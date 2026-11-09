Guerra Iran, le opzioni sul tavolo di Trump: il retroscena del New York Times, possibile un attacco devastante

Una nuova offensiva militare contro l’Iran, un’operazione limitata per costringere Teheran a trattare oppure una lunga guerra di logoramento economico. Sono queste le principali alternative che Donald Trump deve valutare mentre il conflitto in Medio Oriente continua a rappresentare una delle sfide più complesse della sua presidenza. Secondo un’approfondita analisi del New York Times, la Casa Bianca si trova davanti a una serie di opzioni che comportano rischi considerevoli, senza alcuna garanzia di raggiungere gli obiettivi strategici americani.

Il problema non riguarda soltanto la possibilità di impedire all’Iran di sviluppare un’arma nucleare. In gioco ci sono anche la stabilità del governo iraniano, la sicurezza dei Paesi del Golfo Persico, il controllo dello Stretto di Hormuz e le conseguenze economiche di una possibile ripresa dei bombardamenti. Gli iraniani potrebbero inoltre essere convinti che il trascorrere del tempo favorisca la loro posizione negoziale, aumentando la pressione politica ed economica sull’amministrazione americana.

Trump e la guerra in Iran: il timore di una sconfitta politica

Il quotidiano americano evidenzia come la principale difficoltà per Trump sia individuare un risultato che possa essere presentato come una vittoria. L’amministrazione statunitense ha indicato nel tempo diversi obiettivi, dal ridimensionamento del programma nucleare iraniano alla distruzione degli arsenali missilistici, fino all’indebolimento della leadership di Teheran. Ma non è chiaro quale di questi risultati sarebbe sufficiente per dichiarare conclusa la guerra.

A mettere in guardia sui rischi di una nuova escalation è William F. Wechsler, responsabile dei programmi sul Medio Oriente dell’Atlantic Council ed ex alto funzionario del Pentagono per le politiche antiterrorismo.

“Il timore è che Trump giunga alla conclusione di trovarsi di fronte al suo peggior incubo per i prossimi due anni, ovvero passare alla storia come un perdente – osserva William F. Wechsler, responsabile dei programmi sul Medio Oriente dell’Atlantic Council ed ex alto ufficiale del Pentagono con delega alle politiche antiterrorismo – E potrebbe concludere che l’unica via d’uscita sia vincere la guerra. Questo potrebbe portare alla decisione di far ripartire operazioni militari su larga scala, se non nell’immediato, nei mesi a venire”.

Le parole dell’esperto fotografano un dilemma delicato: rilanciare le operazioni militari potrebbe produrre nuovi risultati sul campo, ma anche trascinare gli Stati Uniti in un conflitto ancora più lungo e costoso.

Trump, intanto, ha lasciato aperta la porta alla diplomazia. In un’intervista rilasciata alla CNN l’8 novembre, il presidente americano ha definito “altamente improbabili” nuovi attacchi contro l’Iran, a condizione che si registrino progressi nei negoziati sul programma nucleare e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.

Prima opzione: una grande offensiva contro siti nucleari, missili e infrastrutture energetiche

Il primo scenario esaminato dal New York Times è anche quello più ambizioso sul piano militare. Secondo funzionari americani citati dal giornale, Stati Uniti e Israele avrebbero elaborato la possibilità di condurre una campagna di bombardamenti breve ma particolarmente intensa, concentrata nell’arco di alcuni giorni.

Gli obiettivi comprenderebbero infrastrutture energetiche, installazioni associate al programma nucleare iraniano e depositi di missili e droni. L’intenzione sarebbe quella di infliggere danni considerevoli alle capacità militari ed economiche di Teheran, aumentando la pressione sul governo iraniano per ottenere concessioni negoziali.

Un’eventuale offensiva di vasta portata potrebbe coinvolgere i velivoli imbarcati sulle portaerei statunitensi schierate nella regione, gli aerei da combattimento presenti nelle basi americane del Medio Oriente e bombardieri strategici B-1 e B-2. Il giornale riferisce inoltre di un’intensificazione delle esercitazioni militari americane e israeliane, comprese attività di addestramento nei cieli iracheni.

Secondo le fonti citate, Washington avrebbe anche fornito a Israele un’ulteriore batteria del sistema di difesa antiaerea Patriot, rafforzando la capacità di intercettare eventuali attacchi missilistici.

Una simile operazione, tuttavia, non garantirebbe il raggiungimento di un risultato politico decisivo. Gli stessi funzionari americani ritengono improbabile che pochi giorni di bombardamenti possano provocare un cambiamento della leadership iraniana. Per questo la pressione economica rimarrebbe un elemento essenziale della strategia americana.

Pickaxe Mountain e la bomba MOAB: il problema dei siti nucleari sotterranei

Tra gli obiettivi più delicati figura Pickaxe Mountain, il complesso sotterraneo iraniano che, secondo le valutazioni degli analisti, potrebbe essere collegato al programma nucleare di Teheran.

La sua possibile presenza tra gli obiettivi americani solleva interrogativi sulle capacità degli armamenti convenzionali di colpire installazioni realizzate a notevole profondità. Nel dibattito militare è stata richiamata anche la possibilità di utilizzare la MOAB, conosciuta come Mother of All Bombs, una delle più potenti bombe convenzionali dell’arsenale americano.

Gli esperti citati dal New York Times sottolineano però un limite fondamentale: la MOAB è progettata per produrre una devastante esplosione in superficie e non per penetrare in profondità nel terreno. Per questo potrebbe non essere efficace contro un complesso fortificato e sotterraneo come quello ipotizzato a Pickaxe Mountain.

Il problema è strategico oltre che militare. Anche un bombardamento particolarmente intenso potrebbe non eliminare definitivamente le infrastrutture nucleari iraniane, lasciando a Teheran la possibilità di ricostruire parte delle proprie capacità in futuro.

Il rischio di una rappresaglia iraniana: petrolio, gas e Internet nel mirino

Un’offensiva americana su larga scala comporterebbe soprattutto il rischio di una risposta militare dell’Iran contro i Paesi del Golfo. Teheran potrebbe colpire installazioni energetiche e infrastrutture strategiche dei Paesi alleati degli Stati Uniti, estendendo ulteriormente le conseguenze del conflitto.

Lo scenario avrebbe ripercussioni immediate sui mercati internazionali. Una nuova ondata di attacchi nella regione potrebbe provocare un forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale, alimentando l’inflazione e aumentando i costi energetici per imprese e famiglie anche in Europa.

Le minacce iraniane non riguardano soltanto gli impianti petroliferi. Teheran ha prospettato la possibilità di prendere di mira anche data center e cavi sottomarini utilizzati per il traffico Internet internazionale. Un’eventuale escalation contro queste infrastrutture potrebbe quindi avere conseguenze sulle comunicazioni digitali e sui servizi tecnologici.

Per Washington si tratterebbe di un rischio considerevole: un’operazione concepita per accelerare la conclusione della guerra potrebbe invece provocare una crisi regionale ancora più estesa.

Seconda opzione: attacchi limitati per indebolire l’Iran senza scatenare una guerra totale

Il secondo scenario prevede una versione ridimensionata dell’offensiva militare. In questo caso gli Stati Uniti potrebbero concentrare i bombardamenti soprattutto su installazioni militari, arsenali missilistici e siti nucleari, evitando una parte significativa delle infrastrutture energetiche.

L’obiettivo sarebbe ridurre le capacità offensive iraniane, limitando contemporaneamente il rischio di una rappresaglia contro gli impianti petroliferi dei Paesi del Golfo.

Una simile strategia potrebbe permettere a Trump di rivendicare nuovi risultati militari e annunciare una vittoria, senza impegnare le forze americane in una lunga campagna di bombardamenti. Consentirebbe inoltre di contenere il consumo delle preziose scorte di missili intercettori necessarie per la difesa delle basi e delle navi statunitensi.

Ma anche questa soluzione presenta limiti importanti. Un attacco circoscritto difficilmente sarebbe sufficiente a costringere Teheran ad accettare tutte le condizioni americane e lascerebbe all’Iran la possibilità di esercitare una considerevole pressione sul traffico marittimo attraverso Hormuz.

Terza opzione: un accordo diplomatico sul nucleare iraniano

Un’alternativa all’impiego della forza è rappresentata dal ritorno al negoziato sul programma nucleare. Secondo diversi esperti citati dal New York Times, soltanto un’intesa diplomatica accompagnata da controlli e verifiche potrebbe garantire limitazioni durature alle attività nucleari iraniane.

Il riferimento storico rimane l’accordo internazionale del 2015, conosciuto come JCPOA, che prevedeva restrizioni alle attività nucleari di Teheran e un sistema di monitoraggio internazionale in cambio di un alleggerimento delle sanzioni.

Fu proprio Trump, durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, a decidere nel 2018 il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall’intesa. Oggi, secondo l’analisi del quotidiano americano, ottenere condizioni paragonabili a quelle previste da quell’accordo potrebbe già rappresentare un risultato diplomatico significativo.

Il principale ostacolo rimane però la difficoltà di raggiungere un’intesa credibile con la leadership iraniana. Non è chiaro quali interlocutori abbiano effettivamente il potere di assumere decisioni definitive e accettare compromessi sulle questioni considerate fondamentali per la sicurezza nazionale.

Quarta opzione: mantenere il blocco navale e trattare sullo Stretto di Hormuz

Un altro scenario consiste nel proseguire con l’attuale strategia di pressione economica e militare, evitando una nuova offensiva generale.

Il blocco navale americano continuerebbe a limitare le esportazioni petrolifere dell’Iran, mentre i pattugliamenti statunitensi cercherebbero di garantire il passaggio delle altre forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz.

Secondo le stime richiamate nell’analisi, il traffico da assicurare riguarderebbe quotidianamente circa 11-18 milioni di barili di petrolio non iraniano, un volume che evidenzia l’importanza cruciale dello stretto per l’approvvigionamento energetico internazionale.

Trump potrebbe inoltre cercare di negoziare un’intesa limitata sulla navigazione, mantenendo parte delle sanzioni contro Teheran e affidando ai Paesi arabi del Golfo un ruolo centrale nella definizione dei meccanismi di gestione del passaggio marittimo.

Un accordo di questo tipo potrebbe contribuire a ridurre le tensioni sui mercati energetici senza imporre agli Stati Uniti di tornare immediatamente a una guerra su vasta scala.

Rimarrebbero tuttavia irrisolti i due principali dossier strategici: il programma nucleare iraniano e lo sviluppo degli arsenali missilistici. La riapertura di Hormuz, da sola, non garantirebbe quindi una soluzione definitiva al confronto tra Washington e Teheran.

La via della pazienza: logorare economicamente Teheran senza nuovi bombardamenti

L’ultima possibilità analizzata dal New York Times è quella che potrebbe richiedere maggior tempo: una strategia di lungo periodo, fondata sul mantenimento della pressione economica e sull’attesa che le difficoltà interne dell’Iran producano cambiamenti negli equilibri politici del Paese.

L’obiettivo sarebbe indebolire progressivamente la capacità della leadership iraniana di sostenere il confronto con gli Stati Uniti, senza assumersi i rischi immediati di una nuova offensiva militare.

Una simile impostazione richiederebbe tuttavia una notevole pazienza politica. Il mantenimento del blocco navale comporta costi elevati per Washington e potrebbe diventare sempre più difficile da sostenere in assenza di risultati concreti.

Inoltre, in uno scenario di stallo prolungato, appare improbabile che gli alleati europei e arabi decidano di partecipare pienamente a una strategia di pressione indefinita. A pagare un prezzo particolarmente alto sarebbero anche i cittadini iraniani, già esposti alle conseguenze economiche e umanitarie del conflitto.

Il rischio è che la guerra continui, con diverse intensità, per gli anni restanti della presidenza americana.

Iran, Trump e il futuro della guerra: tutte le scelte comportano un prezzo

La valutazione conclusiva del New York Times mette in evidenza un paradosso. Trump dispone di una notevole superiorità militare nei confronti dell’Iran, ma trasformarla in una soluzione politica stabile è molto più difficile che infliggere nuovi danni alle infrastrutture di Teheran.

Un’offensiva massiccia potrebbe aggravare la crisi energetica internazionale e provocare una risposta iraniana contro gli alleati regionali degli Stati Uniti. Un attacco limitato potrebbe produrre risultati insufficienti. Un accordo diplomatico richiederebbe concessioni reciproche, mentre il mantenimento della pressione economica comporterebbe costi elevati e tempi difficili da prevedere.

Sullo sfondo resta l’interrogativo più importante: la guerra avrà effettivamente fermato le ambizioni nucleari dell’Iran oppure finirà per convincere una parte della leadership iraniana che soltanto il possesso di un’arma nucleare possa garantire la sopravvivenza del Paese?

È una domanda alla quale, secondo il quotidiano americano, potrà rispondere soltanto il tempo. Intanto il presidente degli Stati Uniti deve decidere come muoversi tra nuovi bombardamenti, diplomazia e logoramento economico, sapendo che ogni scelta potrebbe modificare non soltanto gli equilibri del Medio Oriente, ma anche il futuro della sua presidenza e dell’economia mondiale.