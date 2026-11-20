Nelle strade di Rebibbia — tra la periferia est di Roma, Casal de’ Pazzi e Ponte Mammolo — si sono consumati in questi giorni episodi che esigono una spiegazione. Esigono, per essere più precisi, la verità nuda, senza vie di mezzo, e quindi senza strumentalismi o tornacontismi politici. Da un lato, si erge il grido esasperato di chi denuncia furti, scippi, degrado e insicurezza quotidiana, fino a spingere una trentina di persone, guidati dall’influencer Simone Carabella, a marciare per le vie del quartiere; dall’altro, volano le pesanti accuse di razzismo e fascismo. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti, e pretendere di dare una spiegazione diversa non incanta più nessuno ormai, oltre a essere un’offesa ai liberi cittadini. Insomma, è sconsideratamente abusato voler a tutti i costi storpiare la realtà! Perché è ormai chiaro che gli italiani sono stanchi… stanchi di sentirsi stranieri in casa propria. È alla luce di queste considerazioni, e non di altre, che occorre guardare all’attuale stato delle cose.

Un’offesa alla memoria di chi ha versato il proprio sangue per la patria

Sostenere che l’Italia sia un Paese razzista è un’offesa alla storia e alla memoria di chi ha versato il proprio sangue e donato la vita sull’altare della libertà. L’Italia ha accolto popoli da sempre; soprattutto Roma, caput mundi, ha spalancato le porte sin dalla sua fondazione a ogni essere proveniente da ogni angolo di Terra. Dunque, come possiamo essere diventati razzisti adesso, dopo oltre duemila anni? Così, punto in bianco? Noi siamo stati sempre un popolo generoso e incline ad aprire le porte a chi ci chiede ospitalità, e continueremo a esserlo, almeno fino a quando quelle stesse genti non calpesteranno i nostri diritti, non depreda-ranno le nostre città, non cercheranno di affossare la nostra identità e la nostra cultura. Eppure, proprio di fronte a ciò che è accaduto a Roma, non possiamo negare l’altra faccia della verità: l’Italia, che finora non ha mai fomentato tendenze razziste, sta rischiando di farlo adesso. Anche se, a voler essere obiettivi, lo sta facendo per difesa e per urgenza estrema. Per difesa, cioè, delle proprie città, della propria identità, della propria storia e della propria cultura. E per urgenza, perché se non poniamo un limite adesso, rischiamo di non poterlo fare mai più.

Non si tratta di schierarsi a favore di nessuno

Qui non si tratta più di schierarsi o di prendere le difese di niente e di nessuno, se non del futuro dei nostri figli e prima ancora che la nostra dignità venga messa sotto i piedi da principi per noi inaccettabili! Ebbene sì, è un oltraggio alla storia evocare il razzismo in questo contesto, e chi lo fa tradisce la Patria prima ancora di se stesso. Come ho in precedenza detto: la nostra terra ha sempre teso la mano a chi ha chiesto asilo. Qui in Calabria, ad esempio, i marocchini vengono chiamati e considerati dal popolo come dei “cugini”, e mai ci hanno dato problemi; è da quasi un secolo che vanno e vengono, però si sono fusi nel nostro tessuto sociale con giustizia, discrezione e operosità. È quindi — io dico che è fin troppo comodo, conveniente e strumentale ignorare, se non addirittura contorcere, i fatti avvenuti a Roma nei giorni addietro. Essi si sposano benissimo con gli interessi di chi, con cecità, ostinazione e brama di rivalsa, li agita sconsideratamente senza considerare l’effetto che potrebbero avere a lungo termine sul destino della nostra nazione. E quale dignità vi è nello speculare su questioni tanto fragili, soprattutto quando si ignora l’eco delle conseguenze future? Ciò che oggi sembra una spada per conquistare consensi, domani può abbattersi come un boomerang devastante sul popolo.

Gli italiani sono stanchi ed esigono rispetto

Noi esigiamo rispetto; le nostre città esigono rispetto da parte di chi è stato accolto a braccia aperte. Le nostre madri, le nostre sorelle, i nostri figli e i nostri anziani hanno il diritto di camminare per le strade senza l’ombra della paura e dello scippo. Ciò che sta accadendo a Roma non è né razzismo né fascismo: è il moto d’orgoglio di un popolo che difende sé stesso e il proprio avvenire. In una parola, il popolo italiano è stanco di vedere ferite e sconvolte le proprie città da chi ha accolto da sempre e a braccia aperte. Proprio a Rebibbia, dove le ronde nate per arginare il degrado, i furti e gli scippi hanno infiammato il quartiere e scatenato la tempesta mediatica e politica, emerge con forza granitica il cuore del dramma: quando le strade si fanno regno della paura, la collera del popolo erompe dura e scomposta. Ma per non perdere la nostra anima e la nostra fierezza, occorre guardare in faccia la realtà senza ipocrisie, respingendo tanto l’arroganza di chi calpesta le regole e la sicurezza dei cittadini quanto la viltà di chi trasforma la sofferenza altrui in propaganda. Solo così l’Italia potrà restare fedele a sé stessa, proteggendo i propri figli e la propria terra senza rinnegare la propria storia e, soprattutto, proteggendo il futuro dei posteri, di qualsivoglia nazionalità essi siano!