Una possibile svolta nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina potrebbe arrivare dalle garanzie di sicurezza che gli Stati Uniti di Donald Trump stanno valutando di offrire a Kiev. Sul tavolo delle trattative c’è un meccanismo di protezione ispirato all’articolo 5 della Nato, il principio della difesa collettiva che considera un attacco contro un Paese membro come un attacco all’intera Alleanza. Secondo l’inviato americano Jared Kushner, Mosca avrebbe mostrato una disponibilità a discutere questa soluzione, anche se le successive dichiarazioni della diplomazia russa evidenziano la persistenza di importanti ostacoli.

Guerra in Ucraina, Kushner annuncia progressi nei negoziati con la Russia

L’amministrazione Trump sta cercando di costruire un accordo che possa mettere fine alla guerra in Ucraina attraverso un sistema di garanzie capace di scongiurare nuove aggressioni dopo un eventuale cessate il fuoco o accordo di pace.

A illustrare i progressi compiuti nei contatti diplomatici è stato Jared Kushner, impegnato insieme all’inviato speciale Steve Witkoff nelle trattative con Mosca, Kiev e i partner europei. Secondo Kushner, la Russia avrebbe manifestato una maggiore apertura verso la possibilità che Washington conceda all’Ucraina garanzie di sicurezza modellate sull’articolo 5 della Nato. L’inviato americano ha presentato questo sviluppo parlando di un “grande passo avanti e della possibile indicazione che Mosca è seria sulla pace”.

Trump valuta garanzie simili all’articolo 5 della Nato per proteggere Kiev

La proposta americana rappresenterebbe uno degli elementi più importanti di un eventuale accordo di pace tra Russia e Ucraina. L’obiettivo sarebbe garantire a Kiev un sistema di protezione credibile anche senza un ingresso formale nell’Alleanza Atlantica.

Kushner ha sottolineato l’importanza della disponibilità manifestata dal presidente americano: “l’intenzione di Donald Trump di considerare le garanzie tipo articolo 5 per Kiev è un aspetto di importanza cruciale per una pace duratura”.

La questione è fondamentale per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che chiede impegni internazionali concreti per impedire che un eventuale accordo possa essere seguito da una nuova offensiva militare russa. Le garanzie allo studio non comporterebbero automaticamente l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Si tratterebbe di definire impegni specifici da parte degli Stati Uniti e degli eventuali partner aderenti, chiarendo quali strumenti potrebbero essere attivati in caso di una futura aggressione.

Garanzie di sicurezza per l’Ucraina: il ruolo di Trump e del Congresso americano

Uno degli aspetti più complessi riguarda la definizione giuridica e politica degli impegni che Washington potrebbe assumere nei confronti di Kiev. Non basterebbero infatti dichiarazioni di sostegno: il futuro accordo dovrebbe stabilire obblighi e procedure sufficientemente chiari da offrire una reale prospettiva di sicurezza.

Kushner ha spiegato che il lavoro diplomatico condotto insieme a Steve Witkoff punta a formalizzare queste garanzie “in modo specifico, credibile, e chiaramente documentato, come chiesto da Volodymir Zelensky”.

L’obiettivo è arrivare a un testo che possa essere esaminato dalle istituzioni americane, affinché le garanzie “siano approvate da Trump e sottoposte a processi costituzionali e al Congresso”.

Questo passaggio sarebbe determinante per la credibilità dell’accordo. Un eventuale sistema di protezione dell’Ucraina dovrebbe infatti tenere conto delle competenze costituzionali americane e delle procedure necessarie per assumere impegni internazionali di tale portata.

Mosca frena sulle garanzie Nato: la posizione della Russia resta un ostacolo

Nonostante l’ottimismo espresso dall’inviato americano, la posizione ufficiale della Russia resta molto cauta. Il 20 novembre il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha respinto l’ipotesi di formule che possano configurare una sorta di adesione indiretta dell’Ucraina alla Nato.

Le dichiarazioni di Ryabkov, riportate dalla Reuters, evidenziano come Mosca continui a subordinare la discussione sulle garanzie di sicurezza alla richiesta che l’Ucraina non entri nell’Alleanza Atlantica.

Emergono così due valutazioni differenti: da una parte gli Stati Uniti ritengono di aver registrato progressi nei contatti con la Russia, dall’altra la diplomazia di Mosca ribadisce pubblicamente i propri limiti negoziali.

Per questo motivo non è ancora possibile parlare di un accordo raggiunto. La disponibilità a discutere un nuovo sistema di sicurezza dovrà essere tradotta in condizioni condivise e in impegni formalmente accettati dalle parti.

Nuovi negoziati tra Stati Uniti, Russia, Ucraina ed Europa nelle prossime settimane

Il confronto sulle garanzie per Kiev si inserisce in un progetto diplomatico più ampio. Secondo Kushner, infatti, la sicurezza dell’Ucraina non può essere affrontata separatamente dalla definizione di una nuova architettura di sicurezza europea per il dopoguerra.

L’amministrazione americana intende quindi proseguire i negoziati coinvolgendo non soltanto Mosca e Kiev, ma anche i principali partner europei, direttamente interessati dagli equilibri strategici che emergeranno da un eventuale accordo.

Lo stesso Kushner ha anticipato il percorso previsto: “nelle prossime settimane, in discussioni bilaterali e multilaterali, lavoreremo con l’Ucraina, i partner europei e la Russia per cercare di raggiungere una comprensione comune di questa architettura”.

La futura organizzazione della sicurezza europea dovrà affrontare questioni decisive: il ruolo della Nato, gli impegni degli Stati Uniti, la protezione dell’Ucraina e le condizioni necessarie per ridurre il rischio di nuove escalation militari.

Pace in Ucraina, cosa può cambiare con le nuove garanzie americane

Il possibile coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in un sistema di garanzie ispirato alla difesa collettiva rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell’attuale fase negoziale.

Per Kiev, ottenere impegni credibili significherebbe poter affrontare un eventuale accordo di pace con maggiori strumenti di protezione. Per Washington, la sfida consiste nel definire un equilibrio tra la sicurezza ucraina, gli interessi strategici americani e il coinvolgimento degli alleati europei.

Resta però da capire se la Russia sia effettivamente disposta ad accettare un meccanismo di garanzie sufficientemente forte da soddisfare le richieste di Zelensky, pur senza configurare un’adesione formale alla Nato.

Le prossime settimane saranno quindi importanti per verificare se le aperture riferite da Kushner possano trasformarsi in un’intesa concreta. La strada verso la pace in Ucraina rimane complessa, ma il confronto sulle garanzie di sicurezza potrebbe diventare uno dei passaggi centrali per definire un accordo duraturo e i futuri equilibri dell’intero continente europeo.