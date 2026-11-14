Guerra Ucraina, svolta nei negoziati: gli Usa propongono la NATO in cambio del Donbass

Una proposta che, se dovesse trasformarsi in un vero accordo diplomatico, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri della guerra tra Russia e Ucraina e dell’intera sicurezza europea. Gli Stati Uniti hanno sollevato per la prima volta la possibilità che Kiev rinunci ai territori ancora controllati nel Donbass in cambio dell’adesione alla NATO. A rivelarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rientrato a Kiev dopo una serie di incontri diplomatici e dopo l’ultimo ciclo di negoziati tra rappresentanti americani, ucraini e russi ad Abu Dhabi. La novità è politicamente enorme, ma la strada verso un’eventuale intesa appare estremamente complessa. Non esiste ancora una proposta definitiva, non sono state concordate le condizioni dell’eventuale ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza Atlantica e soprattutto resta da capire se tutti gli Stati membri della NATO sarebbero disposti ad accettare una soluzione di questo tipo. Sullo sfondo rimane inoltre la posizione della Russia, che considera da tempo l’adesione ucraina alla NATO una delle principali linee rosse della propria politica di sicurezza.

Ucraina nella NATO in cambio del Donbass: la nuova ipotesi degli Stati Uniti

Secondo quanto raccontato da Zelensky ai giornalisti, i negoziatori americani hanno posto per la prima volta una domanda che fino a questo momento non era stata formulata in questi termini: l’Ucraina sarebbe disposta a ritirarsi dal Donbass se ottenesse in cambio l’ingresso nella NATO? Il presidente ucraino ha spiegato che la questione è emersa nell’ambito dei colloqui diplomatici finalizzati a individuare una possibile soluzione alla guerra. Non si tratterebbe ancora di un’offerta formalizzata e condivisa da tutti gli alleati occidentali, ma dell’apertura di una discussione su un possibile scambio tra concessioni territoriali e garanzie di sicurezza. Il punto centrale riguarda il futuro delle aree orientali dell’Ucraina che Mosca rivendica e che non è riuscita a conquistare completamente, nonostante anni di combattimenti. Per Kiev si tratterebbe di una scelta difficilissima. Accettare il ritiro delle proprie forze significherebbe rinunciare al controllo di territori difesi militarmente per anni, mentre l’eventuale ingresso nella NATO offrirebbe una prospettiva di sicurezza collettiva che l’Ucraina considera fondamentale per il proprio futuro.