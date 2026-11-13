Guerra Ucraina, UE ed E5 al tavolo dei negoziati: Italia al tavolo con le grandi potenze, ma un’esclusione fa rumore

Una svolta diplomatica nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina arriva da Dublino, dove i leader dell’Unione Europea hanno raggiunto un’intesa sulla rappresentanza europea ai futuri colloqui. Contrariamente alle previsioni della vigilia, i Ventisette hanno trovato nel giro di poche ore un accordo su una questione rimasta irrisolta per anni: chi dovrà rappresentare l’Europa al tavolo delle trattative sull’Ucraina.

La soluzione individuata prevede la partecipazione di cinque grandi Paesi europei, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, insieme ai rappresentanti del Consiglio Europeo e della Commissione Europea. È il cosiddetto formato E5 più Unione Europea, che permetterà anche al Regno Unito, non appartenente all’UE, di prendere parte alla rappresentanza europea.

La decisione è maturata durante il Consiglio Europeo informale del 13 novembre 2026, ospitato al Convention Centre di Dublino, sulle rive del fiume Liffey. A ricostruire i passaggi del vertice è l’Adnkronos, che riferisce anche delle tensioni diplomatiche e istituzionali che hanno accompagnato l’accordo.

Guerra in Ucraina, l’Italia tra i cinque Paesi europei scelti per i negoziati

La novità principale è dunque la definizione della squadra europea che parteciperà ai prossimi negoziati sull’Ucraina. Al tavolo dovrebbero sedere i rappresentanti diplomatici e i consiglieri per la sicurezza dei cinque Paesi individuati, insieme agli esponenti delle istituzioni comunitarie.

Per l’Italia guidata da Giorgia Meloni si tratta di un passaggio significativo, che conferma la presenza del nostro Paese nel gruppo ristretto chiamato a contribuire alla definizione di un possibile accordo di pace e delle future garanzie di sicurezza europee.

Il vertice, inizialmente dedicato soprattutto all’intelligenza artificiale, ha visto il dossier ucraino prendere rapidamente il sopravvento. Il confronto sui negoziati si è concentrato nel pomeriggio, dopo la discussione mattutina sulle nuove tecnologie.

La composizione della rappresentanza europea è stata concordata politicamente, ma resta ancora da definire il mandato negoziale, cioè quali questioni e quali proposte i rappresentanti europei dovranno portare concretamente al tavolo.

Secondo fonti italiane citate dall’Adnkronos, l’Europa dovrebbe affrontare contemporaneamente il cessate il fuoco, le garanzie di sicurezza e la ricostruzione dell’Ucraina, evitando di separare aspetti strettamente collegati tra loro.

Trump e Zelensky accelerano: la Russia accetta la presenza europea

Dietro l’accelerazione diplomatica ci sarebbe soprattutto il pressing esercitato dagli Stati Uniti di Donald Trump e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, entrambi interessati a chiarire il ruolo dell’Europa nelle trattative.

Un passaggio determinante, secondo la ricostruzione dell’Adnkronos, si è verificato nella serata di giovedì 12 novembre, durante un incontro in una base militare nei pressi di Dublino. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno comunicato agli interlocutori europei che la Russia aveva accettato la possibilità di una partecipazione del continente ai negoziati, quando questi riprenderanno.

Una disponibilità confermata anche dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, pur nel quadro delle condizioni poste da Mosca al processo diplomatico.

Si tratta di un cambiamento rispetto alla posizione tenuta finora dalla Russia, che ha generalmente preferito il confronto diretto con Washington e Kiev, manifestando diffidenza nei confronti del coinvolgimento dei Paesi europei.

L’obiettivo degli europei è evitare che questioni fondamentali per la sicurezza del continente vengano decise esclusivamente da Stati Uniti, Russia e Ucraina, senza una partecipazione diretta degli altri Paesi interessati.

La NATO parteciperà ai negoziati? Il nodo ancora irrisolto

Nonostante l’accordo sulla rappresentanza europea, rimane aperta la questione della partecipazione della NATO ai negoziati. Secondo tre fonti concordanti citate dall’Adnkronos, anche l’Alleanza Atlantica dovrebbe prendere parte al confronto diplomatico.

Una quarta fonte, tuttavia, ha espresso una posizione differente, sostenendo che le garanzie di sicurezza “sono date dagli E3 (Francia, Germania e Regno Unito, ndr) e la Nato non c’entra”.

La stessa fonte ha aggiunto che, al momento, l’Alleanza “non c’è”, osservando inoltre: “non ce lo vedo proprio Vladimir Putin a negoziare con la Nato”.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha indicato una possibile linea di coordinamento, spiegando che “le garanzie di sicurezza devono essere affrontate nell’ambito della coalizione dei volenterosi, in stretto coordinamento con la Nato”. La distinzione è importante: il coinvolgimento della NATO nella definizione delle garanzie di sicurezza non implica necessariamente la sua partecipazione diretta al tavolo negoziale.

Il caso Kaja Kallas: l’Alta Rappresentante esclusa dalla squadra negoziale

La decisione dei leader europei apre anche una delicata questione istituzionale. A restare fuori dalla rappresentanza individuata a Dublino è infatti Kaja Kallas, Alta Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.

Secondo la ricostruzione dell’Adnkronos, il premier estone Kristen Michal aveva sostenuto la necessità di affidare la rappresentanza dell’Unione ad Antonio Costa e alla stessa Kallas, sua connazionale. La posizione non avrebbe però trovato il sostegno degli altri leader.

L’ex premier estone aveva precedentemente sottolineato che l’Unione Europea dispone di proprie “istituzioni” e non può adottare automaticamente il modello statunitense, che vede impegnati nelle trattative anche interlocutori privi di incarichi istituzionali come Kushner e Witkoff.

Ad Abu Dhabi, invece, aveva partecipato il capo di gabinetto della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Bjoern Seibert, destinato a mantenere un ruolo nel coordinamento diplomatico.

La scelta riaccende così il confronto sulle competenze delle istituzioni europee in politica estera e sul rapporto tra la presidente della Commissione e l’Alta Rappresentante.

Ursula von der Leyen ha risposto alle osservazioni sulla composizione della delegazione con parole nette: “Siamo noi a decidere chi ci rappresenta, ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi”.

Antonio Costa ha aggiunto che i trattati “sono stati rispettati”, ricordando la distinzione tra le funzioni di rappresentanza del presidente del Consiglio Europeo e quelle della presidente della Commissione.

Rimane comunque aperta una questione politica: quale ruolo effettivo potrà svolgere l’Alta Rappresentante nei negoziati più importanti per la sicurezza dell’Europa, se la rappresentanza viene affidata ad altri interlocutori?

Dublino, i leader europei divisi sul formato dei negoziati

La soluzione raggiunta a Dublino è arrivata dopo un confronto tra posizioni differenti. Diversi capi di Stato e di governo avevano espresso apertura verso una rappresentanza composta dalle istituzioni dell’UE e dai principali Paesi europei.

Il premier lussemburghese Luc Frieden, intervenendo anche a nome di Belgio e Paesi Bassi, aveva dichiarato di non avere obiezioni alla presenza di alcuni “grandi Paesi”, accanto al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

Anche il premier svedese Ulf Kristersson si era detto “flessibile” sulla composizione della squadra, manifestando disponibilità verso il formato E5 più istituzioni comunitarie.

Più diretto il premier lettone Andris Kulbergs, secondo il quale l’Europa deve “farsi crescere palle più grosse” nei confronti della Russia.

Il leader lettone ha espresso inoltre scetticismo sulle intenzioni di Mosca, sostenendo che i negoziati potrebbero essere utilizzati per guadagnare tempo e proseguire gli attacchi contro l’Ucraina durante l’inverno.

Già prima della discussione, Kulbergs aveva osservato che, rispetto all’intelligenza artificiale, esistevano questioni “ben più importanti” da affrontare, con un evidente riferimento alla guerra.

Ucraina, scontro sui 45 miliardi di aiuti: Merz minaccia il veto al bilancio UE

Accanto alla rappresentanza diplomatica resta irrisolta un’altra questione decisiva: il finanziamento del sostegno europeo all’Ucraina. Kiev ha chiesto ulteriori risorse economiche per affrontare le conseguenze della guerra, con un contributo dell’Unione Europea stimato in circa 45 miliardi di euro. Ma l’ipotesi di coinvolgere tutti i Ventisette incontra le resistenze di diversi governi.

Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria hanno manifestato contrarietà o forti dubbi sulla partecipazione a nuovi strumenti comuni di finanziamento.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha assunto una posizione particolarmente rigida, collegando il sostegno finanziario a Kiev all’approvazione del prossimo Quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea 2028-2034.

Merz ha minacciato di bloccare l’accordo sul bilancio europeo se non verrà garantita la partecipazione di tutti i Paesi membri al nuovo finanziamento.

Una posizione condivisa dal premier svedese Kristersson, che ha definito “inaccettabili” eventuali esclusioni dal contributo comune.

Lo stesso Merz ha chiesto inoltre a Donald Trump di evitare nuove “sorprese” nei rapporti con gli europei in occasione del previsto incontro con Vladimir Putin della prossima settimana.

Il premier ceco Babis: “l’Europa paga, ma non può restare fuori dalle decisioni”

Il confronto sulla rappresentanza diplomatica ha coinvolto anche il premier della Repubblica Ceca, Andrej Babis, protagonista di un acceso scambio con il cancelliere tedesco sulla questione dei finanziamenti.

Babis ha ricordato che Praga dispone dello stesso diritto di veto della Germania nelle decisioni che richiedono l’unanimità europea.

Sul ruolo diplomatico dell’Unione, il leader ceco ha sottolineato che l’UE “paga tutto” e non può rimanere “fuori dal tavolo”, lasciando che le decisioni fondamentali siano prese soltanto da “Russia e Stati Uniti d’America”.

Una posizione che evidenzia il principale problema politico emerso negli ultimi mesi: l’Europa sostiene finanziariamente e militarmente Kiev, ma vuole assicurarsi un ruolo diretto nella definizione degli accordi destinati a determinare il futuro del continente.

Negoziati Russia-Ucraina, cosa cambia dopo la decisione di Dublino

Il vertice del 13 novembre 2026 rappresenta un passaggio importante nella costruzione di una posizione europea più coordinata sul conflitto in Ucraina.

Dopo anni di discussioni, i leader dell’Unione hanno individuato una formula condivisa per partecipare ai futuri colloqui diplomatici, superando almeno temporaneamente il problema della scelta di un singolo rappresentante.

La presenza dell’Italia accanto a Francia, Germania, Regno Unito e Polonia consolida il formato delle cinque principali delegazioni europee coinvolte nella trattativa. Al tempo stesso, la partecipazione delle istituzioni comunitarie punta a garantire che gli interessi dell’intera Unione siano rappresentati.

Restano però diversi passaggi da completare: la definizione del mandato, il ruolo effettivo della NATO, le condizioni per il cessate il fuoco, le garanzie di sicurezza e l’accordo sulle risorse necessarie alla ricostruzione dell’Ucraina.

La decisione di Dublino, quindi, non equivale ancora a un accordo di pace tra Russia e Ucraina, ma stabilisce chi dovrà rappresentare l’Europa quando riprenderanno i negoziati. Un risultato diplomatico che scioglie un nodo politico rimasto aperto per anni e assegna anche all’Italia un ruolo diretto nella prossima fase delle trattative.