I 200 mila euro della Regione a Reggio per il Natale e il ritorno del solito campanilismo: bufera da altri Comuni, la polemica assurda che coinvolge la Calabria

E’ campanilismo? Sì, per noi è campanilismo. E vale anche a parti inverse, sia chiaro, ovvero quando parte da Reggio Calabria e coinvolge altri Comuni. In questo caso è il contrario, e non è la prima volta. L’ultima polemica riguarda una delibera del 23 ottobre dove l’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, presieduto da Salvatore Cirillo, ha concesso il patrocinio e un contributo di 200 mila euro al Comune di Reggio “per la realizzazione di un articolato programma di iniziative che avranno luogo tra l’8 dicembre 2026 e l’8 gennaio 2027 in occasione delle festività natalizie”. Apriti cielo! Un caos, una bufera che coinvolge soprattutto la politica calabrese, con lo sdegno di consiglieri ed ex consiglieri regionali, altri sindaci, associazioni.

Il motivo? In sintesi: perché a Reggio sì e ad altri no, senza alcun bando? Anche se, in realtà, il Comune presieduto da Francesco Cannizzaro non ha commesso alcuna irregolarità: ha semplicemente richiesto patrocinio e contributo e la sua richiesta è stata accolta. Molto semplice. E’ una richiesta che nessun altro Sindaco ha avanzato. Lo ha fatto solo – tra i primi cittadini (poi lo ha fatto anche il Consigliere De Cicco per Cosenza) – quello di Catanzaro, Nicola Fiorita, ma pochi giorni fa, l’11 novembre, dopo essere venuto a conoscenza di quanto accaduto. Altro problema, per i campanilisti, il fatto che la richiesta sia stata esaudita subito, praticamente tre giorni dopo (il 26 ottobre) la richiesta stessa (il 23 ottobre), con il weekend di mezzo. Quindi: non solo perché Reggio sì e gli altri no, ma anche perché con tutta questa velocità?

E’, francamente, una polemica assurda. Non solo nessun altro, a parte Fiorita qualche giorno fa e De Cicco, hanno avanzato la stessa richiesta, ma allo stesso modo non ci sarebbe nulla da contestare dal punto di vista normativo. E’ tutto sottoscritto, protocollato, pubblico e ufficiale.

Cosa dice realmente la delibera: i 200 mila euro, le motivazioni e il ruolo del Consiglio regionale

Andiamo allora a vedere i documenti, perché al di là delle polemiche ci sono atti, date e motivazioni precise. La deliberazione è la numero 130 del 26 ottobre 2026, adottata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, presieduto da Salvatore Cirillo. La richiesta del Comune di Reggio Calabria, guidato dal sindaco Francesco Cannizzaro, era stata acquisita il 23 ottobre con protocollo generale numero 24047. Nella stessa giornata era arrivato anche il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, mentre il 26 ottobre l’Ufficio di Presidenza aveva approvato il provvedimento all’unanimità dei presenti. Tutto nero su bianco, con un contributo di 200 mila euro destinato al programma delle manifestazioni natalizie tra l’8 dicembre 2026 e l’8 gennaio 2027. Un finanziamento che, secondo quanto scritto nell’atto, deve sostenere iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio, alla partecipazione dei cittadini e al rafforzamento dell’attrattività culturale, sociale e turistica della città.

Da Talerico a Pitaro e Lo Schiavo: chi ha sollevato la polemica contro Reggio Calabria

Ad accendere la discussione è stato soprattutto Antonello Talerico, consigliere comunale di Catanzaro, già consigliere regionale ed esponente di Forza Italia, che ha contestato tempi, importo e modalità di assegnazione del contributo. Secondo la sua ricostruzione, nel 2026 oltre il 90% dei contributi deliberati dall’Ufficio di Presidenza sarebbe stato destinato al territorio reggino, mentre Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia non avrebbero beneficiato di analoghe risorse nell’ambito di quella specifica attività dell’organo consiliare. Talerico ha inoltre denunciato l’assenza di una procedura comparativa e sollevato una questione giuridica richiamando l’articolo 12 della legge 241 del 1990, sostenendo che il Consiglio regionale non avrebbe rispettato pienamente le regole previste dal proprio disciplinare.

Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Pitaro, ex consigliere regionale e coordinatore del movimento Catanzaro Punto di Svolta, che ha parlato di una Regione capace di alimentare le divisioni territoriali anziché superarle. Secondo Pitaro, l’assegnazione rappresenterebbe un’ulteriore penalizzazione per Catanzaro e per l’area centrale della Calabria. Nel suo comunicato ha sostenuto che il centrodestra regionale “continua a dividere un territorio”, denunciando scelte che, a suo giudizio, alimenterebbero vecchie e nuove contrapposizioni. Dal Vibonese si è fatto sentire Antonio Lo Schiavo, anche lui ex consigliere regionale e leader dei Liberamente Progressisti, che ha criticato la rapidità dell’approvazione e l’assenza di un bando, invitando i sindaci del territorio a interrogarsi sulla distribuzione delle risorse regionali. Lo Schiavo ha sintetizzato così uno dei punti della sua contestazione: “Tre giorni, fine settimana compreso. Niente bando, niente avviso, nessun altro Comune messo in condizione di chiedere.” Una presa di posizione accompagnata dall’invito ai sindaci del Vibonese a presentare richieste analoghe, per verificare se anche altre amministrazioni possano ottenere risposte con la stessa rapidità.

Critiche anche dal consigliere catanzarese Vincenzo Capellupo, che ha sollevato il tema della disparità di trattamento e della necessità di una programmazione regionale capace di coinvolgere tutti i territori. Capellupo, pur precisando di non voler mettere in discussione le iniziative destinate a Reggio Calabria, ha sottolineato: “Non si tratta di togliere risorse a Reggio Calabria, ma di garantire pari attenzione e opportunità a tutti i territori”.

Posizioni diverse, toni diversi, argomentazioni che non sono sempre sovrapponibili, ma un unico elemento che finisce inevitabilmente al centro della discussione: il confronto tra territori. E qui nasce il problema politico, perché chiedere trasparenza sull’utilizzo del denaro pubblico è sacrosanto, ma trasformare ogni finanziamento destinato a una città in una contrapposizione tra capoluoghi rischia di riportare la Calabria alle solite divisioni. Se una procedura non è corretta, va dimostrato sulla base degli atti e delle norme. Se invece la critica è semplicemente che Reggio abbia ottenuto risorse mentre altri Comuni no, allora il discorso cambia radicalmente. La buona amministrazione non dovrebbe misurarsi sulla capacità di impedire a una città di ottenere un finanziamento, ma su quella di consentire a ogni territorio di valorizzare le proprie opportunità.

Catanzaro chiede gli stessi 200 mila euro, poi si aggiunge anche Cosenza

Intanto, dopo l’esplosione del caso, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha deciso di passare dalle parole ai fatti, inviando l’11 novembre una richiesta formale al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo per ottenere un contributo dello stesso importo. Nella lettera, Fiorita ha richiamato le difficoltà finanziarie dell’amministrazione comunale e la necessità di sostenere il programma artistico e culturale delle festività natalizie del capoluogo, dichiarandosi disponibile a trasmettere i dettagli delle iniziative previste. Una scelta legittima, naturalmente, anche perché nulla impedisce a Catanzaro di chiedere un contributo per le proprie manifestazioni.

E la vicenda non si è fermata qui. Il 13 novembre è arrivato anche l’intervento di Francesco De Cicco, consigliere regionale e capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti, che ha annunciato di aver trasmesso una richiesta formale al presidente Cirillo e all’Ufficio di Presidenza per ottenere 200 mila euro a favore del Comune di Cosenza, da utilizzare per gli eventi natalizi 2026-2027. De Cicco ha spiegato la propria iniziativa sostenendo che “Non possono esistere territori di serie A e territori di serie B nella distribuzione delle risorse regionali.” Anche in questo caso l’iniziativa è successiva alla concessione del finanziamento a Reggio.

La Calabria ha bisogno di risorse e progetti, non dell’ennesima guerra tra campanili

Alla fine, il nodo è proprio questo. In Calabria ci sono problemi enormi che interessano tutti i territori, dalla sanità ai trasporti, dalle infrastrutture al lavoro, eppure bastano 200 mila euro destinati a un programma natalizio per riaccendere una contrapposizione che sembra non conoscere fine. Reggio contro Catanzaro, Catanzaro contro Reggio, poi Cosenza e il Vibonese. Una dinamica che abbiamo già visto tante volte, anche a parti invertite, e che non ha mai contribuito a risolvere i problemi strutturali della regione. Non c’è nulla di sbagliato nel pretendere trasparenza e correttezza amministrativa, così come non c’è nulla di sbagliato nel chiedere contributi per la propria città. Ma è ben diverso trasformare il finanziamento ottenuto da un Comune in un motivo di scontro politico e territoriale.

Il contributo al Comune di Reggio Calabria è stato deliberato attraverso un atto ufficiale, con una motivazione esplicita, copertura finanziaria e un successivo obbligo di rendicontazione. Le contestazioni giuridiche sollevate meritano eventualmente di essere approfondite nelle sedi competenti, ma non esiste, allo stato, un accertamento che abbia dichiarato illegittima l’assegnazione.

Perché il punto non dovrebbe essere togliere qualcosa a Reggio Calabria per darlo a Catanzaro, oppure impedire a Cosenza di ottenere risorse perché ne hanno già beneficiato altri territori. Il punto dovrebbe essere fare in modo che ogni Comune possa presentare progetti validi, chiedere finanziamenti e ottenere risposte sulla base di regole chiare e verificabili. La crescita di una città calabrese non dovrebbe essere vissuta come una sconfitta per le altre. Vale per Reggio, vale per Catanzaro, vale per Cosenza, per Crotone e per Vibo Valentia. Vale oggi e dovrebbe valere sempre, anche quando il campanilismo parte proprio dalla città dello Stretto. E invece, ancora una volta, la Calabria finisce a discutere non tanto di cosa si riuscirà a realizzare con quei 200 mila euro, ma del perché siano stati destinati a Reggio e non altrove. Una polemica che, almeno sul piano della contrapposizione territoriale, racconta molto più delle nostre vecchie divisioni che del Natale che verrà.