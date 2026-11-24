Gli Stati Uniti vorrebbero arrivare alla conclusione della guerra in Ucraina entro dicembre o gennaio. A indicare le possibili tempistiche per la fine del conflitto è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un post pubblicato su X ha ripreso alcuni passaggi della sua intervista a Bloomberg, soffermandosi sulle prospettive dei negoziati, sul ruolo dell’amministrazione americana e sulla necessità di aumentare la pressione sulla Russia. Il leader di Kiev ha ribadito la volontà di raggiungere rapidamente un accordo, precisando tuttavia che la pace non può essere ottenuta esclusivamente a spese dell’Ucraina.

Guerra in Ucraina, Zelensky: gli USA vogliono chiudere entro dicembre o gennaio

“Credo che l’attuale squadra negoziale voglia porre fine alla guerra il più rapidamente possibile. Nel nostro caso, avremmo voluto che finisse già ieri. A mio avviso, la squadra americana vuole chiudere la questione entro dicembre o gennaio. E anche noi lo desideriamo vivamente, ma ho chiarito che ciò non deve avvenire esclusivamente a spese dell’Ucraina”. Ad affermarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, delineando quello che, secondo la sua valutazione, sarebbe l’orizzonte temporale individuato dalla squadra negoziale statunitense.

Il ruolo del nuovo Congresso americano e le sanzioni contro la Russia

Zelensky ha quindi espresso preoccupazione per l’atteggiamento di Mosca al tavolo delle trattative, evidenziando come il mutamento degli equilibri politici negli Stati Uniti possa incidere sul percorso diplomatico. Il presidente ucraino ha annunciato l’intenzione di confrontarsi con entrambe le componenti del nuovo Congresso americano per ottenere ulteriore sostegno a Kiev e nuove misure restrittive nei confronti della Russia.

“Se i russi continuano a fingere amnesia e a propinarci retroscena storici invece dei risultati dei negoziati, allora – sottolinea Zelensky – arriverà il momento in cui si verificherà una nuova realtà politica negli Stati Uniti d’America. Continueremo a fare tutto il possibile per porre fine alla guerra. Ma allo stesso tempo, ci impegneremo sicuramente con entrambe le parti del nuovo Congresso, chiederemo sanzioni contro la Russia e cercheremo sostegno a nostro favore. Senza tutto ciò è semplicemente impossibile”.

Zelensky: aumentare la pressione su Mosca per arrivare alla pace

Secondo il presidente ucraino, qualora la Russia non dimostrasse la volontà di raggiungere un accordo, sarebbe necessario modificare le condizioni del confronto diplomatico. Zelensky ritiene che un rafforzamento del sostegno internazionale all’Ucraina, accompagnato da sanzioni più severe contro Mosca, possa rappresentare uno strumento per favorire la conclusione del conflitto.

“Se i russi non vogliono porre fine alla guerra – sottolinea il presidente dell’Ucraina-, devono essere costretti a farlo. Se qualcuno non è in grado di costringerli, allora deve farlo qualcun altro. E quindi, devono entrare in gioco condizioni diverse o persone diverse. Oppure deve esserci un sostegno così forte all’Ucraina e sanzioni così severe contro la Russia da inviare ai russi il segnale che è ora di sedersi al tavolo delle trattative e porre fine a tutto questo”.