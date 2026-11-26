La guerra in Ucraina fra i temi caldi del vertice del Consiglio europeo in corso di svolgimento a Bruxelles. Il premier italiano Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine dei lavori, si è soffermato sul conflitto dichiarando ai media: “penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo. Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari, come lo siamo stati in questi giorni con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari con i nostri partner.

Penso che dobbiamo fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi, però dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini. Quindi su questo sono stata, e voglio continuare a essere, molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell’Ucraina“.