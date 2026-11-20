Il comune italiano di Varapodio ha celebrato il trentesimo anniversario della sua fondazione, accogliendo ufficialmente una delegazione internazionale proveniente dal Brasile e dall’Australia. Durante l’evento, il sindaco locale Orlando Fazzolari ha fatto gli onori di casa, ospitando il primo cittadino di Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabà e un deputato dello stato di Bahia, Cynthia Marabà, suggellando così i forti legami diplomatici e culturali esistenti tra le comunità.

Inoltre, le celebrazioni hanno visto la partecipazione speciale del Comune di Cobram, una località australiana storicamente gemellata con Varapodio fin dal 2004 a causa della massiccia presenza di emigrati calabresi. Queste importanti alleanze istituzionali, curate anche grazie al contributo di figure chiave come il delegato Cris Bonini, continuano a favorire scambi culturali regolari e significativi. Di seguito le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.