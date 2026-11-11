Guerra Iran, furiosa lite Trump-Netanyahu sulla ripresa del conflitto: il retroscena israeliano

Una telefonata infuocata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, con al centro il futuro della guerra contro l’Iran. È il retroscena riportato dal quotidiano israeliano Ynet, secondo cui il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano avrebbero avuto un confronto particolarmente acceso durante una conversazione telefonica avvenuta nello scorso fine settimana. Una fonte a conoscenza dei dettagli del colloquio ha parlato di una “lite furibonda”, descrivendo un confronto particolarmente difficile tra i due leader. Al centro delle divergenze ci sarebbe soprattutto la possibilità di riprendere le operazioni militari contro la Repubblica Islamica, una questione sulla quale Washington e Gerusalemme avrebbero posizioni differenti.

Iran, lo scontro sulla ripresa della guerra e la smentita di Netanyahu

Secondo le indiscrezioni raccolte da Ynet, Netanyahu sarebbe favorevole a una ripresa dell’offensiva militare contro l’Iran, mentre Trump intenderebbe concedere ancora spazio alla diplomazia e alla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran.

Le ricostruzioni di un duro scontro telefonico sono state tuttavia categoricamente smentite dall’ufficio del primo ministro israeliano, che ha liquidato le indiscrezioni con una replica netta: “notizie false, assurdità”.

Anche un alto funzionario israeliano ha confermato che la telefonata tra Trump e Netanyahu si è effettivamente svolta, ma ha escluso che il confronto sia stato “per niente tesa”, secondo la formulazione riportata nelle dichiarazioni diffuse.

Resta dunque il contrasto tra le ricostruzioni delle fonti citate dal quotidiano israeliano e la versione ufficiale del governo di Netanyahu, mentre la questione iraniana continua a rappresentare uno dei principali nodi nei rapporti tra Stati Uniti e Israele.