Guerra Ucraina, svolta nei negoziati di pace: gli USA vedono segnali positivi dalla Russia. Anche l’Italia al tavolo di Abu Dhabi

Si apre uno spiraglio diplomatico per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Alla vigilia dei nuovi negoziati di pace ad Abu Dhabi, in programma martedì 10 e mercoledì 11 novembre, la Casa Bianca esprime un cauto ottimismo sulle possibilità di trovare un accordo tra Mosca e Kiev. Secondo alti funzionari dell’amministrazione di Donald Trump, entrambe le parti starebbero mostrando segnali incoraggianti e una certa flessibilità anche sulle questioni territoriali, uno dei principali ostacoli alla conclusione del conflitto.

Le valutazioni sono state illustrate durante un briefing telefonico con i giornalisti, al quale ha partecipato anche Adnkronos. Gli Stati Uniti, che guideranno la mediazione attraverso Steve Witkoff e Jared Kushner, intendono utilizzare il nuovo confronto per individuare possibili punti d’intesa, affrontare le questioni di sicurezza e preparare un eventuale allargamento delle trattative ai partner europei.

Ucraina-Russia, la Casa Bianca: “cogliamo segnali promettenti”

Le aspettative dell’amministrazione americana appaiono positive, pur nella consapevolezza delle profonde divergenze che continuano a separare Kiev e Mosca. Secondo Washington, il fatto stesso di essere riusciti a riportare le delegazioni al tavolo negoziale rappresenta un risultato significativo dopo nove mesi senza colloqui formali.

“Riportare entrambe le parti al tavolo delle trattative non è stato semplice, ma riteniamo che si presentino con buone intenzioni. E sebbene permanga, da entrambe le parti, un certo scetticismo riguardo alle intenzioni dell’altra, in qualità di mediatori cogliamo segnali promettenti; continueremo quindi a impegnarci per ampliare le basi di un’intesa comune, così da poter giungere a una conclusione”, ha spiegato un alto funzionario americano.

I contatti tra Washington, Kiev e Mosca sarebbero ormai quotidiani e costanti. L’obiettivo degli Stati Uniti è sfruttare questi canali per ridurre progressivamente le distanze e verificare se esistano le condizioni per arrivare a una soluzione negoziata.

Abu Dhabi, anche l’Italia agli incontri con UE e NATO

Una delle principali novità riguarda il coinvolgimento dell’Europa. Sebbene il negoziato formale rimanga trilaterale, con Stati Uniti, Russia e Ucraina, la Casa Bianca ritiene indispensabile coinvolgere i partner europei nelle discussioni sulla sicurezza e sugli equilibri del dopoguerra. Ad Abu Dhabi saranno quindi presenti anche rappresentanti di Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Unione Europea e NATO, impegnati in incontri di coordinamento distinti dal tavolo trilaterale con Mosca.

La prima sessione di martedì sarà dedicata al monitoraggio di un eventuale cessate il fuoco e alle garanzie di sicurezza necessarie per impedire una ripresa delle ostilità. “Sarà quindi presente l’E3 – Germania, Francia e Regno Unito – a cui si aggiungeranno l’Italia, la Nato, l’Ucraina e l’Unione europea”, ha precisato il funzionario americano.

Se il negoziato dovesse registrare progressi, Washington vorrebbe convincere la Russia ad accettare un formato multilaterale, aprendo un confronto più ampio sul futuro della sicurezza europea.

“La nostra proposta è quella di coinvolgere gli europei nella discussione dopo questo incontro trilaterale, cercando di procedere su binari paralleli, in modo che i due percorsi possano contribuire reciprocamente alla risoluzione delle questioni in campo. Avvieremo dunque discussioni strutturate sulle questioni territoriali e su altre problematiche aperte emerse a causa della guerra”, ha spiegato il rappresentante della Casa Bianca.

Putin e l’Europa, Washington vuole riaprire il dialogo con Mosca

Il coinvolgimento europeo rappresenta una questione particolarmente delicata. Secondo la ricostruzione dei funzionari americani, la Russia continua a considerare i governi europei uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un accordo di pace.

La Casa Bianca ritiene invece necessario favorire una ripresa del dialogo diretto tra Mosca e le capitali europee, anche per affrontare le questioni relative alla sicurezza dell’intero continente. Un primo segnale incoraggiante, secondo Washington, sarebbe arrivato dai recenti contatti telefonici che hanno coinvolto la leadership russa e i rappresentanti di Finlandia e Norvegia.

“Siamo riusciti a organizzare una chiamata che ha coinvolto finlandesi, norvegesi e russi: è un buon passo avanti. Tuttavia, sono necessarie molte più discussioni a livello europeo con la Russia, affinché i russi possano ascoltare ciò che sentiamo noi e, a loro volta, trasmettere direttamente alla Russia i messaggi che comunichiamo a loro”, ha sottolineato il funzionario.

Secondo l’amministrazione americana, Mosca mantiene una forte diffidenza nei confronti degli europei, attribuendo loro anche la responsabilità del fallimento dei precedenti tentativi negoziali.

“Hanno un brutto rapporto con gli europei; pensano che siano stati gli europei a far saltare l’accordo di Istanbul”, ha riferito l’alto funzionario, illustrando la percezione attribuita alla leadership russa.

Witkoff e Kushner potrebbero incontrare Putin dopo i negoziati

I colloqui negli Emirati Arabi Uniti saranno guidati, per la delegazione americana, dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero del presidente Trump. Si tratta dei primi negoziati formali tra Russia e Ucraina dopo nove mesi e avranno una durata prevista di due giorni.

Se dovessero emergere risultati concreti, i due mediatori potrebbero successivamente recarsi a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Una possibilità ancora da confermare, ma che testimonia la volontà americana di mantenere aperto il confronto diplomatico.

“Sono segnali positivi di una volontà di giungere a una conclusione”, ha dichiarato un altro funzionario dell’amministrazione.

La prima fase delle discussioni servirà soprattutto a individuare le condizioni considerate irrinunciabili dalle due delegazioni.

“Domani esamineremo quali sono le paure di entrambe le parti. Vedremo quali sono le cosiddette “linee rosse” dichiarate da ciascuna parte, cercheremo di capire su cosa siamo d’accordo e di individuare le divergenze. In definitiva, l’obiettivo dovrebbe essere quello di gestire le provocazioni — ovvero ridurle — favorire la de-escalation e, naturalmente, garantire una comunicazione efficace attraverso i canali giusti”.

Territori contesi e garanzie di sicurezza: il nodo principale dei negoziati

Uno degli aspetti più significativi delle dichiarazioni americane riguarda una presunta maggiore flessibilità di Russia e Ucraina sulle rispettive richieste territoriali. Secondo l’alto funzionario, entrambe le parti avrebbero manifestato una certa disponibilità a discutere, senza che questo significhi aver già raggiunto un compromesso.

Le questioni territoriali rimangono strettamente legate alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Per Washington, infatti, sarà difficile trovare una soluzione definitiva sui confini senza aver prima stabilito quali strumenti potranno garantire la stabilità del Paese dopo un eventuale accordo di pace.

La proposta americana prevederebbe un sistema di garanzie ispirato agli articoli 4 e 5 del Trattato NATO, che disciplinano rispettivamente le consultazioni tra alleati in presenza di minacce e il principio della difesa collettiva.

“Per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti, vedremo cosa deciderà il presidente Trump. Abbiamo chiesto ai russi di offrire all’Ucraina garanzie di sicurezza analoghe a quelle previste dagli articoli 4 e 5 del Trattato Nato, con un impegno analogo da parte della Nato stessa. In sostanza, si tratterebbe di una condizione molto simile a quella offerta dalla Nato. Naturalmente, sarà necessario definire ulteriori accordi. L’obiettivo del presidente Trump, qualora si arrivasse a un’intesa, è che sia duratura nel tempo; non ha alcuna fretta di concludere un cattivo accordo. Il suo intento è creare un’architettura che funzioni davvero”, ha spiegato il funzionario della Casa Bianca.

La Casa Bianca valuta la riattivazione del Consiglio NATO-Russia

Un ulteriore elemento della strategia americana riguarda la possibile riattivazione del Consiglio NATO-Russia, l’organismo istituito nel 2002 per favorire il dialogo e la cooperazione sulle questioni di sicurezza tra Mosca e i Paesi dell’Alleanza Atlantica.

L’obiettivo sarebbe ripristinare un canale stabile di comunicazione, utile non soltanto per accompagnare un eventuale accordo sull’Ucraina, ma anche per gestire le tensioni future e prevenire nuove crisi militari.

“Si spera che possa costituire una parte integrante di questo processo. Tuttavia, vogliamo trovare il modo di renderlo un po’ più solido e di riattivarlo. È infatti indispensabile disporre di uno strumento per la comunicazione, la de-escalation e la risoluzione di eventuali conflitti futuri”, ha concluso l’alto funzionario.

Anche questa ipotesi resta tuttavia al centro di un confronto complesso, considerando le profonde divergenze tra Russia e Paesi occidentali sulla futura architettura della sicurezza europea.

Pace in Ucraina, due giorni decisivi ad Abu Dhabi ma l’accordo resta da costruire

Il vertice del 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi rappresenta dunque un nuovo passaggio diplomatico nel tentativo di porre fine alla guerra iniziata con l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Per la Casa Bianca esistono segnali che giustificano un moderato ottimismo, ma restano ancora da superare ostacoli fondamentali: le richieste territoriali di Mosca e Kiev, le condizioni di un eventuale cessate il fuoco, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e il ruolo dell’Europa nell’accordo finale.

Washington intende procedere attraverso negoziati paralleli, coinvolgendo progressivamente i partner europei e cercando di convincere la Russia ad accettare un confronto più ampio. L’Italia sarà presente agli incontri dedicati alla sicurezza, insieme agli altri principali partner occidentali, mentre il formato negoziale ufficiale rimarrà inizialmente limitato a Stati Uniti, Russia e Ucraina.

La prospettiva di un successivo incontro tra Witkoff, Kushner e Putin rappresenta un’ulteriore possibilità sul piano diplomatico. Per il momento, però, nessuna intesa è stata raggiunta: il primo obiettivo sarà verificare se i segnali incoraggianti registrati dagli Stati Uniti possano tradursi in passi concreti verso una pace duratura in Ucraina.