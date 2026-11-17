Il Coordinatore Regionale di Democrazia Sovrana Popolare, Giuseppe Modafferi si rivolge al sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria relativamente all’Hotel Miramare. Ecco il testo integrale: “Egregio Signor Sindaco, la vicenda dell’Hotel Miramare merita una riflessione che vada oltre gli aspetti strettamente amministrativi e finanziari legati alla dismissione di un immobile comunale, non si tratta di un edificio qualunque, è un luogo che appartiene alla storia, alla memoria e all’identità urbana di Reggio Calabria, la sua posizione, il suo valore architettonico e la sua riconoscibilità lo rendono parte integrante del patrimonio storico e culturale della città”.

“La decisione di procedere alla sua vendita rischia di trasformare una scelta di gestione patrimoniale in una decisione definitiva sul futuro di un bene che, per caratteristiche e collocazione, potrebbe rappresentare una risorsa strategica per l’intera comunità. La gestione del patrimonio immobiliare comunale non può essere valutata esclusivamente attraverso il ricavato immediato di una vendita, esistono beni il cui valore supera quello della loro valutazione commerciale: sono beni che possono generare opportunità culturali, economiche, turistiche e sociali, contribuendo alla qualità e all’attrattività del territorio, il nostro Miramare rientra pienamente in questa categoria”.

“Mantenere la proprietà pubblica non significa necessariamente gravare le casse comunali dei costi di recupero e gestione, significa, piuttosto, preservare la titolarità del bene e individuare formule sostenibili per la sua riqualificazione e valorizzazione. Riteniamo necessario aprire una fase nuova di riflessione, valutando soluzioni alternative alla cessione definitiva.

Tra queste:

Il recupero funzionale dell’immobile attraverso una programmazione pluriennale. L’affidamento della gestione a soggetti qualificati attraverso concessioni di lunga durata, nel rispetto dell’interesse pubblico. Il coinvolgimento di investitori privati senza trasferimento della proprietà. La ricerca di finanziamenti pubblici, regionali, nazionali ed europei. La realizzazione di un progetto di valorizzazione che coniughi attività ricettive, culturali, congressuali e di rappresentanza. Un modello nel quale il Comune mantenga la proprietà e il controllo della destinazione strategica dell’immobile, consentendo al contempo l’intervento di capitali e competenze private.

Reggio Calabria ha bisogno di recuperare e valorizzare i propri luoghi simbolici, restituendo loro una funzione e una prospettiva, in una fase in cui la città è chiamata a costruire nuove opportunità di sviluppo turistico, culturale ed economico, la disponibilità di un immobile come il Miramare rappresenta una possibilità che merita di essere attentamente valutata, la vendita è una scelta sostanzialmente irreversibile, la sospensione della procedura, invece, consentirebbe di approfondire le alternative e di verificare se esistano soluzioni capaci di garantire maggiori benefici nel lungo periodo” continua Modafferi.

“Per queste ragioni, rivolgiamo al Sindaco un invito formale e pubblico affinché:

Si proceda alla sospensione della procedura di vendita attualmente in corso, nei modi e nei limiti consentiti dalla normativa. Si apra una fase di approfondimento sulla possibilità di mantenere l’Hotel Miramare nel patrimonio immobiliare comunale. Si promuova uno studio di fattibilità economica, gestionale e funzionale per il recupero e la valorizzazione dell’immobile. Si coinvolgano il Consiglio comunale, le associazioni culturali, le categorie economiche e la cittadinanza in un confronto pubblico sul futuro della struttura.

Il Miramare può tornare a vivere, può produrre valore, può diventare un’opportunità per la città senza che Reggio Calabria debba rinunciare alla sua proprietà. La nostra richiesta è dunque semplice: prima di vendere, fermiamoci a riflettere. Prima di cedere definitivamente un pezzo della storia cittadina, verifichiamo tutte le possibilità per conservarlo e restituirlo alla comunità. Il Miramare non è soltanto un immobile da vendere, é un patrimonio da valorizzare e una responsabilità verso le generazioni future” conclude Modafferi.