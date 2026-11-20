La Casa Bianca vuole chiudere la guerra in Ucraina entro gennaio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe impresso una decisa accelerazione ai negoziati, chiedendo a Russia e Ucraina di raggiungere un accordo di pace prima dell’insediamento del nuovo Congresso americano, che vedrà i democratici assumere la maggioranza. Una scadenza politica che rischia di trasformarsi in una forte pressione diplomatica su Kiev, chiamata a confrontarsi con le richieste territoriali e strategiche di Mosca.

A rivelarlo è il Financial Times, che cita quattro fonti informate sui colloqui. Secondo il quotidiano britannico, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno comunicato nei giorni scorsi ai rappresentanti europei e ucraini, durante una serie di incontri a Dublino e Berlino, la volontà dell’amministrazione Trump di arrivare rapidamente a un’intesa. Lo stesso messaggio di urgenza sarebbe stato trasmesso anche alla Russia.

Trump vuole la pace entro gennaio: perché gli Stati Uniti hanno fretta

Il calendario politico americano rappresenta uno degli elementi centrali della strategia della Casa Bianca. Il 3 gennaio 2027 si insedierà il nuovo Congresso degli Stati Uniti, con una maggioranza democratica destinata a modificare gli equilibri politici a Washington e a rafforzare il controllo parlamentare sulle iniziative dell’amministrazione Trump.

Secondo la ricostruzione del Financial Times, il presidente americano vorrebbe quindi raggiungere un accordo sulla guerra tra Russia e Ucraina prima di questo passaggio istituzionale. Una corsa contro il tempo che sta suscitando preoccupazioni tra i governi europei e i rappresentanti ucraini.

“Gli americani stanno spingendo sull’acceleratore e vi sono preoccupazioni che questo implichi molte concessioni da parte dell’Ucraina”, ha spiegato l’esponente di un Paese europeo dopo aver incontrato i rappresentanti di Washington.

Il timore è che la necessità politica di ottenere rapidamente un risultato diplomatico possa spingere gli Stati Uniti a esercitare ulteriori pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky, favorendo un’intesa che comporti concessioni significative a Mosca.

“Trump apprezza Putin e vuole chiuderla entro gennaio”: le preoccupazioni europee

A rendere ancora più delicato il quadro sono le valutazioni raccolte dal quotidiano britannico sul rapporto tra Donald Trump e Vladimir Putin e sulle differenti strategie negoziali dei due Paesi. “Trump apprezza Putin e vuole chiuderla con questa storia entro gennaio”, ha aggiunto una delle fonti citate dal Financial Times.

La posizione americana appare dunque orientata a una rapida conclusione del conflitto, mentre non emergerebbe un’analoga disponibilità da parte di Mosca ad accelerare senza ottenere risultati concreti sul piano delle proprie richieste.

La prospettiva di un accordo raggiunto in tempi così brevi alimenta il timore che l’Ucraina possa trovarsi costretta a valutare condizioni particolarmente difficili, soprattutto sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza necessarie a impedire nuove aggressioni.

Guerra in Ucraina, possibile confronto tra Trump e i leader europei al G20 di Miami

Un ulteriore passaggio diplomatico potrebbe arrivare in occasione del G20 di Miami, in programma il 14 e 15 dicembre 2026. Secondo quanto riferito dal Financial Times, Trump avrebbe manifestato apertura alla possibilità di discutere con i leader europei le prospettive di un accordo per mettere fine alla guerra.

L’ipotesi incontra tuttavia le resistenze della Francia. Parigi, secondo le fonti citate dal quotidiano, esclude che si possano svolgere negoziati sull’Ucraina in quella sede senza la partecipazione diretta di Kiev.

Il nodo è particolarmente significativo: l’Ucraina non risulta ancora invitata al vertice, mentre la partecipazione della Russia è stata contemplata dagli organizzatori americani. Una situazione che solleva interrogativi sulla possibilità di affrontare il futuro del Paese senza un coinvolgimento diretto dei suoi rappresentanti.

Pace tra Russia e Ucraina, gennaio diventa una scadenza decisiva

La nuova accelerazione diplomatica conferma la volontà di Trump di arrivare a un accordo tra Putin e Zelensky nel più breve tempo possibile. L’obiettivo indicato dalle fonti del Financial Times resta tuttavia una scadenza politica dell’amministrazione americana, non un termine formalmente accettato dalle parti in guerra.

Resta inoltre da verificare se la Russia sia realmente disponibile a raggiungere un compromesso nei tempi auspicati da Washington e quali condizioni possano essere considerate accettabili dall’Ucraina.

Il confronto si annuncia dunque particolarmente complesso. Da una parte la Casa Bianca, intenzionata ad accelerare prima del cambiamento degli equilibri al Congresso; dall’altra Kiev e i partner europei, preoccupati che la fretta possa tradursi in un accordo sfavorevole all’Ucraina. Sullo sfondo resta la posizione di Vladimir Putin, le cui richieste rappresentano uno degli ostacoli principali a una soluzione negoziata del conflitto.