani, infortunati e mondo imprenditoriale”

Teresa Citraro, Direttrice Regionale dell’INAIL per la Calabria, ha dichiarato: “una due giorni molto importante perché è un servizio, è un’iniziativa che ha la particolarità di essere itinerante sul territorio. Due giorni a Reggio Calabria per offrire servizi, per avvicinare l’INAIL al mondo produttivo, alle imprese e ai cittadini, far conoscere l’istituto e avviare anche un dibattito e raccogliere le istanze dal territorio. Questo è il senso di questa iniziativa: uscire e incontrare, l’INAIL che si muove e incontra la cittadinanza, gli infortunati, il mondo imprenditoriale.

La presenza di molti ragazzi è centrale ed è esattamente questo il significato della loro presenza. Siamo molto contenti dell’entusiasmo che stanno mettendo i ragazzi nell’aderire al nostro invito. Noi lavoriamo con le scuole in attuazione anche degli accordi stipulati a livello nazionale. Abbiamo un ottimo rapporto con l’Ufficio Scolastico Regionale. Abbiamo realizzato diversi progetti che illustreremo nel corso di questa due giorni e ne abbiamo in cantiere altri. Quindi noi vediamo negli occhi di questi ragazzi il futuro, un futuro di prevenzione che speriamo possa abbattere gli infortuni e le malattie professionali“.