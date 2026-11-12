Idonei calabresi, Loizzo ribadisce il sostegno: “serve una legge giusta, non ho mai dimenticato la loro battaglia”

Una legge che dia risposte agli idonei dei concorsi pubblici calabresi, senza limitarsi a quelli della Regione e coinvolgendo anche gli enti locali. È questa la posizione ribadita dal deputato della Lega Simona Loizzo, che interviene sulla vicenda degli idonei calabresi confermando il proprio sostegno alle loro richieste e auspicando una soluzione legislativa condivisa tra maggioranza e opposizione. La parlamentare risponde anche al Comitato che l’ha chiamata in causa, assicurando di non aver mai abbandonato una battaglia che sostiene da tempo insieme al proprio partito. Loizzo richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di prevedere una norma equa, capace di riconoscere il percorso di quanti hanno superato una prova concorsuale, e riferisce di aver affrontato la questione anche con il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, in relazione all’applicazione della legge 150. L’obiettivo dichiarato è arrivare a un provvedimento che tenga conto delle diverse categorie interessate e possa offrire risposte concrete a chi ha già dimostrato la propria idoneità attraverso una procedura selettiva.

Loizzo risponde al Comitato: “Totale appoggio alle istanze degli idonei calabresi”

Il deputato leghista chiarisce di continuare a seguire la questione e di confidare nella possibilità di raggiungere una sintesi politica che consenta di approvare una buona legge. Il suo intervento arriva anche in risposta alle sollecitazioni del Comitato degli idonei, al quale ribadisce la volontà di sostenere le istanze di tutti gli interessati, non soltanto di coloro che hanno partecipato ai concorsi della Regione Calabria. Loizzo sottolinea inoltre l’importanza di estendere l’attenzione agli enti locali e richiama il confronto avuto con Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei giornalisti, sul tema dell’applicazione della legge 150. Una posizione che punta quindi a individuare una soluzione normativa sufficientemente ampia da prendere in considerazione le differenti situazioni presenti sul territorio calabrese.

“Non ho mai dimenticato la battaglia degli idonei calabresi che ho raccolto e interpretato insieme al mio partito. Confido assolutamente che si trovi una sintesi e che si porti a casa una buona legge. Ho interloquito con il presidente dell’ordine dei giornalisti Giuseppe Soluri, sono favorevole a una norma giusta che contempli anche gli enti locali e l’applicazione della legge 150. Al Comitato che mi chiama in causa ribadisco il mio totale appoggio alle istanze degli idonei calabresi non solo quelli della Regione”, dichiara Simona Loizzo, confermando la propria disponibilità a sostenere il percorso verso una soluzione legislativa.

Una soluzione per chi ha superato i concorsi: l’appello a maggioranza e opposizione

Un altro aspetto centrale dell’intervento riguarda il riconoscimento del percorso affrontato dagli idonei, persone che hanno partecipato a procedure concorsuali e superato le relative prove, senza necessariamente ottenere un’assunzione. Secondo Loizzo, questa condizione merita attenzione da parte delle istituzioni e un intervento capace di valorizzare le competenze già accertate attraverso i concorsi pubblici. Il deputato richiama anche il precedente dei tirocinanti, per i quali sono state individuate soluzioni specifiche, sostenendo l’opportunità di affrontare con analoga attenzione la situazione degli idonei calabresi. Per raggiungere questo obiettivo, la parlamentare auspica un impegno condiviso da parte di tutte le forze politiche, superando le appartenenze di maggioranza e opposizione e concentrando il confronto sulle esigenze delle persone interessate. La ricerca di una sintesi viene indicata come il passaggio necessario per trasformare il sostegno politico in una risposta concreta.

“Credo che sia giusto e opportuno trovare una soluzione considerando che si tratta di persone che hanno superato una prova concorsuale così com’è stato fatto per i tirocinanti. Ho sempre manifestato apertamente il mio sostegno a questa giusta battaglia che deve essere portata a soluzione. Sono certa che tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione sapranno tenere conto di esigenze sacrosante che vanno valorizzate. Faccio politica essenzialmente per contribuire a risolvere le questioni sociali”, afferma il deputato della Lega.