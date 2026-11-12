Guerra Ucraina, il messaggio di Trump a Putin: “fermiamo il conflitto al più presto”. Gli USA vogliono l’Europa al tavolo negoziale

Gli Stati Uniti accelerano i negoziati per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e chiedono un coinvolgimento diretto dell’Europa nelle trattative. Durante l’incontro a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha sottolineato la stretta collaborazione tra Washington e i Paesi europei, annunciando la possibilità di un nuovo vertice diplomatico allargato.

Ucraina, Witkoff a Putin: possibile un nuovo vertice con l’Europa

Secondo Witkoff, esiste “un ottima coordinazione” tra Stati Uniti ed Europa per arrivare a una soluzione della crisi ucraina. L’inviato americano ha espresso l’auspicio di un’accelerazione del percorso diplomatico: “ci auguriamo che presto, magari dopo questo incontro, potremo annunciare la data del prossimo trilaterale con la partecipazione di rappresentanti dell’Unione europea”.

Witkoff ha inoltre chiarito che i rappresentanti europei sono stati costantemente informati sull’andamento delle trattative svoltesi ad Abu Dhabi. “Gli europei erano fisicamente negli Emirati Arabi Uniti”, ha spiegato, precisando: “Anche se non erano al tavolo delle trattative, ci siamo consultati con loro. Abbiamo parlato con loro e li abbiamo tenuti aggiornati su tutto ciò di cui stavamo discutendo”.

Il messaggio di Trump a Putin: fermare la guerra il prima possibile

Nel corso dell’incontro al Cremlino, Steve Witkoff ha trasmesso a Vladimir Putin un messaggio diretto del presidente americano Donald Trump, ribadendo la volontà di Washington di arrivare rapidamente alla conclusione del conflitto.

“Ritiene, e ci ha chiesto di comunicarvelo, che sia molto importante porre fine a questo conflitto il più rapidamente possibile. Si tratta di un conflitto molto difficile per entrambe le parti”, ha dichiarato Witkoff rivolgendosi al leader russo. “Noi, come Stati Uniti, stiamo facendo tutto il possibile”, ha aggiunto l’inviato della Casa Bianca.

Il confronto di Mosca arriva dopo l’ultimo round dei negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. Washington punta ora a coinvolgere direttamente l’Unione europea nel processo diplomatico, mentre restano da superare le profonde divergenze tra Mosca e Kiev sulle condizioni necessarie per raggiungere un accordo di pace in Ucraina.