Guerra Ucraina, l’Europa si spacca su Putin alla vigilia dei negoziati di Abu Dhabi: la telefonata che divide gli alleati

L’Europa arriva a un nuovo appuntamento decisivo per il futuro della guerra in Ucraina più divisa che mai. Alla vigilia dei negoziati di pace di Abu Dhabi del 10 e 11 novembre, le capitali europee non hanno ancora trovato una posizione comune su una questione fondamentale: bisogna tornare a parlare direttamente con Vladimir Putin oppure lasciare agli Stati Uniti di Donald Trump il compito di condurre le trattative con Mosca? A far emergere tutte le contraddizioni della diplomazia europea è stata una telefonata al presidente russo del presidente finlandese Alexander Stubb e del primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre.

Secondo una ricostruzione pubblicata da Politico Europe, quello che nelle intenzioni dei due leader nordici avrebbe dovuto rappresentare un segnale di determinazione e iniziativa diplomatica si è trasformato in un motivo di tensione tra gli stessi alleati dell’Ucraina. Il risultato è un’Europa che, pur condividendo il sostegno a Kiev, continua a interrogarsi su come partecipare concretamente alla ricerca di una soluzione al conflitto.

Ucraina, la telefonata a Putin che ha diviso l’Europa

Al centro della controversia c’è l’iniziativa diplomatica intrapresa da Stubb e Støre, due leader che mantengono da tempo un rapporto di stretta collaborazione sulle principali questioni internazionali. Il loro colloquio con Putin, avvenuto il 27 ottobre, ha aperto un confronto particolarmente acceso tra i Paesi del Nord Europa, storicamente molto sensibili alle questioni della sicurezza e ai rapporti con la Russia.

Per i sostenitori dell’iniziativa, lasciare esclusivamente a Washington il dialogo con Mosca significa accettare che il futuro della sicurezza europea venga discusso senza una partecipazione diretta dei Paesi maggiormente interessati dalle conseguenze del conflitto. Per i critici, invece, aprire nuovi canali con il Cremlino rischia di indebolire la pressione politica esercitata sulla Russia e di offrire a Putin una nuova opportunità diplomatica.

La contrapposizione riguarda anche un altro interrogativo: quanto può fidarsi l’Europa della mediazione di Donald Trump? Le iniziative diplomatiche americane continuano a rappresentare il principale canale negoziale con Mosca, ma diversi governi europei temono che un eventuale accordo possa affrontare questioni cruciali per la sicurezza del continente senza un loro adeguato coinvolgimento.

Il premier norvegese Støre: l’Europa non può lasciare parlare soltanto Washington

A difendere apertamente la scelta di contattare Putin è stato il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, che in un’intervista a Politico ha spiegato le ragioni dell’iniziativa e la necessità di attribuire all’Europa un ruolo più incisivo nel processo di pace.

“Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner europei nel sostegno dell’Ucraina ma l’unica voce che arriva a Mosca è quella di Washington. Abbiamo relazioni aperte e positive con i negoziatori americani, con l’Amministrazione americana, ma questa guerra accade in Europa. E vivere mese per mese, pensare che questa guerra terminerà senza che l’Europa parli con Mosca è una illusione”, ha dichiarato Støre.

Le parole del premier norvegese mettono in evidenza il nodo centrale del confronto. L’Unione Europea sostiene politicamente, economicamente e militarmente l’Ucraina, ma non dispone ancora di una figura condivisa e formalmente incaricata di rappresentare l’intero continente nei contatti diretti con il presidente russo.

Støre ha avuto un ruolo anche nei precedenti passaggi diplomatici, contribuendo a rendere possibile l’incontro di Oslo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato americano Steve Witkoff. Un appuntamento che ha favorito la ripresa del confronto dopo nuove tensioni nel percorso negoziale promosso dall’amministrazione Trump.

Secondo la ricostruzione di Politico, i leader di Finlandia e Norvegia hanno inoltre mantenuto il confronto con Zelensky, nella convinzione che i contatti con Mosca non debbano diventare un’esclusiva degli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

L’Estonia contro il dialogo con Putin: la posizione opposta di Kristen Michal

La linea sostenuta dai due leader nordici incontra però una forte opposizione, soprattutto tra i Paesi che considerano il confronto diretto con Putin una scelta politicamente rischiosa. Tra le voci più nette figura quella del primo ministro estone Kristen Michal, contrario all’idea che l’Europa debba assumere un ruolo di mediazione nei confronti del Cremlino. “L’Europa non deve essere in una posizione di mediatore. Non dobbiamo cercare di compiacere il dittatore”, ha affermato Michal.

La dichiarazione evidenzia una differenza di impostazione che va oltre la singola telefonata. Da una parte emerge la convinzione che il negoziato richieda necessariamente un interlocutore europeo in grado di confrontarsi con Putin. Dall’altra prevale la preoccupazione che una riapertura dei rapporti diplomatici possa essere interpretata da Mosca come un segnale di cedimento.

Si tratta di una divisione particolarmente delicata perché riguarda direttamente la definizione di una futura architettura di sicurezza europea, le garanzie da offrire all’Ucraina e il rapporto tra le iniziative diplomatiche nazionali e quelle delle istituzioni comunitarie.

Vertice di Abu Dhabi, l’Europa partecipa ma il Cremlino insiste sul formato trilaterale

Intanto l’attenzione si concentra sugli incontri di Abu Dhabi, in programma il 10 e 11 novembre. Il negoziato nasce come confronto trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con Washington nel ruolo di mediatore. Mosca continua a difendere questa impostazione, opponendosi a un allargamento formale del tavolo negoziale.

La diplomazia europea è però riuscita a ottenere una presenza nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni comunitarie, sono attesi esponenti di Francia, Germania e Regno Unito, i tre Paesi che compongono il cosiddetto formato E3.

La partecipazione europea è stata confermata da Bruxelles, ma restano da chiarire le effettive modalità del coinvolgimento e soprattutto la possibilità di un confronto diretto con la delegazione russa. Il Cremlino, infatti, continua a sostenere che le trattative ufficiali si svolgeranno esclusivamente tra Mosca e Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti.

Trump, Witkoff e Kushner: il peso degli Stati Uniti nei negoziati di pace

La nuova fase negoziale conferma la centralità dell’amministrazione americana. Gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, rappresentano il principale collegamento diplomatico tra Washington e le parti coinvolte nel conflitto.

Ma proprio questa centralità alimenta interrogativi tra gli alleati europei. L’obiettivo di raggiungere un’intesa per fermare la guerra è condiviso, mentre emergono differenze sulle condizioni necessarie per garantire che un eventuale accordo rispetti la sovranità ucraina e non comprometta gli equilibri di sicurezza del continente.

La questione non riguarda soltanto la cessazione delle ostilità. Sul tavolo ci sono anche le garanzie di sicurezza per Kiev, il futuro dei territori interessati dal conflitto e il ruolo della Russia nei nuovi assetti geopolitici europei. Tutti temi sui quali i governi del continente chiedono di poter incidere direttamente.

Il vertice di Dublino chiamato a ricomporre le divisioni europee

Il confronto si sposterà quindi a Dublino, dove i leader europei affronteranno il problema del coordinamento diplomatico e della rappresentanza nei futuri negoziati sull’Ucraina.

Il vertice informale dovrà misurarsi con una questione rimasta irrisolta: individuare una posizione condivisa nei confronti della Russia e stabilire chi possa eventualmente parlare con Putin a nome dell’Europa. Un compito complicato dalle differenti sensibilità politiche e strategiche degli Stati membri, oltre che dalle posizioni dei partner europei esterni all’Unione.

La telefonata di Stubb e Støre ha dimostrato che, anche tra governi accomunati dal sostegno a Kiev, non esiste necessariamente una strategia diplomatica condivisa. E mentre Washington continua a guidare i principali contatti con il Cremlino, l’Europa cerca ancora di definire il proprio spazio negoziale.

Abu Dhabi e Dublino rappresentano così due appuntamenti collegati ma distinti: nel primo si tenterà di fare avanzare il confronto tra Russia e Ucraina attraverso la mediazione americana; nel secondo, gli europei proveranno a chiarire quale ruolo intendono assumere nel percorso diplomatico. La sfida sarà conciliare la ricerca di una soluzione alla guerra con la necessità di garantire che le decisioni sul futuro della sicurezza europea non vengano prese senza un effettivo coinvolgimento del continente.