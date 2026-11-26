Donald Trump torna a intervenire sulla guerra in Ucraina, rilanciando la possibilità di raggiungere rapidamente un accordo tra Mosca e Kiev. In un messaggio pubblicato sul social network Truth, il presidente degli Stati Uniti ha riferito del colloquio avuto con il presidente russo Vladimir Putin in Cina, durante il quale ha affrontato la questione della cessazione delle ostilità.

“Durante il mio colloquio con il Presidente russo Vladimir Putin in Cina, ho dedicato molto tempo a parlare del fatto che vorrei vedere il Presidente Putin ritirare l’intera sua aggressione militare contro territori in tutta Europa, nella speranza che un accordo possa essere fatto fra Russia e Ucraina, e velocemente”, ha scritto Donald Trump su Truth.

Guerra in Ucraina, Trump rilancia la possibilità di un accordo con la Russia

Il presidente statunitense ha espresso fiducia nella possibilità di raggiungere un’intesa diplomatica tra Russia e Ucraina. “Credo che questa sia una possibilità reale”, ha aggiunto Trump, soffermandosi successivamente sul drammatico costo umano del conflitto e sulla necessità di porre fine alle ostilità.

“Migliaia di persone vengono uccise in ogni Paese ogni mese. Un bagno di sangue totale. E sarebbe un grande tributo per tutti”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, sottolineando nel suo messaggio la gravità delle perdite umane e l’importanza di raggiungere rapidamente un accordo.