Guerra Ucraina, Meloni chiude il caso Giorgetti e ribadisce la posizione dell’Italia su Kiev

Nessun caso politico, nessuna frattura nella maggioranza e nessun ripensamento sulla posizione italiana rispetto alla guerra in Ucraina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando a BolognaFiere, interviene sulla mancata firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al tredicesimo pacchetto di aiuti militari a Kiev, escludendo che dietro il ritardo possano esserci divergenze politiche all’interno del governo. Il premier chiarisce che si tratta esclusivamente di un impedimento temporaneo, legato agli impegni istituzionali del titolare del Mef e a un intervento al quale lo stesso Giorgetti si è sottoposto nei giorni precedenti.

Meloni chiarisce il caso Giorgetti: “non c’è una questione della mancata firma”

La presidente del Consiglio respinge le interpretazioni politiche sulla mancata sottoscrizione del provvedimento destinato a garantire nuovi rifornimenti militari all’Ucraina. “Non c’è una questione della mancata firma” al pacchetto Ucraina del ministro Giorgetti, spiega Meloni, precisando che “c’era l’impossibilità di un giorno del ministro di firmare un documento classificato perché era al Consiglio europeo e nei giorni scorsi ha avuto da fare un intervento”.

Il problema, dunque, sarebbe esclusivamente materiale e temporaneo, considerando anche la natura riservata del documento che il ministro è chiamato a sottoscrivere.

“Quando ci sono delle questioni, sono contenta di commentarle, ma qui c’è un impedimento fisico temporaneo – ribadisce -. Tanto è che il ministro Crosetto è attualmente al Copasir a illustrare il pacchetto, quindi presumo che quando il ministro avrà terminato la sua presenza all’Ecofin, tornerà a Roma firmerà il pacchetto”.

Meloni conclude il chiarimento con un invito a non trasformare la vicenda in uno scontro politico: “non alimentiamo questioni che non ci sono”.

Aiuti all’Ucraina, Meloni difende la maggioranza: “la posizione dell’Italia non cambierà”

La presidente del Consiglio affronta anche il tema delle diverse sensibilità presenti nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina, ribadendo che le differenti posizioni dei partiti non hanno finora impedito al governo di individuare una linea comune.

Meloni riconosce il valore del confronto interno, ma sottolinea soprattutto l’importanza di mantenere una posizione chiara e riconoscibile sul piano internazionale.

“Mi pare che la maggioranza, al di là delle sensibilità che nella maggioranza sono diverse e che io rispetto, ha sempre trovato una sintesi sapendo che per l’Italia è molto importante avere una posizione chiara. Io credo che per noi sia un vanto il fatto di aver sempre avuto una posizione chiara, sicuramente l’Italia ce l’ha con questo governo, non so come andrebbe con altri al governo visto il dibattito che anima e quindi so che questa compattezza che la maggioranza ha avuto tutti quanti la considerano un valore aggiunto, poi ripeto le sensibilità che ci sono utili, l’ho detto anche in passato, aiutano anche noi ovviamente a riflettere e anche a raccogliere un sentimento che comunque è presente nella società e bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con tutti i punti di vista però non credo che la posizione dell’Italia cambierà”.

Governo e Ucraina, la linea di Palazzo Chigi resta invariata

Le dichiarazioni della premier arrivano mentre il governo è impegnato nel passaggio istituzionale relativo al tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, sul quale si è concentrata l’attenzione politica dopo la mancata firma di Giorgetti.

Meloni distingue nettamente la questione procedurale dal confronto tra le forze della coalizione, riconoscendo che sul sostegno a Kiev esistono sensibilità differenti, ma rivendicando la capacità della maggioranza di trovare una sintesi.

Il messaggio della presidente del Consiglio è quindi duplice: Giorgetti firmerà il provvedimento una volta rientrato a Roma, secondo quanto previsto dalla premier, e l’orientamento dell’Italia sull’Ucraina non è destinato a cambiare.

Una presa di posizione con la quale Meloni cerca di chiudere le polemiche sulla mancata firma e ribadisce la continuità della politica estera del governo, pur lasciando spazio al confronto interno tra i partiti della maggioranza.