Dai rifiuti restituiti dalle mareggiate dello Stretto a nuove creazioni artistiche, attraverso un percorso che unisce sostenibilità ambientale, creatività e partecipazione giovanile. Sono circa 250 gli studenti di quattro istituti superiori di Reggio Calabria protagonisti di “Mutazioni Med: costruendo oltre la deriva”, il progetto di eco-design, arte contemporanea e rigenerazione civica promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria. Sabato 21 novembre 2026, nell’Aula Magna “Italo Falcomatà” della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, si terrà un incontro pubblico dedicato all’iniziativa, durante il quale i ragazzi racconteranno le prime impressioni sull’esperienza laboratoriale che li ha visti impegnati lungo la Via Marina cittadina. Il progetto, ideato e curato dall’architetto Maria Siclari e fortemente voluto dalla presidente dell’Ordine, architetto Santina Dattola, punta a dare nuova vita ai materiali abbandonati o trasportati dal mare, trasformandoli in oggetti capaci di raccontare il territorio e la sua identità.

Dal mare dello Stretto nuove creazioni artistiche: coinvolte quattro scuole reggine

Legni levigati dalla salsedine, reti da pesca, cime sfilacciate, metalli ossidati e frammenti di imbarcazioni sono diventati il punto di partenza di un percorso di ricerca e sperimentazione che guarda alla valorizzazione del paesaggio costiero e al recupero creativo dei materiali. Ispirandosi alla lezione munariana del “mare artigiano”, gli studenti hanno raccolto, catalogato e reinterpretato i reperti rinvenuti lungo la costa, considerandoli non più semplici rifiuti, ma materie prime ricche di memoria. All’iniziativa hanno aderito quattro istituti superiori della città, con il coinvolgimento delle rispettive dirigenti scolastiche: la professoressa Antonella Borrello del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, la professoressa Anna Maria Cama dell’IIS “Augusto Righi”, l’avvocato Lucia Zavettieri del Liceo Artistico “Mattia Preti – Alfonso Frangipane” e la professoressa Teresa Marino dell’ITT “Panella – Vallauri”. Durante le attività sul campo, gli studenti sono stati accompagnati dalla curatrice Maria Siclari, dal gruppo di tutor dell’Ordine composto dagli architetti Giuseppe De Leo, Antonio Quattrone e Sabina Pezzano, e dai docenti referenti delle scuole, gli architetti Luciano Arillotta, Ersilia Cedro, Maria Concetta Leone e Donatella Taverniti.

L’incontro alla Mediterranea e la mostra alla Biennale dello Stretto

L’appuntamento di sabato, patrocinato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, rappresenterà un momento di confronto sul lavoro svolto e sul valore educativo di un’esperienza che mette in relazione ambiente, arte e progettazione. All’incontro interverranno le dirigenti scolastiche e i docenti referenti degli istituti coinvolti, il professor ingegner Giuseppe Barbaro, direttore del DICEAM, e l’onorevole Giusi Princi, da sempre attenta alle iniziative capaci di stimolare curiosità, senso critico e partecipazione attiva nelle giovani generazioni del territorio. Previsto anche l’intervento dell’architetto Michelangelo Pugliese, che approfondirà il tema della valorizzazione del paesaggio costiero dello Stretto, mentre a moderare i lavori sarà l’architetto Sabina Pezzano, consigliera dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria. Il percorso progettuale proseguirà fino a dicembre, quando i lavori realizzati dagli studenti saranno esposti nell’ambito della terza edizione della Biennale dello Stretto, portando all’attenzione del pubblico i risultati di un’esperienza che trasforma i materiali recuperati dal mare in nuove forme di espressione artistica e progettuale.