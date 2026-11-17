La Russia accusa la Francia di partecipare direttamente alla guerra in Ucraina. A sollevare la questione è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo cui Mosca è a conoscenza della presenza di militari francesi sul territorio ucraino e considera questo coinvolgimento ben diverso dal semplice sostegno militare fornito a Kiev. Le dichiarazioni del capo della diplomazia russa arrivano dopo le rivelazioni sulla presenza di personale militare francese in Ucraina, una vicenda che riporta al centro dell’attenzione il ruolo di Parigi nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Lavrov accusa la Francia: “Partecipazione diretta alla guerra”

Intervenendo davanti alla stampa a Manila, il ministro degli Esteri russo ha affermato che Mosca conosce la presenza di militari stranieri in Ucraina e ha già comunicato le proprie preoccupazioni alle autorità francesi. “Non solo francesi, ne siamo a conoscenza. Abbiamo comunicato la nostra preoccupazione: non si tratta più di un sostegno all’Ucraina, ma di una partecipazione diretta alla guerra”, ha dichiarato Lavrov.

La posizione espressa dal ministro russo è dunque netta: per Mosca, la presenza di personale militare francese in Ucraina rappresenta una forma di coinvolgimento diretto nel conflitto, e non soltanto un’attività di assistenza alle forze armate ucraine.

Militari francesi in Ucraina, le rivelazioni dell’Afp

Le parole di Lavrov arrivano all’indomani delle informazioni diffuse dall’agenzia Afp, alla quale una fonte ha confermato che militari francesi sono operativi in Ucraina. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il personale francese sarebbe impegnato in attività di addestramento delle forze ucraine e manutenzione degli equipaggiamenti militari, senza prendere parte direttamente ai combattimenti.

Una distinzione importante rispetto alle accuse formulate da Mosca, che interpreta invece questa presenza come una partecipazione diretta alla guerra. La vicenda aggiunge così un nuovo elemento di tensione nei rapporti tra Russia e Francia, mentre prosegue il confronto internazionale sul futuro del conflitto ucraino.