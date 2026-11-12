Guerra Ucraina, muro della Russia ai negoziati di Abu Dhabi: rivelati tutti i “no” di Mosca

Nuovo ostacolo nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Durante i colloqui di ieri, 11 novembre, tenutisi ad Abu Dhabi, la delegazione russa avrebbe rifiutato di affrontare alcune delle questioni più delicate del conflitto: territori contesi, cessate il fuoco, sicurezza delle infrastrutture energetiche e del Mar Nero. A riferirlo è Rbc-Ukraine, citando fonti informate sull’andamento delle trattative.

La Russia torna alle richieste del 2021, gli USA chiedono un cambio di rotta

Le discussioni si sarebbero concentrate soprattutto sulla futura architettura della sicurezza in Europa. Mosca avrebbe infatti riproposto le proprie richieste sulle garanzie di sicurezza, già avanzate nel dicembre 2021, prima dell’invasione dell’Ucraina, quando la Russia chiedeva anche di fermare ulteriori allargamenti della NATO verso est.

Una posizione sulla quale sono intervenuti gli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Axios, gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff hanno invitato la delegazione russa a rivedere la propria visione della sicurezza europea, sottolineando che il mondo “è cambiato in modo sostanziale dal 2021”.

Gli emissari di Washington hanno inoltre chiesto che i Paesi europei vengano coinvolti direttamente nei negoziati. Resta dunque aperta la distanza tra le posizioni delle parti, mentre le questioni decisive per fermare la guerra, a partire dal cessate il fuoco e dal futuro dei territori ucraini, continuano a non trovare una soluzione.