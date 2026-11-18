Un incontro per approfondire i pericoli del mondo digitale e promuovere la prevenzione attraverso il coinvolgimento di famiglie, giovani ed educatori. È in programma venerdì 20 novembre, alle ore 16:30, nei locali della biblioteca comunale “Armando La Torre” di via Reggio, a Caulonia, l’appuntamento dal titolo “I pericoli del mondo digitale”, inserito nel programma di percorsi di prevenzione “Passaggi di parole”, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia. L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali di cui è responsabile il vicesindaco Salvatore Pellegrino, ed è finanziata con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di attività rivolte alla comunità, con particolare attenzione alla prevenzione e al confronto su tematiche che interessano le nuove generazioni e il loro contesto familiare ed educativo.

Il programma “Passaggi di parole” si sviluppa nei Comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia e comprende diverse attività interattive pensate per favorire la partecipazione e la condivisione delle esperienze. Tra queste figurano laboratori educativi, giochi di gruppo, momenti di confronto, simulazioni, attività di role playing e incontri con esperti. L’obiettivo dei percorsi è affrontare i temi della prevenzione attraverso modalità che coinvolgano direttamente i partecipanti, affiancando alle occasioni di approfondimento esperienze pratiche e momenti di dialogo. L’appuntamento dedicato al mondo digitale rappresenta una delle iniziative previste dal programma e si rivolge principalmente a famiglie, giovani ed educatori, chiamati a confrontarsi su una tematica di crescente rilevanza nella vita quotidiana. Per ricevere ulteriori informazioni sull’incontro e sulle attività è possibile contattare il numero 0964/880860.