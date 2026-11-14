Iervolino carica la Domotek Volley: “contro Gioia del Colle c’è mancato poco. Fano è fortissima, ma noi siamo pronti”

Riccardo Iervolino non si nasconde e non cerca alibi. Dopo la lunga battaglia contro Gioia del Colle, conclusa con un ko che brucia per come è maturato, lo schiacciatore della Domotek Volley ha già acceso la testa sul prossimo impegno contro Fano. E lo ha fatto con la lucidità di chi sa leggere il momento, senza drammi ma con la consapevolezza di un campionato che non concede pause. “Stiamo preparando la partita contro Fano, lasciandoci alle spalle purtroppo il non risultato contro Gioia, anche se c’è stata un’ottima prestazione. Ora siamo totalmente concentrati alla prossima gara“.

Il campionato cadetto si sta confermando un labirinto di insidie, dove nessun risultato può essere dato per scontato. “Sì, conferma un’altra volta un campionato di altissimo livello dove ogni trasferta, ogni partita che viene a giocare, ogni squadra che viene a giocare in casa è sempre di altissimo livello e non è mai un risultato scontato”.

Nonostante il passo falso, il percorso di crescita del gruppo prosegue. “Stiamo imparando sempre di più a conoscerci, si cerca sempre di più l’intesa e migliorare su quello che magari c’è mancato con quello che è andato bene le altre partite, quindi lavoriamo su questo ogni giorno“.

Sulla sconfitta contro i pugliesi, Iervolino non si sottrae all’analisi: “è stata una grande partita, proprio una vera maratona,. Forse qualche dettaglio… anche il punteggio parla, ci ha mancato veramente pochissimo e forse lì abbiamo peccato”

Sul prossimo avversario, Iervolino ha le idee chiare: “Fano, la conosco bene, ho visto giocare tanti ragazzi che giocano ora questa annata a Fano e sono dei grandissimi giocatori pieni di valore. Hanno fatto finora un ottimo percorso. Si stanno confermando una delle migliori squadre in A2, una delle più assortite. Ma noi siamo pronti, siamo pronti ad affrontarli“.